Zdrowie W pięć lat potroił się wskaźnik zakażeń wirusem HIV. Eksperci apelują Rafał Jutrznia |

Zakażenia wirusem HIV. W ciągu pięciu lat wskaźnik zakażeń potroił się Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tomasz Siara z inicjatywy "Niewykrywalnie" leczenie HIV zaczął na wczesnym etapie zakażenia. Dzięki temu wirus w jego organizmie jest już niewykrywalny. Żyje jak każdy - nie zaraża, ale do końca życia musi przyjmować leki antywirusowe.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że diagnoza HIV kończy nasze życie społeczne czy osobiste. Natomiast skuteczność leczenia doprowadziła do rewolucji, gdzie osoby z HIV mogą normalnie żyć - powiedział.

HIV to choroba przewlekła - jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Nie da się go w pełni wyleczyć, ale za pomocą leków można skutecznie kontrolować. Leczenie zakażenia jest w Polsce bezpłatne. Liczy się jedynie szybka diagnoza. - Pacjent ma większe szanse, że wróci do normalnego życia - stwierdziła Anna Marzec-Bogusławska z Krajowego Centrum ds. AIDS.

Rośnie liczba zakażeń wirusem HIV Źródło zdjęcia: Shutterstock

W 2025 roku w Polsce odnotowano 2755 nowych przypadków. W ciągu pięciu lat wskaźnik zakażeń potroił się i wynosi ponad 7 na 100 tysięcy mieszkańców. Na test w kierunku HIV zdecydowało się zaledwie 12 procent Polaków.

Apele o badanie się w kierunku HIV

Eksperci szacują, że nawet połowa zakażonych osób wciąż może o tym nie wiedzieć i może to dotyczyć każdego. - Coraz więcej osób hospitalizowanych to osoby heteroseksualne - wskazała Marzec-Bogusławska.

Stąd apel o badania. W całej Polsce działa już 28 punktów, w których bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania można wykonać test w kierunku HIV. - Łatwiej jest przyjść na test jak on jest anonimowy i też nie trzeba się na niego zapisywać. Można decyzję podjąć spontanicznie, przyjść z ulicy - powiedziała Anna Urbanek z Fundacji Edukacji Społecznej.

OGLĄDAJ: Przesypiał całe weekendy, w końcu poszedł do lekarza. Epidemia HIV narasta w Polsce Zobacz cały materiał

W gabinecie nikt nie pyta o imię, nazwisko czy numer PESEL. Próbówka z niewielką ilością krwi oznaczana jest wymyślonym przez pacjenta hasłem. W przypadku wyniku dodatniego, pacjent otrzymuje pełne wsparcie medyczne i psychologiczne. To badanie, które można wykonać w drodze do pracy.

Cała procedura od wejścia do gabinetu do pobrania krwi trwa 10 minut. Na wyniki trzeba poczekać 20 minut.

Rośnie liczba zachorowań na kiłę, rzeżączkę i chlamydiozę

Rosnące statystyki zakażeń wirusem HIV to tylko jeden z problemów. Zachorowania na kiłę, rzeżączkę i chlamydiozę osiągnęły najwyższe poziomy od 10 lat. Te choroby można łatwo wyleczyć - trzeba tylko wiedzieć, że je się ma, zanim pojawią się objawy.

- Dla nas jest to oczywiste: zgłoście się, wyleczymy. Jeśli chodzi o choroby bakteryjne, na przykład chlamydiozę to podejmę antybiotyk - podkreśliła dermatolożka i wenerolożka, autorka bloga "Dermatolog bez pudru" Katarzyna Zakrzewska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Przełom w badaniach nad HIV. Przeszczep komórek macierzystych pokonał wirusa

- Zapanowała dość interesująca moda, że osoby zamierzająca nawiązać ze sobą nowe relacje seksualne, wzajemnie testują się - zwrócił uwagę dr Zbigniew Swacha z Centrum Dermatologicznego "FEBUMED" w Warszawie.

Mimo najnowszych metod leczenia, nadal najbezpieczniej jest po prostu unikać zakażenia.