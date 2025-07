Wearables - gadżety, które mogą uratować życie

"My idziemy do pracy z sercem na dłoni, ale walczymy z różnymi ograniczeniami, które powodują długie kolejki" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Smartwatche to mini-poradnie na naszych nadgarstkach. Wskazują nieprawidłowe ciśnienie, tętno i wiele innych parametrów.

Już teraz dane z wearables są stosowane w praktyce klinicznej do diagnozy i leczenia.

Wearables są szczególnie rekomendowane osobom, które chciałyby zmienić swój styl życia.

Technologie noszone, zwane wearables, to elektroniczne urządzenia, które użytkownik ma przy sobie, najczęściej na ciele, i które mogą monitorować nasze ciało oraz otoczenie. Do najpopularniejszych należą smartwatche, opaski fitness, monitory EKG i ciśnienia krwi, sensory glukozy dla diabetyków i urządzenia do monitoringu snu.