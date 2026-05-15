Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

To nie musi być nadciśnienie. Ten szczegół fałszuje wynik

|
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Podwyższone ciśnienie. Jak z nim żyć, jak je leczyć?
Źródło wideo: TVN Meteo Active
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Źle ułożona ręka wystarczy, by ciśnieniomierz pokazał wynik dużo wyższy niż rzeczywisty - wynika z najnowszych badań. Konsekwencje mogą być poważne: nie tylko stres i dodatkowa diagnostyka, ale przede wszystkim niepotrzebne leki. Jak duże może być takie przekłamanie i co zrobić, by pomiar był miarodajny?
Kluczowe fakty:
  • Najnowsze badania wykazały, że nieprawidłowe ułożenie ręki podczas pomiaru ciśnienia może prowadzić do zawyżonych wyników. O ile?
  • Największe przekłamania dotyczą osób z już podwyższonym ciśnieniem. Dlaczego?
  • Jak poprawnie wykonać badanie ciśnienia i jak interpretować wyniki? Tłumaczy kardiolog.
  • Wprowadzenie leków powinno być poprzedzone działaniami niefarmakologicznymi. Co do nich należy?

Mierzenie ciśnienia często wydaje się prostą, niemal automatyczną czynnością. Tymczasem wynik na wyświetlaczu zależy od kilku szczegółów, które łatwo pominąć - zarówno w domu, jak i w gabinecie lekarskim. Jednym z najważniejszych jest ułożenie ręki z mankietem. Jeśli ramię nie jest stabilnie podparte na wysokości serca, tylko swobodnie zwisa albo opiera się na udzie, odczyt może być zawyżony. Pokazują to najnowsze badania opublikowane w "JAMA Internal Medicine".

Tak ułożona ręka zawyża wynik

Autorzy badania porównali trzy sytuacje: pomiar z ręką prawidłowo podpartą na biurku, z dłonią opartą na kolanach oraz z ramieniem swobodnie opuszczonym wzdłuż ciała. W eksperymencie wzięły udział 133 osoby w wieku od 18 do 80 lat. U każdej wykonano po 12 odczytów, aby sprawdzić, jak zmieniają się wyniki w zależności od pozycji.

Punktem odniesienia była pozycja zgodna z zaleceniami: pacjent siedzi, a ręka spoczywa na biurku tak, by mankiet znajdował się na wysokości serca. Potem sprawdzono ustawienia, które w praktyce zdarzają się bardzo często - zwłaszcza przy szybkim, rutynowym badaniu. Różnice okazały się wyraźne. Gdy badani trzymali rękę na kolanach, ciśnienie skurczowe, czyli wyższa wartość, było średnio o 3,9 mmHg wyższe, a rozkurczowe o 4 mmHg wyższe. Przy swobodnie opuszczonym ramieniu zawyżenie było jeszcze większe - ciśnienie skurczowe rosło średnio o 6,5 mmHg.

Nie tylko cholesterol i ciśnienie. Tak organizm może zbliżać się do zawału
Dowiedz się więcej:

Nie tylko cholesterol i ciśnienie. Tak organizm może zbliżać się do zawału

To nie są kosmetyczne różnice - podkreślają autorzy badania. Kilka dodatkowych milimetrów słupa rtęci może przesunąć pacjenta do innej kategorii ryzyka, oznaczać kolejne badania, a w części przypadków także leczenie farmakologiczne.

Największe przekłamania badacze odnotowali u osób, które już miały nieco podwyższone ciśnienie - to właśnie u nich błąd techniczny mógł najmocniej wpłynąć na interpretację wyniku.

Dlaczego wynik rośnie?

Ułożenie ręki wpływa na odczyt z bardzo prostego powodu: działa tu fizyka. Jeśli ramię znajduje się poniżej poziomu serca, zmienia się ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach. Podobnie jak w rurze wypełnionej wodą - im niżej, tym większe ciśnienie cieczy. Ciśnieniomierz rejestruje tę różnicę.

Drugim czynnikiem jest napięcie mięśni. Gdy ręka nie ma stabilnego podparcia, mięśnie pracują, żeby utrzymać ją w danej pozycji. To napięcie może być niemal niewyczuwalne, ale wystarczy, by chwilowo podnieść wynik. W efekcie aparat nie tyle "kłamie", ile pokazuje odczyt z badania wykonanego w nieprawidłowych warunkach.

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy
Dowiedz się więcej:

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Dlatego znaczenie ma nie tylko samo założenie mankietu, ale też miejsce i sposób wykonania badania. Autorzy badania zauważają, że w gabinetach pacjenci bywają sadzani na wysokich kozetkach, bez możliwości wygodnego oparcia ręki na wysokości serca. To drobny organizacyjny błąd, który może zawyżyć wynik. Kilka minut odpoczynku przed badaniem w praktyce bywa skracane, ale prawidłowe podparcie ręki jest jedną z tych zasad, których nie powinno się pomijać.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

O tym, jak duże znaczenie ma technika badania, mówi w rozmowie z TVN24+ dr n. med. Aneta Kosiorek, kardiolożka. Jak podkreśla, przygotowanie zaczyna się jeszcze przed założeniem mankietu. - Pomiaru należy dokonać po pięciu minutach odpoczynku w wygodnej pozycji siedzącej, z walidowanym urządzeniem z mankietem nadłokciowym - wyjaśniła dr Kosiorek.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie
Ważne zasady przy mierzeniu ciśnienia

Znaczenie mają też inne zasady. Na 30 minut przed badaniem należy unikać wysiłku fizycznego oraz używek, m.in. kawy i tytoniu. Warto wcześniej opróżnić pęcherz, bo związany z tym dyskomfort może podnosić ciśnienie. - Mankiet do pomiaru ciśnienia należy umieścić na wysokości serca, plecy i ramię pacjenta powinny być podparte, a nogi nieskrzyżowane - tłumaczy lekarka.

Wskazano nowe źródło nadciśnienia. To nie serce i nie nerki
Dowiedz się więcej:

Wskazano nowe źródło nadciśnienia. To nie serce i nie nerki

Żeby odczyt był bardziej miarodajny, zaleca się wykonanie dwóch pomiarów w odstępie 1-2 minut i zapisanie obu wartości. Pełniejszy obraz daje dopiero regularna kontrola: przez siedem dni, rano i wieczorem, o stałych porach. Jak przypomina kardiolożka, taki dzienniczek pozwala lepiej ocenić, czy podwyższony wynik był jednorazowym odchyleniem, czy sygnałem wymagającym dalszej diagnostyki.

Co właściwie oznacza wynik ciśnienia?

Interpretacja wyniku zależy od aktualnych wytycznych. W Polsce, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2024 roku, nadciśnienie rozpoznaje się wtedy, gdy ciśnienie skurczowe wynosi 140 mmHg lub więcej, a rozkurczowe 90 mmHg lub więcej. Jest też kategoria "ciśnienia podwyższonego" - obejmuje wartości od 130 do 139 mmHg dla ciśnienia skurczowego i od 80 do 89 mmHg dla rozkurczowego.

Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia
Dowiedz się więcej:

Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia

Progi nie wszędzie są jednak takie same. - W najnowszych wytycznych amerykańskich (American Heart Association/American College of Cardiology), dotyczących nadciśnienia tętniczego, ciśnienie 130-139/80-89 mmHg zostało zakwalifikowane już jako nadciśnienie tętnicze I stopnia, a według europejskich kardiologów, w tym także polskich (...) takie ciśnienie kwalifikujemy jako "podwyższone" - mówi kardiolożka. I tłumaczy, że różnica ta wynika m.in. z większego rozpowszechnienia otyłości i cukrzycy w populacji amerykańskiej, co sprzyja wcześniejszej interwencji.

To ważne rozróżnienie, bo wartości ciśnienia przekładają się na ryzyko sercowo-naczyniowe. Obniżenie ciśnienia skurczowego już o 5 mmHg zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń, takich jak zawał serca czy udar mózgu, o 10 procent. Dlatego kategoria ciśnienia podwyższonego nie oznacza automatycznie choroby, ale jest sygnałem ostrzegawczym. - Wprowadzenie kategorii podwyższonego ciśnienia tętniczego służy przede wszystkim podniesieniu czujności i objęciu pacjenta całościową opieką, w której kluczowe miejsce zajmuje ocena ryzyka sercowo-naczyniowego - mówi dr Kosiorek.

Kiedy styl życia może zastąpić tabletkę?

W wielu przypadkach pierwszym krokiem nie musi być farmakoterapia, lecz zmiana codziennych nawyków. Przy ciśnieniu podwyższonym przez pierwsze trzy miesiące zaleca się intensywne działania niefarmakologiczne. Jednym z najważniejszych jest regularna aktywność fizyczna - najlepiej ćwiczenia aerobowe, takie jak marsz, pływanie czy jazda na rowerze, przez co najmniej 30 minut, 5-7 dni w tygodniu. Jak podkreśla dr Kosiorek, regularny ruch może obniżyć ciśnienie skurczowe nawet o 7-8 mmHg.

Równie ważna jest dieta, zwłaszcza śródziemnomorska albo DASH. Podstawą jest ograniczenie soli do jednej łyżeczki dziennie i zwiększenie ilości potasu w diecie, m.in. dzięki warzywom i owocom. Znaczenie ma też masa ciała i obwód talii - u mężczyzn celem powinno być mniej niż 94 cm, a u kobiet mniej niż 80 cm.

Kardiolożka uspokaja także, że wbrew częstym obawom sama kawa nie musi być problemem. - Wielu to może ucieszyć, ale spożycie kawy nie wiąże się z wyższym ryzykiem nadciśnienia. Natomiast napoje wysokoenergetyczne (...) zwiększają ciśnienie i mogą skutkować ostrymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi - ostrzega dr Kosiorek.

Proste badanie pomaga przewidzieć długość życia. Warto je wykonać nawet u kilkulatków
Dowiedz się więcej:

Proste badanie pomaga przewidzieć długość życia. Warto je wykonać nawet u kilkulatków

I dodaje, że leki włącza się wtedy, gdy zmiana stylu życia nie przynosi wystarczającego efektu, a ciśnienie nadal przekracza zalecane wartości. Celem jest ochrona narządów najbardziej narażonych na skutki nadciśnienia: serca, nerek i mózgu.

Źródło: tvn24.pl, TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Oskar Pietuszewski, jeszcze w barwach Jagiellonii, to jeden z największych talentów w polskim futbolu
Talent o skali światowej. Miliony za młodego Polaka
Krzysztof Zaborowski
Udostępnij:
Tagi:
NadciśnienieKardiologiaZdrowieZdrowy styl życiaBadania naukowe
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Donald Tusk
Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
Polska
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zatrzymania po pobiciu nastolatków z Ukrainy na moście
WARSZAWA
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
Polska
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
Świat
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
Powrót żołnierzy ukraińskich z niewoli rosyjskiej
"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
Świat
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
Burze, piorun
Jeszcze więcej ostrzeżeń. Uwaga na superkomórki burzowe
METEO
W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze
WARSZAWA
40-latek został zatrzymany po pościgu
"Gwałtownie skręcił i uderzył w policjanta". Kierowca pijany i z dożywotnim zakazem
Kielce
Najpierw groził nastolatkowi, potem zaatakował seniora
Brutalny atak na pętli. 63-latek pobity i okradziony
Poznań
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Posiedzenie Sejmu RP (15.05.2026)
Trzecia próba regulacji kryptowalut. Ustawa przegłosowana
BIZNES
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
Polska
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
Polska
Rhizostoma pulmo
Dotąd myślano o nich jak o odpadach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica