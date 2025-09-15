Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"To nie afta, to może być nowotwór." Jak uchronić się przed nowotworami głowy i szyi? 

|
shutterstock_1922226152
Co z karami za nieodwoływanie wizyt?
U Idy błędnie zdiagnozowano objawy nowotworu jako zgagę ciążową. Dla Pauliny, po ponad 30 naświetlaniach, jedzenie stało się "walką o życie", a nie przyjemnością. - To, co zaczęło się od zapalenia ucha i niepokojącej zmiany na języku, przerodziło się w intensywną walkę o zdrowie i zachowanie pełnej sprawności mowy - mówił Tomasz, pacjent po rekonstrukcji części języka. Swoimi doświadczeniami podzielili się podczas konferencji rozpoczynającej Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Co warto wiedzieć o tych chorobach?
Kluczowe fakty:
  • Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, nowotwory głowy i szyi stanowią piątą pod względem zachorowalności grupę nowotworów w Polsce, dotykając tysięcy osób rocznie.
  • Ich najczęstsze objawy mogą zmylić zarówno pacjenta, jak i lekarza POZ. Na co należy zwrócić szczególną uwagę i jak wygląda diagnostyka?
  • Ważną częścią profilaktyki są szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który jest przyczyną wielu nowotworów głowy i szyi. Kto powinien się zaszczepić?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Polska zajmuje 7. miejscu w Europie pod względem zachorowalności i śmiertelności na najczęstsze nowotwory regionu głowy i szyi. Do tej grupy nowotworów zaliczamy: raka jamy ustnej (m.in. języka, dna jamy ustnej, dziąsła), gardła (migdałka podniebiennego, podniebienia miękkiego), krtani, gruczołów ślinowych, masywu szczękowo-sitowego (zatok przynosowych), oczodołu, podstawy czaszki, tarczycy, skóry regionu głowy i szyi oraz przerzuty z nieznanego ogniska pierwotnego. Śmiertelność z powodu tych nowotworów wynosi około 50 proc. Dlatego warto zwrócić uwagę na objawy, które powinny być "czerwonymi flagami" przy diagnostyce.

- Takimi najczęstszymi objawami nowotworów głowy i szyi są niegojące się rany w obrębie jamy ustnej, zmieniony głos i uporczywa chrypka, pojawiająca się na szyi zmiana na przykład guzek i wszystkie te objawy, jeśli utrzymują się powyżej trzech tygodni, wymagają pilnej weryfikacji u lekarza - mówił w rozmowie z tvn24.pl prof. Paweł Golusiński, otolaryngolog, Kierownik Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wyzwania diagnostyki

Przy diagnozowaniu tego typu nowotworów szczególnie ważna jest rola lekarza rodzinnego (POZ). - Stanowi on pierwszy punkt kontaktu i odgrywa kluczową rolę w dalszym pokierowaniem pacjenta. Lekarz POZ może wystawić Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) na podstawie samego podejrzenia nowotworu, co znacząco przyspiesza proces diagnostyki i włącza pacjenta w system z określonymi terminami. Nie należy się tego obawiać, bo kartę można zamknąć, jeśli podejrzenie się nie potwierdzi - tłumaczył prof. Golusiński.

Ekspert dodał, że na dalszym etapie należy skonsultować się ze specjalistą otolaryngologiem, wykonać biopsję, a po niej pogłębione badania obrazowe, jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Następnie pacjent powinien trafić pod opiekę tzw. konsylium onkologicznego, czyli zespołu specjalistów takich jak chirurg, radioterapeuta i onkolog, którzy ustalą program leczenia. A samo leczenie powinno rozpocząć się w ciągu 14 dni od ustalenia planu. - Pełna diagnostyka powinna zamknąć się w miesiącu. Niestety, w rzeczywistości często występują opóźnienia, choć wymogi pakietu onkologicznego motywują ośrodki do przestrzegania terminów - wyjaśniał prof. Golusiński.

Diagnoza nowotworu głowy lub szyi nie musi oznaczać wyroku, ale dobre rokowania związane są z odpowiednio wczesną diagnozą, która pozwala na wdrożenie nowoczesnych terapii i leczenia skojarzonego. - Najczęściej stosuje się połączenie zabiegu operacyjnego, często z rozległymi rekonstrukcjami, np. tkanek języka, radioterapii i/lub chemioterapii. Wykorzystuje się również terapie celowane i immunoterapię. W ramach metod operacyjnych istnieją zarówno tradycyjne, jak i małoinwazyjne techniki, takie jak chirurgia robotyczna dostępna w pięciu ośrodkach w Polsce czy laserowa – tłumaczył prof. Golusiński. W proces leczenia zaangażowany jest zawsze chirurg głowy i szyi (otolaryngolog), radioterapeuta i onkolog.

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"
Dowiedz się więcej:

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"

Pomogła "poczta pantoflowa"

Pacjentka Ida Latkowska, podzieliła się swoim doświadczeniem opóźnionej diagnozy, która trwała kilka miesięcy (od kwietnia do listopada w jednym roku), pomimo wizyt u wielu specjalistów. Początkowo ignorowali oni jej objawy, przypisując problemy z głosem, ciąży. - Jedna z lekarek powiedziała, że zgaga wypaliła mi gardło i zaleciła mentolowe pastylki, które nie pomogły, a nowotwór rozwijał się dalej. Opóźnienie trwało o kilka miesięcy za długo, co jest szczególnie niepokojące w kontekście statystyk śmiertelności na poziomie 50 proc. i świadomości, że każdy tydzień w wykryciu choroby robi ogromną różnicę - mówiła Ida. Zaznaczyła też, że jej operacja była kwestią ratowania życia, a nie tylko zdrowia, i że szczęściem dla pacjenta jest trafić na dobrych lekarzy, którzy nie zignorują problemu.

W przypadku Pauliny Kóski, kolejnej pacjentki, która opowiedziała o swoim leczeniu nowotworu szyi chemioterapią i radioterapią, szerzenie wiedzy na temat skutków leczenia tych chorób jest niezwykle ważne. - Po naświetlaniach pojawiły się u mnie problemy z połykaniem, które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie i sprawiały, że jedzenie przestało być dla mnie przyjemnością, a stało się wręcz walką o życie - wyjaśniała Paulina. Tłumaczyła, że pacjenci tacy jak ona muszą świadomie skupiać się na bezpiecznym połykaniu, co prowadzi do unikania sytuacji społecznych związanych z jedzeniem, takich jak święta czy posiłki w miejscach publicznych. Sposób i tempo jedzenia oraz obawy przed zakrztuszeniem się mogą powodować trudność i dyskomfort. - Ten typ nowotworu może też odebrać pacjentom możliwość jasnego mówienia, posiadania naturalnego głosu oraz fizjologicznego jedzenia drogą ustną, co nie zawsze jest powszechnie kojarzone z konsekwencjami choroby nowotworowej - wskazała Paulina.

Dlatego, jak zauważyła, konieczne jest interdyscyplinarne podejście w leczeniu i rehabilitacji, między innymi dostęp do logopedów, aby pomóc pacjentom powrócić do jak najlepszej jakości życia.

O tym, jak ważne jest trafienie do wyspecjalizowanego ośrodka, mówił Tomasz Gomułka. W jego przypadku leczenie zmiany na języku, które rozpoczęło się od zapalenia ucha, doprowadziło do wykrycia "niepokojącej zmiany". - Po tygodniowym leczeniu laryngolog zasugerował mi biopsję, po której otrzymałem wstępną diagnozę nowotworu. Nastąpił trudny psychicznie etap poszukiwania najlepszych specjalistów, aby zapewnić sobie jak najpełniejszy powrót do zdrowia i zachowanie funkcji mowy - mówił Tomasz. Dzięki "poczcie pantoflowej" dowiedział się o możliwości leczenia operacyjnego w Poznaniu. Zdecydował się na ten szpital, ponieważ oferowano tam rekonstrukcję języka po usunięciu jego dużej części z prawej strony, co było kluczowe dla zachowania prawidłowej wymowy. Alternatywna placówka proponowała usunięcie zmiany bez odbudowy.

Operacja odbyła się w styczniu cztery lata temu, a leczenie zakończyło się pod koniec lutego 2021 roku, bez konieczności radioterapii czy chemioterapii, ponieważ tzw. "marginesy po usunięciu" były bez niepokojących zmian. Obecnie Tomasz czuje się dobrze, na co dzień nie zauważa ubytku ani rekonstrukcji, a jego wymowa nie sprawia problemów w pracy. - Kluczowe dla mojego spokoju psychicznego są stały kontakt z lekarzami i regularne wizyty kontrolne, które dają poczucie, że jestem pod opieką. Nie widać też u mnie żadnych śladów przebytych problemów zdrowotnych, co świadczy o sukcesie leczenia i rekonstrukcji - podsumował Tomasz.

Szczepienia przeciw HPV. Jak daleko jesteśmy?
Dowiedz się więcej:

Szczepienia przeciw HPV. Jak daleko jesteśmy?

Jaka profilaktyka jest dostępna?

Czy nowotworom głowy i szyi można zapobiec? Według prof. Golusińskiego na profilaktykę nowotworów głowy i szyi składa się kilka elementów, m.in. podniesienie świadomości społeczeństwa, zwiększanie świadomości wśród lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale także wśród lekarzy stomatologów. Chodzi o czujność wobec pacjentów i zwracanie uwagę na niepokojące objawy. To dotyczy także farmaceutów, do których często pacjenci zwracają się z pytaniami medycznymi.

Ważną częścią profilaktyki są także szczepienia przeciwko HPV, bo wirus HPV jest przyczyną wielu nowotworów głowy i szyi. - Zaleca się szczepienie zarówno dziewcząt, jak i chłopców od 11. roku życia. Szczepionka jest bezpłatna w określonym wieku, a dla dorosłych refundowana w 50 proc. - podkreślił prof. Golusiński.

Niestety wyszczepialność wśród nastolatków w Polsce pozostaje na niskim poziomie (8 proc.) Zdaniem ekspertów, jedną z przyczyn jest brak świadomości wśród rodziców chłopców (wielu dorosłych sądzi, że te szczepienia przeznaczone są tylko dla dziewczynek). Dodatkowo, rodzice dziewczynek mieli błędne skojarzenia, że szczepienie może zachęcać dzieci do zachowań seksualnych. Potwierdza to Ida Latkowska. - Zaszczepiłam swoją 11-letnią córkę, nie widząc żadnych minusów. Jednak w rozmowach z innymi rodzicami spotkałam się z dużą niewiedzą i uprzedzeniami - mówiła.

Wyzwania systemowe

Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów nowotwory głowy i szyi stanowią piątą pod względem zachorowalności grupę nowotworów w Polsce, dotykając tysięcy osób rocznie. W ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost zachorowań o 24 proc. Eksperci podkreślają, że wczesne rozpoznanie ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności leczenia i rokowania pacjentów. Sygnalizują też brak specjalistów od tego typu nowotworów.

To kluczowe badania w raku płuca. Ale nie wszędzie są dostępne
Dowiedz się więcej:

To kluczowe badania w raku płuca. Ale nie wszędzie są dostępne

- W Polsce nie ma wystarczającej liczby wyspecjalizowanych chirurgów głowy i szyi, którzy są biegli zarówno w radykalnych resekcjach, jak i złożonych operacjach rekonstrukcyjnych. Konieczne jest wspieranie kształcenia w tej podspecjalności - mówił prof. Golusiński.

Podczas konferencji eksperci wyrazili nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia dostrzeże potrzebę i zorganizuje zespoły opieki dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Wskazali też na wzorce takie jak funkcjonujące od kilku lat Breast Cancer Units, a także powstające Lung Cancer Units i Colon Cancer Units, które zapewniają kompleksową opiekę dla pacjentów z nowotworami piersi, płuc i jelita grubego.

Pacjenci z nowotworami głowy i szyi żyją coraz dłużej, ale ich komfort życia jest znacznie obniżony z powodu skutków ubocznych leczenia, do których należą m.in. zwłóknienia i suchość błon śluzowych, które mogą prowadzić nawet do zagrożenia życia z powodu zakrztuszenia. Zespół specjalistów mógłby pomóc zadbać komfort życia, wspierając pacjentów w radzeniu sobie z fizycznymi i psychicznymi konsekwencjami leczenia. Takie wsparcie jest potrzebne przez dłuższy czas, bo pacjenci żyją coraz dłużej.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOnkologia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
imageTitle
"Dlaczego została wykluczona Rosja, a Izrael nie?"
EUROSPORT
SKRAJNY-GRANAT
Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł ze szlaku
Kraków
Panorama współczesnego Pekinu
"Polski drób wraca na chiński rynek". Jest porozumienie
BIZNES
Warszawa Centralna
Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
WARSZAWA
forum-1037485565
Obserwatorzy z USA na manewrach Zapad-2025. "Pokażemy wszystko"
Świat
Spotkanie Prezydenta RP z szefem chińskiego MSZ
Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji. Rozmawiali o rosyjskich dronach
Polska
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Ministra stworzona przez AI. Premier przedstawił ją jako członkinię rządu
Świat
sklejka1
Dwie odwróciły uwagę, trzecia szukała kosztowności. Nagrała ich kamera
Trójmiasto
Gdzie jest burza
W mocy alarmy drugiego stopnia
METEO
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowania w kolejnych województwach
METEO
Filip Rak, ogromny talent
Polak szokuje. O co chodziło z "kremikiem" i "parasolką"?
Rafał Kazimierczak
Oslo, Norway. September 2021. The outdoor view of the Foreign affairs ministry of Norway building in the city center
"Niedopuszczalne". Norwegia wzywa ambasadora Rosji
Świat
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Koronawirus znów w natarciu. Ruszyły zapisy na szczepienia
Zuzanna Kuffel
Takie barierki zamontowano przy schodach
Zamiast poręczy zamontowali barierki. Muszą je zlikwidować
Poznań
imageTitle
Zadanie wykonane koncertowo. Polscy siatkarze już z awansem
EUROSPORT
2025-09-14-0858-RTL-HR-881920_UNUSUALTHEFTONISLANDOFKRK-0001
Zabrał "pamiątkę" z kawiarni w Chorwacji. "Najdziwniejsza kradzież"
Ciekawostki
Prezydent Donald Trump w Muzeum Biblii, 8 września 2025
Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada
BIZNES
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
METEO
pap_20241009_0J7
Gdzie jest najbliższy schron? Czy jechać po dziecko? Ekspert wyjaśnia
Polska
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
imageTitle
Kolejny rekord świata Duplantisa. Przekroczył magiczną granicę
EUROSPORT
imageTitle
Polska pokonała Katar w drugim meczu mistrzostw świata
EUROSPORT
Zamknięte przejście kolejowe z Białorusią
Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować
BIZNES
imageTitle
Anita Włodarczyk bez medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Drony "klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie ulegaj dezinformacji
"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo
Jan Kunert
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić
Łódź
Gotówka w bagażu Ukrainki
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy
Rzeszów
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
"Srebrny lis" w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica