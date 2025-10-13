"To jest uczucie nie do opisania, ta świadomość, że druga osoba dzięki tobie żyje"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Czy marzył kiedyś o zostaniu bohaterem? Jak był "mniejszy"? - Miałem taką swoją ulubioną postać z bajki, na której się wzorowałem. Kapitan Ameryka z filmów Marvela - wspomina Mateusz Piwowar. Uśmiecha się, kiedy mówię, że dziś jest chyba takim Kapitanem Ameryką.

Wszystko zaczęło od szkoły, choć można powiedzieć, że Mateusz ma pomaganie we krwi. I to dosłownie. Regularnie ją oddaje. Od 11. roku życia działał w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie przez 7 lat był członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tym czasie między innymi poszerzał swoją wiedzę z ochrony przeciwpożarowej, zapoznawał się ze sprzętem strażackim. Gdy skończył 18 lat, zapisał się na kurs strażaka ochotnika. Zdał, teraz jeździ na akcje i gasi pożary. Razem z innymi strażakami ochotnikami prowadzi w szkołach zajęcia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy. Na co dzień pracuje w wojsku, w wolnych chwilach lubi naprawiać motocykle.

Skąd ta chęć niesienia pomocy? Mateusz stracił dwóch dziadków, gdy sam był bardzo młody. To wtedy przyszło mu do głowy, że gdy będzie okazja pomóc drugiej osobie, nie zawaha się. - Robię to z myślą o tym, że oni patrzą tam z góry na mnie i są ze mnie dumni - przyznaje.

Przyszłam i powiedziałam "robimy"

15 marca 2024 roku, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Mateusz uczy się w tej szkole. Po raz pierwszy odbywa się w niej właśnie akcja #Komórkomania. To projekt Fundacji DKMS, międzynarodowej organizacji non-profit, zajmującej się walką z nowotworami krwi oraz innymi chorobami układu krwiotwórczego. Główny cel akcji to promocja poprzez edukację idei dawstwa szpiku i macierzystych komórek krwiotwórczych oraz rejestracja potencjalnych dawców.