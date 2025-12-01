Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Sztuczne serce po polsku. "Nowy rozdział w leczeniu"

shutterstock_2498435047
Rocznie w Polsce przeszczepia się około dwustu serc. Eksperci o transplantologii
Źródło: TVN24
Dziesięć lat temu lekarze z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przeprowadzili pierwsze w Polsce wszczepienie pompy HeartMate 3 - urządzenia długoterminowego wspomagania lewej komory serca (LVAD). Ten przełomowy zabieg zainicjował dynamiczny rozwój terapii mechanicznego wspomagania krążenia w kraju, dając nadzieję pacjentom ze skrajną niewydolnością serca, dla których przeszczep nie jest możliwy.

Pierwszą długoterminową pompę do mechanicznego wspomagania lewej komory serca (LVAD) wszczepiono w naszym kraju już w 1987 r. w Śląskim Centrum Chorób serca w Zabrzu. Prof. Zbigniew Religa wraz ze swym zespołem i we współpracy ze specjalistami z Brna i Moskwy wszczepił wtedy sztuczną komorę Brno-TAH. Zapoczątkowało to pierwszy w Polsce program mechanicznego wspomagania krążenia.

Od tego czasu zmieniła się technika urządzeń wspomagających pracę lewej komory. W Zabrzu w 2009 r. jako drugim po Warszawie ośrodku wszczepiono implantowaną pompę wirową HeartWare, opracowaną wspólnie przez specjalistów z Australii i USA.

Ten zabieg "otworzył nowy rozdział w leczeniu"

Dziś mija dziesięć lata od kiedy kardiochirurdzy z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie wszczepili po raz pierwszy w naszym kraju pompę nowej generacji typu HeartMate 3. Zabieg przeprowadził zespół lekarzy w składzie: prof. Mariusz Kuśmierczyk, dr Piotr Kolsut oraz dr Paweł Litwiński. Operowano wtedy dwóch pacjentów ze skrajną niewydolnością serca oczekujących na przeszczep serca. Zdaniem prof. Mariusza Kuśmierczyka to wydarzenie zapoczątkowało intensywny rozwój terapii mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce.

"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa i stała się"
Dowiedz się więcej:

"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa i stała się"

- Zabieg ten otworzył nowy rozdział w leczeniu krańcowej niewydolności serca - stwierdził prof. Mariusz Kuśmierczyk, pełniący obecnie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacji Serca, Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz kierownika Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pompa HeartMate 3 jest obecnie jedynym urządzeniem długoterminowego wspomagania serca wszczepianym w Polsce od 10 lat. Oparto ją na technologii lewitacji magnetycznej wirnika, co zrewolucjonizowało możliwości terapii wspomagania lewej komory serca (LVAD), redukując powikłania zakrzepowe, poprawiając trwałość urządzenia oraz jakość życia pacjentów.

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
Dowiedz się więcej:

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie

Urządzenie wszczepiane jest chirurgicznie u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca, u których dominuje niewydolność lewej komory serca. Profesor Kuśmierczyk tłumaczył, że największe korzyści z LVAD odnoszą chorzy z nawracającymi zaostrzeniami choroby, wymagający intensywnego leczenia w szpitalu.

Nie tylko most do przeszczepu

Początkowo pompa wszczepiana była pacjentom zakwalifikowanym do transplantacji serca. Dzięki urządzeniu chorzy mogli funkcjonować w warunkach domowych na poziomie zbliżonym do normalnego. Długi okres choroby prowadził do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, na przykład nerek i wątroby, z powodu małego rzutu niewydolnego serca. Zastosowanie wspomagania lewokomorowego przywraca sprawność krążenia i chroni pacjenta przed wystąpieniem nieodwracalnych powikłań, które uniemożliwiłyby dalsze leczenie. Przez wiele lat pompa wspomagająca lewą komorę serca była traktowana jako pomost do transplantacji narządu. Od 2024 r. urządzenia te wszczepiane są również pacjentom, u których transplantacja nie jest możliwa ze względu na przebytą lub powstałą w trakcie leczenia chorobę nowotworową lub u osób w starszym wieku, na ogół powyżej 70. roku życia.

Technologia dostępna w siedmiu ośrodkach

W ciągu dekady powstała sieć ośrodków implantujących pompy długoterminowego wspomagania serca, zlokalizowane w siedmiu ośrodkach transplantacyjnych. Są to: Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Szpital Kliniczny w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (Warszawa), oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Zdaniem prof. Kuśmierczyka sieć umożliwia znacznie szerszy niż dekadę temu dostęp do terapii LVAD i zapewnia pacjentom opiekę zgodną z międzynarodowymi standardami. Ośrodki te nie tylko wszczepiają urządzenia, ale prowadzą ścisłe monitorowanie stanu pacjenta, nawet po zakończeniu hospitalizacji. Jest to możliwe dzięki stworzeniu systemu opieki przez Koordynatorów Mechanicznego Wspomagania, którzy na co dzień utrzymują kontakt z pacjentami, kontrolują ich poczucie, prowadzone wspomaganie, kontrolują bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przeciwkrzepliwego. Do zadań tzw. VAD koordynatorów, będących kluczowym elementem programu LVAD, należy udział w kwalifikacji pacjentów do programu, edukacja w zakresie działania urządzenia chorego i rodziny, monitorowanie pracy urządzenia i parametrów klinicznych, współpraca między oddziałami i ośrodkami oraz prowadzenie opieki długoterminowej.

Udar u młodej, niepalącej osoby bez miażdżycy? To może być niezamknięte PFO
Dowiedz się więcej:

Udar u młodej, niepalącej osoby bez miażdżycy? To może być niezamknięte PFO

- Obchodzone dziesięciolecie podkreśla ogrom pracy włożonej w rozwój terapii mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce. Dzięki technologii HeartMate 3, rozbudowie sieci ośrodków oraz zaangażowaniu zespołów, polscy pacjenci otrzymali dostęp do terapii ratujących życie na najwyższym światowym poziomie - uważa prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Autorka/Autor: annabie/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznTransplantologia
Czytaj także:
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przetestowała nowe torowisko. Termin podtrzymany
WARSZAWA
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
BIZNES
Kazik Staszewski
Fani oburzeni po koncercie, Kazik wydał oświadczenie. "Mój czas nadszedł"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Wenezuela, Caracas
"Stanowczo odradzamy wszelkie podróże". Alert RCB
Polska
imageTitle
Z Bułgarii do Rzymu przez Szwajcarię. Oto trasa Giro d'Italia mężczyzn 2026
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Zełenski o priorytecie Ukrainy. Macron: Rosja nie dała żadnego sygnału
Świat
Pendolino
Pociąg uszkodzony w czasie jazdy. "Nie doszło do przebicia szyby"
Katowice
Donald Tusk
Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się
Polska
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
METEO
01 1505 tusk 2-0004
Tusk w Berlinie: jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu
Polska
Nikodem Marecki
Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat
Kraków
shutterstock_1966422247
To powinno być gwarantowane ustawowo. Chodzi o wizytę czworonoga w szpitalu
Zdrowie
„Historyczny dzień!” - nowy etap polsko-niemieckich relacji w obszarze restytucji dóbr kultury
Niemcy zwracają Polsce zrabowane zabytki. "Historyczny dzień"
Polska
afryka panna młoda
Uzbrojeni napastnicy porwali pannę młodą i druhny
Świat
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
METEO
Wjechali pod prąd
Jechała pod prąd, zawróciła na stacji benzynowej. Nagranie
Kraków
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
BIZNES
imageTitle
Zaprezentowano trasę Giro d'Italia kobiet 2026
EUROSPORT
James Cameron
James Cameron "przerażony" AI: to blender
Kultura i styl
Uniwersytet Karola. Praga. Karol Nawrocki wygłasza wykład
Węgierskie media reagują na decyzję Nawrockiego. Piszą o "skandalu"
Polska
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
BIZNES
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
METEO
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
WARSZAWA
pap_20251027_0J1
Wiceszef MSWiA odszedł z rządu
Polska
Rafał Leśkiewicz i Karol Nawrocki
Komentarze po decyzjach Nawrockiego. "Prezydent chciałby przejąć kontrolę"
Polska
Karambol na A8 pod Wrocławiem
Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8
Wrocław
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny na cmentarzu. Sprawdzają, czy to zaginiony 34-latek
Katowice
Otwarcie mostu w Stroniu Śląskim
Nowy most otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź
Wrocław
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzinna tragedia. Nie żyje 39-letnia kobieta
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica