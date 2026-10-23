Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
Sponsor serwisu:Multilac-Neuro_logo (1).png

Szczepionka na czerniaka z dobrymi wynikami. Skąd więc spadek akcji producenta?

|
Laboratorium
Profesor Piotr Rutkowski o szczepionce mRNA na czerniaka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szczepionka na czerniaka, która zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub śmierci o 42 procent u wybranych pacjentów, rozbudziła wielkie nadzieje. Choć dokładne wyniki badań klinicznych zostaną przedstawione w ten weekend, w czwartek akcje producenta preparatu niespodziewanie spadły o 25 procent. Dlaczego?
Kluczowe fakty:
  • Szczepionka działa poprzez pobudzenie układu immunologicznego do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych, które mogą pozostać w organizmie po chirurgicznym usunięciu zmiany.
  • Intismeran autogene to spersonalizowana szczepionka. Jak się ją opracowuje?
  • Mimo pozytywnych wyników badań, akcje producenta preparatu spadły o 25 procent. Jak tłumaczą to eksperci?
  • Pacjenci z zaawansowanym czerniakiem czekają na przełom w leczeniu. Kiedy szczepionka może być dopuszczona do użycia?

O pozytywnych i obiecujących wynikach badań klinicznych III fazy producenci leków MSD (firmy znanej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck) i Moderna poinformowali 18 sierpnia br. Jak donosili, zastosowanie spersonalizowanej szczepionki przeciwnowotworowej mRNA w połączeniu z immunoterapią spowolniło nawrót czerniaka i jego rozprzestrzenianie się w organizmie.

Czym jest szczepionka na czerniaka?

Intismeran autogene to spersonalizowany preparat nakierowany na mutacje wykryte w guzie danej osoby. Stosuje się go wraz z pembrolizumabem, nowoczesnym lekiem przeciwnowotworowym (immunoterapią), który pozwala limfocytom T rozpoznać i zniszczyć komórki nowotworowe.

Szczepionka na czerniaka już niedługo? "Marzenie każdego, kto leczy nowotwory"
Dowiedz się więcej:

Szczepionka na czerniaka już niedługo? "Marzenie każdego, kto leczy nowotwory"

Według najnowszych informacji, dodanie intismeranu do leczenia pembrolizumabem (Keytrudą) znacząco poprawia wyniki leczenia - pacjenci rzadziej mają nawrót choroby (o 42 proc. w porównaniu z tymi leczonymi wyłącznie immunoterapią) i rzadziej rozwijają się u nich przerzuty (o 38 proc.). Tym samym ryzyko zgonu również jest mniejsze. Moderna i MSD opublikowały te dane po tym, jak wyciekły na stronie internetowej poświęconej onkologii wcześniej tego samego dnia, co wywołało spadek akcji.

Myles Minter, analityk pracujący w firmie inwestycyjnej William Blair, cytowany przez agencję Reuteurs, określił wyniki badań jako "doskonałe".

W podobnym tonie wypowiadał sie wcześniej profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków z Narodowego Instytutu Onkologii, który uczestniczył w badaniach nad szczepionką. - To jest marzenie każdego, który leczy nowotwory o wysokim ryzyku - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 w sierpniu bieżącego roku.

Jak działa szczepionka na czerniaka?

Na czym polega działanie preparatu i jak się go podaje, tłumaczył w sierpniu w rozmowie z tvn24.pl prof. Wiesław Bal, specjalista onkologii klinicznej, który kieruje Oddziałem Chemioterapii Dziennej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

- Szczepionkę, o której mówimy, podajemy w trybie tak zwanym adiuwantowym, czyli stosujemy u chorego po radykalnym zabiegu operacyjnym, w trakcie którego chirurg usunął wszystkie miejsca zajęte przez czerniaka. Jest podawana, żeby ta choroba nie wróciła - mówił. Jak wyjaśniał, w przypadku czerniaka po operacji w organizmie mogą pozostać komórki nowotworowe, które są przyczyną nawrotu choroby. Podanie szczepionki ma je zniszczyć, uzupełniając leczenie chirurgiczne i doprowadzić do pełnego wyleczenia chorego na czerniaka.

To może zmienić leczenie czerniaka. Chodzi o nową szczepionkę
Dowiedz się więcej:

To może zmienić leczenie czerniaka. Chodzi o nową szczepionkę

- Szczepionka mRNA przeciw czerniakowi powoduje, że po jej podaniu układ immunologiczny pacjenta wytwarza odpowiednie przeciwciała i niszczy te komórki nowotworu, które po zabiegu chirurgicznym zostały w organizmie, ale lekarze dostępnymi metodami nie są w stanie ich zobaczyć - mówił specjalista. 

Szczepionka może więc spowodować, że więcej chorych zostanie wyleczonych. 

Dlaczego więc akcje Moderny spadły?

Tymczasem w czwartek akcje Moderny (MRNA), producenta szczepionki spadły nawet o 25 proc. Jak zauważają eksperci serwisów ekonomicznych, m.in. CNBC, akcje firmy wzrosły o ponad 530 proc. w 2026 roku (do czwartkowego popołudnia).

Skąd taki spadek? Czy wiąże się z nowymi informacjami na temat preparatu?

Analityk UBS Michael Yee twierdzi, że wyniki dotyczące przeżycia bez nawrotów to "solidne dane" i że korekta akcji była oczekiwanym wydarzeniem związanym ze strategią handlową polegającą na kupowaniu akcji, gdy pojawi się plotka (a pierwsze optymistyczne doniesienia o skuteczności szczepionki odnotowano w sierpniu), i sprzedawaniu ich, gdy pojawi się pełna informacja. - Oczekiwania były duże, biorąc pod uwagę wzrost napędzany "entuzjastycznymi komentarzami ze strony spółek" - powiedział.

Także analitycy firmy TD Cowen przyznali, że 42-procentowa redukcja nawrotów jest "przekonująca" i mieści się w "wyjątkowym zakresie" zdefiniowanym przez ekspertów medycznych.

- Teraz inwestorzy mogą mieć wątpliwości, czy leczenie okaże się równie skuteczne w przypadku innych typów raka, co uzasadniałoby wysoką wycenę - powiedział Minter. Dean Li, prezes Merck Research Laboratories, przyznał w CNBC, że potrzeba więcej badań, aby udowodnić skuteczność szczepionki w innych nowotworach. Wiadomo, że firmy badają ją także w kontekście nowotworów płuc, pęcherza i nerek.

To nie jest zdrowy kolor skóry. Onkolog mówi wprost
Dowiedz się więcej:

To nie jest zdrowy kolor skóry. Onkolog mówi wprost

Jak wskazują eksperci, problemem pozostaje produkcja - stworzenie spersonalizowanej dawki szczepionki zajmuje około sześciu tygodni.

Tak wygląda opracowanie szczepionki

- Wiadomo, że szczepionkę przygotowuje się ją na podstawie materiału biologicznego pobranego z czerniaka, takiego indywidualnego śladu, czyli indywidualnych cech danego guza - zauważa prof. Bal. Jak wyjaśnia, proces przygotowania obejmuje izolację DNA komórek czerniaka i opracowanie na ich podstawie właściwego mRNA, czyli tego, które podaje się w szczepionce. - Ostateczny produkt jest rzeczywiście personalizowany pod kątem białek, które były obecne w komórkach guza danego pacjenta - podsumowuje.

Na czym polega technologia mRNA? - W skrócie chodzi o to, by nasz układ immunologiczny zwalczał białko obecne na komórce czerniaka. Żeby go do tego namówić, trzeba pobrać materiał genetyczny guza i przekształcić go w mRNA, które wejdzie do komórek - mówi prof. Bal. Ekspert tłumaczy, że wówczas komórki układu odpornościowego uczą się rozpoznawać wspomniane białko, a w konsekwencji niszczyć komórki, na których jest ono obecne. - Aby proces był wydajny, konieczna do tego jest najpewniej immunoterapia - opisuje prof. Bal.

Czy czas produkcji można skrócić?

Producenci preparatu wierzą, że uda się skrócić czas opracowania spersonalizowanych szczepionek, "aby szybciej pomagać pacjentom". Mówił o tym szef Mercka, Robert Davis, w rozmowie z CNBC.

Jednocześnie zaznaczają, że jest zbyt wcześnie, by oceniać całkowite przeżycie. Dlaczego?

To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Dowiedz się więcej:

To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady

Agnieszka Pióro

- Być może chorzy, u których szczepionka zapobiegła nawrotowi choroby, będą trwale wyleczeni. Pewnie za pięć-siedem lat okaże się, czy tak jest: czy komórki [nowotworowe, red.] zostały tylko "uśpione" i w przyszłości się "obudzą", czy też chorzy pozostaną zupełnie wolni od choroby - mówił prof. Bal.

Pełne wyniki badania fazy III, obejmujące dane pacjentów zebrane w ciągu pierwszych dwóch lat po leczeniu, mają zostać przedstawione w sobotę 24 października na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Madrycie.

"Kolejnym testem dla branży jest to, czy medycyna personalizowana powstanie wystarczająco szybko, by sprostać oczekiwaniom inwestorów" - zauważa portal beincrypto.com.

Kiedy ze szczepionki skorzystają pacjenci?

Dla pacjentów naistotniejszą kwestią pozostaje to, kiedy będą mogli skorzystać ze szczepionki oraz kto ma szansę ją otrzymać.

- Sądzę, że to jest kwestia przyszłego roku. Ale myślę, że biorąc pod uwagę uniwersalny mechanizm i tak dobre wyniki, to będzie bardzo szybko - mówił prof. Rutkowski w sierpniu br. w TVN24. Najpierw wyniki badań zostaną poddane analizie. Potem preparat muszą zarejestrować odpowiednie organy: amerykańska Agencję Żywności i Leków, a później europejskie agencje, takie jak Europejska Agencja Leków (EMA). Ostateczną, wiążącą decyzję o dopuszczeniu leku do obrotu podejmuje Komisja Europejska na podstawie opinii EMA.

Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Dowiedz się więcej:

Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija

Profesor Rutkowski był pytany także o to, czy istniałaby możliwość przyjęcia szczepionki przed rejestracją, na przykład przez pacjentów, którzy już teraz są na zaawansowanym etapie choroby. - Niestety takiej opcji nie ma, bo każdy lek musi być zatwierdzony i sprawdzony pod kątem wszystkich etapów bezpieczeństwa – odpowiedział ekspert.

Źródło: tvn24.pl, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOnkologiaPacjentNowotworySzczepionkiBadania kliniczneUSA
Czytaj także:
Donald Trump
Zdumiewający ruch Trumpa. Pentagon ma pomóc z ropą
BIZNES
Aleja Centralna - wizualizacja
Aleja Centralna połączy "patelnię" z dworcem. Ruszają prace
WARSZAWA
imageTitle
Kawa nie dała rady Rybakinie. Urwała jej jednak seta
EUROSPORT
imageTitle
Gąsienica-Daniel gotowa na nowy sezon. Pierwszy start już w sobotę
EUROSPORT
Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts
"Mam nadzieję, że moje zwycięstwo przyniesie zwycięstwo Ukrainie"
Poznań
Austen w Wielkiej Brytanii
Austen dotarła do Wielkiej Brytanii. Brak prądu, utrudnienia na kolei
METEO
Pilne
Biały Dom: Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach
Świat
Paryż
"Ryzyko nowych aktów przemocy". Paryż szykuje się na protesty
Świat
Zakłócał pracę medyków w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne)
"Ratownicy powinni być przygotowani także na przewidywane pogorszenie stanu pacjentki"
Svitlana Kucherenko
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Każdy ślubował "tylko i wyłącznie wobec prezydenta". Oświadczenie sędziów
Polska
shutterstock_2260013305
Zmiany w zasiłkach od soboty. Ważny komunikat ZUS
BIZNES
Autobusowa linia cmentarna C40
Na ulice wyjadą pierwsze linie cmentarne
WARSZAWA
operacja alzheimera
Po raz pierwszy zoperowali 58-latka z alzheimerem. Co powiedział, gdy się wybudził?
Agata Daniluk
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Zmiana czasu. Za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
BIZNES
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Cofała przed domem, nie zauważyła syna. Chłopiec zmarł w szpitalu
Rzeszów
Prowincja Karak
Atak na kościół w Jordanii. Są ofiary śmiertelne
Świat
Śmiertelny wypadek na DK29
Zderzenie trzech pojazdów, dwie osoby nie żyją. Śledczy o przyczynie wypadku
Lubuskie
Księżna Meghan podczas forum "Afro Women and Power" w Cali
"Mam nadzieję, że teraz wszyscy zrozumieją". Niezwykłe oświadczenie Meghan
Świat
Tarnów
Podczas kontroli zasłonił się immunitetem. "Poseł zaprzecza, że był pod wpływem"
Kraków
Akcja poszukiwawczo-ratownicza załogi statku Khoryv na Morzu Czarnym
Statek zatonął po uderzeniu drona. Jedna osoba nie żyje
Świat
Medyka, 30.10.2024. Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Kontrole w krajach, nie na granicach. Ukraina chce zmian, w tym w Polsce
BIZNES
Donald Trump
A Ty, co wiesz o Ameryce? Sprawdźmy!
Quizy
Klefedron znaleziony w przychodni
Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
Svitlana Kucherenko
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd po stronie odwołanego dyrektora. Ale ministerstwo nie odda mu stanowiska
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron oburzony "głupimi komentarzami" światowych przywódców
Świat
Jan Szyszko
Pełczyńska-Nałęcz: odwołanie wiceministra podpisane w pół godziny
Polska
Viktor Orban
"Wszystko jest na sprzedaż". Córka Orbana wyprzedaje majątek
BIZNES
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski
Były wójt usłyszał zarzuty. W tle nielegalne finansowanie piłkarzy
Tomasz Słomczyński
Kim Dzong Un z córką na targach odzieżowych
Fala doniesień o śmierci Kima i nowe zdjęcie. Co wiadomo
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica