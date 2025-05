Kalendarz szczepień dla dorosłych? "Musimy przekonać polityków"

Grzesiowski zapowiada "zmniejszenie dolegliwości" kar w związku z brakiem szczepień Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Szczepienia osób dorosłych to nie tylko zapobieganie chorobom zakaźnym, ale też dłuższe i zdrowsze życie - podkreślali eksperci podczas specjalnego spotkania w Warszawie. Wskazywano, że szczepienia w późniejszym wieku m.in. działają przeciwzapalnie. Podkreślono też potrzebę stworzenia spójnej europejskiej polityki w zakresie immunizacji przez całe życie.

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Warszawie pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez międzynarodową organizację ekspercką Adult Immunization Board (AIB). Celem spotkania specjalistów z 20 europejskich i pozaeuropejskich państw był przede wszystkim przegląd i omówienie szczepionek i programów szczepień skierowanych do osób dorosłych i starszych w całej Europie.

- Zwykle myślimy o szczepieniach ochronnych w kontekście niemowląt i dzieci, jednak w ich przypadku mamy wysoki poziom wyszczepienia, a wraz ze starzeniem się populacji choroby zakaźne pojawiają się również u osób dorosłych i starszych. Dlatego powinniśmy uświadomić sobie, że te grupy demograficzne są w dużej mierze niezabezpieczone - podkreślił prof. Pierre Van Damme z Uniwersytetu w Antwerpii.

Europejski plan szczepień dla dorosłych

Eksperci dyskutowali w Warszawie nad stworzeniem planu wdrożenia w krajach członkowskich UE szczepień ochronnych przeciwko: grypie, Covid-19, błonicy, tężcowi, krztuścowi, półpaścowi, pneumokokom oraz RSV (syncytialny wirus oddechowy) dla osób powyżej 50. roku życia.

W opinii prof. Van Damme'a, kraje europejskie prowadzą niejednolitą politykę dotyczącą immunizacji, tymczasem potrzebny jest wspólny mianownik w postaci kalendarza szczepień, również dla dorosłych. - Musimy przekonać polityków, że szczepienia osób dorosłych nie oznaczają jedynie zapobiegania chorobom zakaźnym, ale zapewniają im dłuższe i zdrowsze życie, taką "zdrową długowieczność" - dodał.

Ekspert podał przykład grypy, która może powodować nie tylko infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie płuc czy konieczność hospitalizacji, ale jej konsekwencje dotyczą również układu sercowo-naczyniowego, z czego ludzie często nie zdają sobie sprawy.

-Te szczepionki powinny być oferowane przed wystąpieniem powikłań, kiedy ludzie są jeszcze zdrowi. Dokładnie po to, aby utrzymać ich w dobrej kondycji, a to zupełnie inny sposób myślenia, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni - powiedział prof. Pierre Van Damme.

Szczepienia od farmaceutów

Profesor Paolo Bonanni z Uniwersytetu we Florencji ocenił, że Polska podjęła już wysiłki w celu zaoferowania bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie, Covid-19 i RSV osobom starszym, a także przeciwko pneumokokom i półpaścowi osobom z grup ryzyka. Jednak potrójna szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi nie jest obecnie objęta programem, a wskaźniki dostępności wszystkich finansowanych szczepionek nadal wymagają poprawy.

- W Polsce i w niektórych krajach europejskich farmaceuci mają uprawnienia do wykonywania szczepień. To bardzo ważny krok w upowszechnianiu tego typu profilaktyki. Ale ten proces wymaga uproszczenia. W przypadku rekomendowanych przez nas szczepień potrzebujemy opracować harmonogram dla świadczeniodawcy nie tylko na poziomie krajowym, ale także ogólnoeuropejskim, który będzie służył za punkt odniesienia - zaznaczył prof. Bonnani.

Prof. Pierre Van Damme zwrócił natomiast uwagę, że chociaż zatwierdzanie szczepionek odbywa się centralnie na poziomie Europejskiej Agencji Leków, po ich wprowadzeniu na rynek istnieją różne zalecenia i harmonogramy w poszczególnych krajach UE, więc istnieje potrzeba współpracy nie tylko z krajowymi organami regulacyjnymi, ale także z Europejskim Centrum Kontroli Chorób, aby spróbować znaleźć sposób na ujednolicenie harmonogramu szczepień dla dorosłych i osób starszych.

- Problem polega na tym, że na poziomie europejskim odpowiedzialność za zdrowie spoczywa na kraju, więc nic nie może być narzucone z poziomu europejskiego. Niemniej jednak, akceptując to rozgraniczenie, musimy zapewnić, że szczepienia te będą powszechnie podawane osobom starszym. Tak więc krok po kroku musimy spróbować ustandaryzować ten proces - wskazał.

Szczepionki działają przeciwzapalnie

Zdaniem prof. Bonanniego nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby opracować zalecenia i wytyczne techniczne dotyczące założeń programowych dla 27 krajów UE. Wskazał na dużą rolę edukacji w tym procesie.

- Pacjenci zwykle ufają swoim lekarzom, więc powinniśmy edukować lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu i farmaceutów, aby byli przekonani o wartości dodanej tych szczepień, a to oznacza, że muszą być bardziej wspierani, szkoleni i informowani. Musimy również wrócić do opartej na zaufaniu, osobistej relacji między lekarzem rodzinnym, farmaceutą i pacjentem - wskazał profesor.

Ekspert mówił także o udowodnionym działaniu przeciwzapalnym szczepionek zalecanych osobom starszym.

- Stan zapalny jest jednym z głównych czynników powodujących pogorszenie stanu organizmu. Ludzie, u których nie stwierdzono stanów zapalnych lub mają je w niewielkim stopniu, mogą mieć 95 lat, ale ich ciało funkcjonuje jak organizm osoby 75- lub 80-letniej. Ale są też pacjenci w wieku 60 lat, u których wiek biologiczny organizmu jest szacowany na 85-90 lat z powodu zaawansowanego procesu zapalnego. Tak więc szczepienia, które chronią przed stanami zapalnymi, opóźniają również proces starzenia - wyjaśnił ekspert.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem polskiej prezydencji w UE w zakresie polityki zdrowotnej, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego i cyfrowej transformacji systemów opieki zdrowotnej.