Sukces rządowego programu in vitro. Niebawem urodzi się tysięczne dziecko

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna w Sejmie o pakiecie "Świadoma, bezpieczna ja"

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek ekonomisty Rafała Mundrego, w samym tylko 2024 roku do udziału w rządowym programie leczenia niepłodności metodą in vitro zgłosiło się ponad 28 tysięcy par. Do leczenia w ubiegłym roku zakwalifikowanych zostało 23,5 tysiąca par, a w 2025 roku (do 30 czerwca) - prawie 8,5 tysiąca par.

Już prawie 13 tysięcy ciąż

"Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia na dzień 30.04.2025 r. uzyskano 12755 ciąż" - czytamy w odpowiedzi.

Program jest realizowany przez 58 ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji. Na jego realizację w ubiegłym roku przeznaczono prawie 411 milionów złotych. Kwota przeznaczona w 2025 roku to już prawie 399 milionów. Roczna zakładana kwota alokacji to 500 milionów, a na realizację programu do końca 2028 roku zaplanowano 2,5 miliarda złotych.

Kto może skorzystać z programu?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, program finansuje całą procedurę in vitro. Refundowana jest kwalifikacja par, obowiązkowe badania oraz wszystkie części procedury in vitro, które są potrzebne do jej skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia.

Program obejmuje pary:

ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

także te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Z bezpłatnego in vitro mogą skorzystać:

kobiety do 42. roku życia - jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,

kobiety do 45. roku życia - jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,

mężczyźni do 55. roku życia.

Program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach. Może to być do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w jednym cyklu oraz do 6 cykli z dawstwem zarodków.

Ważna jest również onkopłodność

Pacjenci z chorobami onkologicznymi, którzy chcą mieć dzieci, mogą zabezpieczyć płodność na przyszłość. Polega to na pobraniu i przechowywaniu gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. U kobiet proponuje się w tym przypadku zamrożenie oocytów, natomiast u mężczyzn - zamrożenie nasienia. W tym przypadku program obejmuje kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.