Zdrowie

Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp

Łukasz Krasoń
Osoby z niepełnosprawnościami czekają na ustawę o asystencji osobistej
Osoby z niepełnosprawnościami od dawna czekają na ustawę o asystencji osobistej, która dałaby im szansę na niezależne życie. Ustawa miała trafić do Sejmu już w pierwszym kwartale 2025 roku, ale to nadal nie nastąpiło. Jest jednak postęp - 25 września przyjął ją Stały Komitet Rady Ministrów.
Kluczowe fakty:
  • 25 września 2025 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o asystencji osobistej. Co ona gwarantuje?
  • Obecnie w Polsce asystencja działa tylko w systemie projektowym. To wsparcie niewystarczające.
  • - Asystencja osobista to nie jest luksus - to warunek godnego życia - mówią osoby z niepełnosprawnościami, które czekają aż rząd w końcu wprowadzi to rozwiązanie, gwarantujące im niezależność.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

25 września 2025 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o asystencji osobistej. To rozwiązanie ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami w Polsce nowy standard niezależnego życia. Na ustawę o asystencji długo czekano - do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów została wpisana już w listopadzie ubiegłego roku. Miała trafić do Sejmu już w pierwszym kwartale 2025 roku.

Projekt ustawy o asystencji osobistej zainicjował Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz wiceminister w resorcie pracy Łukasz Krasoń. Obecnie w Polsce asystencja działa tylko w systemie projektowym, przez co jest dostępna tylko w części gmin w ramach programów rocznych. To wsparcie nie jest jednak wystarczające, a przede wszystkim nie jest ciągłe.

"Ustawowa asystencja to systemowe i stabilne wsparcie, które da osobom z niepełnosprawnościami szansę na bardziej niezależne życie - zarówno społeczne, jak i zawodowe" - podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oficjalnym komunikacie.

Teraz projektem ustawy o asystencji osobistej zajmie się Rada Ministrów, a dopiero w następnej kolejności Sejm.

Ustawa o asystencji. Najważniejsze zmiany

Co ustawa o asystencji osobistej ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami? Wsparcie nie będzie przyznawane krótkookresowo tak jak dziś w systemie projektowym. Będzie ustalane na dłużej - maksymalnie pięć lat. Asystencja osobista ma być dostępna w większym wymiarze niż zapewniają dostępne obecnie rozwiązania - docelowo od 20 do 240 godzin miesięcznie (w pierwszym roku do 200 godzin, w drugim - do 220 godzin). Ustawa będzie realizowana w każdym powiecie. Osoba z niepełnosprawnością będzie miała możliwość wyboru podmiotu świadczącego dla niej usługę asystencji (np. między powiatem a organizacją pozarządową). Będzie też możliwość wyboru samego asystenta. Wsparcie ma być indywidualizowane i dopasowane do potrzeb danej osoby, z gwarancją wysokiej jakości usług. Jeśli asystent przejdzie specjalny instruktaż, będzie mógł wspierać osobę z niepełnosprawnością także w czynnościach medycznych.

"Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję

Zuzanna Kuffel

Zuzanna Kuffel
"Nie macie prawa odkładać naszego życia na później"

WARSZAWA

WARSZAWA

Od drugiego roku obowiązywania ustawy asystencja osobista będzie dostępna również dla młodzieży od 13. roku życia. Ze wsparcia skorzystać ma docelowo około 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, co ma przełożyć się na odciążenie około pół miliona ich bliskich.

- Asystencja osobista to nie jest luksus – to warunek godnego życia. Dzięki niej mogłabym funkcjonować tak, jak każdy inny dorosły człowiek – w zgodzie ze swoim rytmem, planami, potrzebami. Nie musiałabym prosić, błagać, negocjować. Nie musiałabym wybierać między kąpielą a wyjściem do pracy. Asystencja osobista to moja ręka, moje nogi, moje oczy wtedy, kiedy ich potrzebuję - mówiła w lipcu w rozmowie z tvn24.pl Renata Orłowska, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni i przedstawia się jako "całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji psycholożka, wspierająca również pełnosprawnych".

Autorka/Autor: zk

Źródło: tvn24.pl, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

