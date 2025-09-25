Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp

Osoby z niepełnosprawnościami czekają na ustawę o asystencji osobistej

Kluczowe fakty: 25 września 2025 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o asystencji osobistej. Co ona gwarantuje?

Obecnie w Polsce asystencja działa tylko w systemie projektowym. To wsparcie niewystarczające.

- Asystencja osobista to nie jest luksus - to warunek godnego życia - mówią osoby z niepełnosprawnościami, które czekają aż rząd w końcu wprowadzi to rozwiązanie, gwarantujące im niezależność.

25 września 2025 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o asystencji osobistej. To rozwiązanie ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami w Polsce nowy standard niezależnego życia. Na ustawę o asystencji długo czekano - do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów została wpisana już w listopadzie ubiegłego roku. Miała trafić do Sejmu już w pierwszym kwartale 2025 roku.

Projekt ustawy o asystencji osobistej zainicjował Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz wiceminister w resorcie pracy Łukasz Krasoń. Obecnie w Polsce asystencja działa tylko w systemie projektowym, przez co jest dostępna tylko w części gmin w ramach programów rocznych. To wsparcie nie jest jednak wystarczające, a przede wszystkim nie jest ciągłe.

"Ustawowa asystencja to systemowe i stabilne wsparcie, które da osobom z niepełnosprawnościami szansę na bardziej niezależne życie - zarówno społeczne, jak i zawodowe" - podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oficjalnym komunikacie.

Teraz projektem ustawy o asystencji osobistej zajmie się Rada Ministrów, a dopiero w następnej kolejności Sejm.

Ustawa o asystencji. Najważniejsze zmiany

Co ustawa o asystencji osobistej ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami? Wsparcie nie będzie przyznawane krótkookresowo tak jak dziś w systemie projektowym. Będzie ustalane na dłużej - maksymalnie pięć lat. Asystencja osobista ma być dostępna w większym wymiarze niż zapewniają dostępne obecnie rozwiązania - docelowo od 20 do 240 godzin miesięcznie (w pierwszym roku do 200 godzin, w drugim - do 220 godzin). Ustawa będzie realizowana w każdym powiecie. Osoba z niepełnosprawnością będzie miała możliwość wyboru podmiotu świadczącego dla niej usługę asystencji (np. między powiatem a organizacją pozarządową). Będzie też możliwość wyboru samego asystenta. Wsparcie ma być indywidualizowane i dopasowane do potrzeb danej osoby, z gwarancją wysokiej jakości usług. Jeśli asystent przejdzie specjalny instruktaż, będzie mógł wspierać osobę z niepełnosprawnością także w czynnościach medycznych.

Od drugiego roku obowiązywania ustawy asystencja osobista będzie dostępna również dla młodzieży od 13. roku życia. Ze wsparcia skorzystać ma docelowo około 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, co ma przełożyć się na odciążenie około pół miliona ich bliskich.

- Asystencja osobista to nie jest luksus – to warunek godnego życia. Dzięki niej mogłabym funkcjonować tak, jak każdy inny dorosły człowiek – w zgodzie ze swoim rytmem, planami, potrzebami. Nie musiałabym prosić, błagać, negocjować. Nie musiałabym wybierać między kąpielą a wyjściem do pracy. Asystencja osobista to moja ręka, moje nogi, moje oczy wtedy, kiedy ich potrzebuję - mówiła w lipcu w rozmowie z tvn24.pl Renata Orłowska, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni i przedstawia się jako "całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji psycholożka, wspierająca również pełnosprawnych".