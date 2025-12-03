Logo strona główna
Zdrowie

Smog nasila objawy chorób. Komu szczególnie szkodzi?

shutterstock_2291880633_1
Polski Alarm Smogowy o kampanii "Zobacz czym oddychasz"
Źródło: TVN24
To jedno z największych zagrożeń dla zdrowia oddechowego. - Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko hospitalizacji - ostrzega dr Marta Frejowska-Reniecka, pulmonolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Pył zawieszony i związki chemiczne w nim zawarte nasilają objawy astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), ale nie tylko. Na co jeszcze szkodzą?

Smog powstaje przy intensywnej emisji zanieczyszczeń lub prekursorów tych zanieczyszczeń w warunkach atmosferycznych niesprzyjających rozpraszaniu - przy bezwietrznej pogodzie, podczas inwersji temperatury czy zaleganiu układów wysokiego ciśnienia. A z takimi warunkami mamy ostatnio często do czynienia.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Kto jest najbardziej narażony?

Dr Marta Frejowska-Reniecka podkreśla, że pył zawieszony i związki chemiczne w nim zawarte nasilają objawy astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zwiększają liczbę hospitalizacji i zgonów wśród pacjentów przewlekle chorych.

- Smog zagraża nie tylko układowi oddechowemu. Wpływa na serce, mózg, funkcje poznawcze, przyspiesza procesy neurodegeneracyjne. Do tego okres smogowy nakłada się na sezon zwiększonej zachorowalności na choroby wirusowe, takie jak grypa, COVID-19, RSV czy krztusiec - wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka wskazuje, że na negatywny wpływ smogu najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, przewlekle chorzy oraz kobiety w ciąży. - Dzieci mają problemy z dolnymi drogami oddechowymi, zaburzenia snu i koncentracji. Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego są zmuszeni pozostawać w domu. Narażone na zanieczyszczenie powietrza ciężarne mogą rodzić dzieci z problemami zdrowotnymi - wyjaśnia dr Frejowska-Reniecka.

Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Według raportu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 30 listopada średnie dobowe stężenia pyłu PM10 przekroczone było w Żywcu o 222 proc. (poziom alarmowy), w Bielsku-Białej o 56 proc., w Cieszynie o 36 proc., a w Goczałkowicach-Zdroju i Jastrzębiu-Zdroju o 12 proc. PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Smogowi rekordziści

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl według rankingu Polskiego Alarmu Smogowego w 2024 roku najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, jeśli chodzi o stężenie pyłu PM10 w powietrzu, była Nowa Ruda. W ubiegłym roku wyniosło tam ono średnio 34 µg/m3, a w mieście zanotowano ponad 73 dni smogowe, czyli ze stężeniem przekraczającym 50 µg/m3.

Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"

METEO

W miastach znajdujących się na kolejnych pozycjach w niechlubnym rankingu za ubiegły rok znalazły się: Nowy Targ, Gliwice i Radomsko. W poniedziałek około godziny 18 niezdrowe powietrze było w Nowym Targu. Stężeniu pyłu PM10 wyniosło 86µg/m3. Natomiast w Radomsku odnotowano 64,9 µg/m.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieChoroby cywilizacyjneSmogSeniorzydzieci
