Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Transfer zarodków odwołany z dnia na dzień? Resort zdrowia: to nie pacjentka wybiera termin

|
shutterstock_2515977747
O finansowaniu programu in vitro mówił w "Jeden na Jeden" minister Andrzej Domański
Do naszej redakcji spływają sygnały od kobiet, którym kliniki niepłodności wstrzymały procedury w ramach rządowego programu in vitro, ponieważ skończyły się środki. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania, w dużej mierze bez konkretów. Co mogą zrobić pary, którym wstrzymano procedurę in vitro?
Kluczowe fakty:
  • Na - niekompletną - odpowiedź od resortu zdrowia czekaliśmy od soboty 8 listopada. Jak resort zdrowia odnosi się do transferów zarodków odwoływanych z dnia na dzień i do wstrzymywania procedur?
  • Ministerstwo nie odpowiedziało też na pytanie, ilu z 58 realizatorów skończyły się już środki, przekazane na realizację rządowego programu in vitro w tym roku.
  • Co mogą zrobić pary, którym kliniki leczenia niepłodności przełożyły wizyty na przyszły rok?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Od ponad tygodnia do naszej redakcji, w tym na Kontakt24, spływają sygnały od kobiet, które zakwalifikowano do rządowego programu in vitro, a następnie - na różnym etapie - przerwano procedurę, na przykład odwołując z dnia na dzień transfer zarodków, do którego kobieta była już przygotowywana farmakologicznie. Opisaliśmy między innymi historię pani Katarzyny, która o odwołaniu transferu z powodu braku środków została poinformowana dopiero, kiedy zgłosiła się na tę procedurę do kliniki. Zdecydowała się na zapłacenie za transfer z własnej kieszeni, co jest niezgodne z regulaminem rządowego programu in vitro i zaskutkowało wyłączeniem jej z programu do 2028 roku. W nawiązaniu do historii, jakie spłynęły do nas od pacjentek, przesłaliśmy w ubiegłą sobotę szczegółowe pytania do resortu zdrowia.

Odwołane transfery zarodków. Co na to resort zdrowia?

Chcąc zbadać skalę problemu, zapytaliśmy resort zdrowia o to, ilu z 58 realizatorów, którym przekazano środki na realizację rządowego programu in vitro, skończyły się już pieniądze na ten rok. Nie otrzymaliśmy konkretnych danych. Biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że odpowiednie zabezpieczenie środków leży po stronie klinik. "Realizatorzy zostali zobowiązani, aby przed rozpoczęciem leczenia u danej pary możliwe było zrealizowanie pełnego cyklu (transfer wszystkich powstałych zarodków), a następnie podejście do kolejnego cyklu nie później niż 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego cyklu" - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez MZ. Resort podkreśla, że jest to mechanizm "eliminujący ryzyko nagłego przerwania procedur u pacjentów". "W związku z tym realizatorzy, którzy rozpoczęli procedury u pacjentów, powinni posiadać zabezpieczone środki na ich kontynuacje" - dodaje MZ.

Ministerstwo podkreśla jednak, że w programie obowiązuje standardowo lista oczekujących. Terminy procedur są ustalane przez kliniki na podstawie indywidualnych planów leczenia oraz - jak nazwało to MZ - "biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne danego podmiotu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Środki się skończyły". Problem z programem in vitro

"Środki się skończyły". Problem z programem in vitro

Polska
O 8 miał być transfer zarodków. Wtedy dowiedzieli się, że go odwołano

O 8 miał być transfer zarodków. Wtedy dowiedzieli się, że go odwołano

Zuzanna Kuffel

Ministerstwo Zdrowia nie planuje w tym roku zwiększać nakładów na program in vitro, mimo wcześniejszych deklaracji poprzedniej minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Urzędnicy podkreślają, że do tej puli już i tak dołożono 100 mln złotych. - In vitro to jest oczywiście niezwykle istotny temat. Nasz rząd stworzył tak naprawdę nowy program finansowania procedury in vitro. Już mamy ponad 7000 dzieci, które dzięki temu programowi się urodziły, z niewielką - z tego, co pamiętam - przewagą chłopców. Mieliśmy na ten program pół miliarda złotych. Te środki Już zostały zwiększone w tym roku do 600 mln złotych. Na przyszły rok również mamy 600 mln złotych zabezpieczone, być może będzie trochę więcej i z całą pewnością mamy regułę, że kliniki nie powinny rozpoczynać procedury, jeżeli nie mają zabezpieczonego finansowania na całość tak zwanego cyklu - powiedział w piątek w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Można zgłaszać nieprawidłowości

Zapytaliśmy też o transfery odwoływane z dnia na dzień, mimo przygotowania farmakologicznego. Ministerstwo nie odniosło się wprost do takich sytuacji. "W programie obowiązuje lista oczekujących, przez którą należy rozumieć uporządkowaną według kolejności zgłoszeń listę par (...). Świadczenia nie odbywają się w terminach wybranych i preferowanych przez pacjentów, które nie uwzględniają możliwości organizacyjnych danego podmiotu, lecz w porozumieniu między realizatorem a uczestnikami programu" - komentuje resort zdrowia. Jak dodaje: "Podkreślamy, że zabezpieczenie środków na proces leczenia danej pary nie jest równoznaczne z tym, że procedury odbywają się dla pacjentów bez konieczności oczekiwania".

Biuro Komunikacji resortu zdrowia informuje, że wszelkie nieprawidłowości w realizacji programu można zgłaszać mailowo na adres MZ. "Informujemy również, że Ministerstwo Zdrowia jest w stałym kontakcie z realizatorami programu w celu zapewnienia płynnej i właściwej realizacji programu. Wszystkie skargi kierowane przez pacjentów są weryfikowane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są interwencje. Działania te mają na celu zapewnienie możliwie szybkiej i właściwej pomocy pacjentom. Minister zdrowia dysponuje również możliwością nałożenia kar na te podmioty w sytuacjach przewidzianych umową" - czytamy w przesłanej odpowiedzi. Jakie to mogą być kary? Tego również MZ nie doprecyzowało w przygotowywanej przez kilka dni odpowiedzi.

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"

Piotr Wójcik

Klinice skończyły się pieniądze. Co teraz?

Kiedy czekaliśmy na odpowiedzi resortu zdrowia, kontaktowały się z nami kolejne pacjentki. Jedną z nich jest pani Ewelina, u której również wstrzymano procedurę in vitro. - W trakcie drugiej procedury transferu zarodków okazało się, że badanie beta hCG wskazuje na brak ciąży. Dostałam wtedy telefon z recepcji z informacją, że wstrzymują mój proces. Żadnych konkretów, jedynie sucha informacja. Nie zaproponowano żadnej wizyty omawiającej zaistniałą sytuację z lekarzem prowadzącym. Po lekach hormonalnych i sterydach pozostawiono mnie samą sobie. Znalazłam klinikę w Poznaniu, gdzie program nadal trwa. Jednak okazało się, że mając jeszcze jeden, ostatni zarodek w klinice w Warszawie, muszę dokończyć próbę w tamtej placówce i dopiero po kolejnej nieudanej mogę przenieść się do Poznania - relacjonuje kobieta.

W klinice, w której leczy się obecnie, powiedziano jej, że jeżeli chce zmienić ośrodek, musi zapłacić za przeniesienie zarodka. W Poznaniu z kolei otrzymała informację, że takie działanie wiązałoby się z rezygnacją z rządowego programu refundacji in vitro. - Tylko w przypadku ponownej nieudanej próby z ostatnim zarodkiem w klinice w Warszawie, mogę bez konsekwencji przenieść się do innej kliniki i kontynuować program. Czuję się fatalnie - mówi pani Ewelina.

- Czuję się pozostawiona sama sobie. Po hormonach i sterydach mam teraz rozregulowaną gospodarkę hormonalną oraz częste migreny. Choruję także na endometriozę i hiperprolaktynemię. Niestety nie miałam już okazji spotkać się z lekarzem prowadzącym, który poinformowałby, jak mogę się teraz czuć, czy może powinnam brać jakieś leki. Wykonałam kolejny telefon do kliniki. Dowiedziałam się, że nadal jestem na liście oczekujących i mają czas na wznowienie mojego procesu do 28 lutego 2026 roku. Do tego czasu powinnam dostać jakąś informację - relacjonuje pacjentka.

Kliniki in vitro wstrzymują prowadzenie procedur
Źródło: TVN24

Nie można się przenieść do innej kliniki

Wiele kobiet, podobnie jak pani Ewelina, zastanawia się nad tym, co może zrobić w obecnej sytuacji. Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że nie ma innej opcji niż czekać lub słać skargi, jeśli klinika nie dopełnia określonych odgórnie terminów.

"Para jest zobowiązana do wykonania pełnego cyklu u jednego realizatora" - podkreśla resort zdrowia, wyjaśniając, że na cykl składa się pobranie i zapłodnienie komórek rozrodczych, a następnie przeniesienie powstałych zarodków do organizmu kobiety do momentu aż wszystkie zostaną wykorzystane. "Para może zmienić realizatora w ramach programu po zakończeniu cyklu medycznie wspomaganej prokreacji" - dodaje MZ, zaznaczając, że można dokonać takiej zmiany nie więcej niż dwa razy w trakcie uczestnictwa w programie. "Dotyczy to zarówno sytuacji, w której para została zarejestrowana lub zakwalifikowana do udziału w programie, ale nie rozpoczęła żadnego cyklu medycznie wspomaganej prokreacji oraz sytuacji, w której zakończyła cykl medycznie wspomaganej prokreacji" - doprecyzowuje resort zdrowia.

Do naszego pytania o wykluczanie z rządowego programu kobiety, która zdecydowała się z własnej kieszeni opłacić odwołany w ostatniej chwili transfer, resort zdrowia nie odniósł się wcale.

- Uważam, że sposób, w jaki jesteśmy informowane, brak konkretów, brak spotkań jest okrucieństwem. My nie leczymy się na katar, to leczenie obciążające fizycznie i psychicznie. Odnoszę wrażenie, że ktoś o tej najważniejszej kwestii w zaistniałej sytuacji zapomniał - mówi pani Ewelina.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieCiążaResort zdrowiapieniądzeNarodowy Fundusz Zdrowia
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Efektowny powrót na polską ziemię. Świątek dała zwycięstwo
EUROSPORT
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
METEO
imageTitle
Polacy w 83. minucie przegrywali z Włochami. Potem zrobili coś niesamowitego
EUROSPORT
imageTitle
"Budziłem go i powiedziałem: 'pamiętaj, zrób śniadanie'. Przychodzę do domu i koszmar"
EUROSPORT
Zatrzymana 21-latka
Tortury w centrum Łodzi. Zatrzymano kolejną podejrzaną
Łódź
36 min
pc
"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?
Rozmowy na szczycie
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w kopalni. Ranny pracownik
Katowice
Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
BIZNES
Śmierć nurka w czasie poszukiwań Grzegorza Borysa
Strażak zmarł podczas poszukiwań. Jest wyrok w sprawie jego przełożonego
Trójmiasto
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
WARSZAWA
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
WARSZAWA
Wypadek autobusu w Sztokholmie
Autobus uderzył w przystanek w Sztokholmie. Są ofiary śmiertelne
Świat
Pacjent zmarł, bo personel nie znał dobrze polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"
Pacjent zmarł, bo personel nie znał polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
WARSZAWA
Kijów. Zniszczenia po rosyjskim ataku
Ambasada Azerbejdżanu ucierpiała w rosyjskim ataku. Jest reakcja
Świat
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
BIZNES
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
METEO
Doprowadzenie "Wielkiego Bu" do sądu
"Wielki Bu" ma trafić do aresztu. Zdecyduje o tym sąd
Lublin
shutterstock_2164840181
Nie tylko skóra i paznokcie. Poważny i przemilczany problem
Zdrowie
Tragedia rodzinna w powiecie kłobuckim
Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie
Katowice
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Krajowa "79" zablokowana po wypadku. Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
WARSZAWA
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
BIZNES
47 min
Billie Eilish
"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?
I co teraz?
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
WARSZAWA
21 min
pc
"NASA jest w rozsypce". Czy miliarder uratuje amerykańską agencję?
Opinie i wydarzenia
Łucja Gruszczyńska
Jej awans zablokował prezydent. "Dziwna sytuacja"
Polska
Wyrok skazujący w sprawie bójki we Wrocławiu(zdjęcie ilustracyjne)
Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia
Robert Zieliński
imageTitle
Właścicielowi Tottenhamu groziły zarzuty. Z pomocą przybył prezydent Trump
EUROSPORT
Wyrok sądu
Po brutalnym pobiciu 15-latek przebywa w hospicjum. Jest wyrok dla oprawcy
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica