Menopauza to więcej niż koniec miesiączki. Sprawdź, co o niej wiesz

Kobieta rodzi się z określoną pulą pęcherzyków jajnikowych. Z biegiem lat ma ich coraz mniej, aż jajnik w końcu traci swoją funkcję i obniża się poziom estrogenów. Te hormony działają na cały organizm, między innymi na układ sercowo-naczyniowy, kości i mózg. Dlatego okres okołomenopauzalny może się wiązać z szeregiem różnych dolegliwości. Pomóc na nie może hormonalna terapia menopauzalna, jednak są do niej pewne przeciwwskazania. Sprawdź w naszym quizie, co wiesz o objawach związanych ze spadkiem poziomu estrogenów i o terapii hormonalnej.