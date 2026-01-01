Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Porady pięciu lekarzy na nowy rok. Sprawdzone sposoby, by żyć dłużej i zdrowiej

Anna Bielecka
Anna Bielecka
"Lepiej zapobiegać niż leczyć". Eksperci o tym, jak zadbać o siebie w 2026 roku
"Lepiej zapobiegać niż leczyć". Eksperci o tym, jak zadbać o siebie w 2026 roku
Źródło: stock.adobe.com
Nowy rok to idealny moment, by zadbać o siebie - nie w teorii, lecz w praktyce. Pięciu specjalistów: kardiolog, onkolog, zakaźnik, internista i psycholog, dzieli się swoimi pięcioma zasadami, które mogą realnie poprawić Twoje zdrowie. Nie chodzi o rewolucję, lecz o codzienne wybory, które składają się na dłuższe i lepsze życie.Artykuł dostępny w subskrypcji

Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, powie to samo: lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego poprosiliśmy pięciu ekspertów o stworzenie swoistej mapy zdrowia na nowy rok - zestawu prostych, ale skutecznych zasad, które można wprowadzić od zaraz. Od serca, przez odporność i codzienne nawyki, po psychiczne samopoczucie - te wskazówki to solidny fundament dobrego samopoczucia przez cały rok.

Lekarz rodzinny: kilka prostych kroków, by żyć zdrowiej

Lekarze rodzinni powtarzają: o zdrowie najlepiej dbać zanim coś zaboli. Nie potrzeba do tego ani kosztownych badań, ani drastycznych zmian - wystarczy kilka prostych kroków. Regularny bilans zdrowia, ruch, odpowiednie nawyki i troska o innych mogą znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie. To codzienne decyzje, które składają się na długie i dobre życie.

5 zasad od Michała Sutkowskiego, lekarza rodzinnego, specjalisty chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

1. Zrób bilans zdrowia - to pierwszy krok do profilaktyki

Dzięki programowi "Moje zdrowie" wszystkie dorosłe osoby (od 20. roku życia), po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni, będą mogły dowiedzieć się, czy nie grozi im między innymi cukrzyca, miażdżyca albo zawał. Podstawowy zakres badań diagnostycznych obejmuje m.in. morfologię krwi, glukozę, kreatyninę z eGFR, lipidogram, TSH oraz badanie ogólne moczu i jest dostępny dla każdej osoby, która wypełni ankietę. Zakres rozszerzony - realizowany w zależności od wieku i wyniku ankiety - obejmuje m.in. próby wątrobowe (ALAT, ASPAT, GGTP), PSA całkowity u mężczyzn, anty-HCV oraz lipoproteinę (a), wykonywaną w ramach programu raz w życiu.

Po wykonaniu podstawowych badań będzie można umówić się z lekarzem rodzinnym na omówienie wyników i ustalenie ewentualnych kierunków dalszej profilaktyki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Program Moje Zdrowie | Pacjent.

Bilans zdrowia to pierwszy krok do profilaktyki
Bilans zdrowia to pierwszy krok do profilaktyki
Źródło: Andrzej Grygiel/PAP

2. Zadbaj o oczy i sen - mniej ekranu, więcej życia

Po pracy spróbuj spędzać maksymalnie dwie godziny dziennie przed telewizorem, komputerem czy smartfonem. To wspiera regenerację wzroku, jakość snu i komfort psychiczny. Czas offline to czas dla siebie.

Wyższe narażenie na sztuczne światło nocą zwiększa stres w mózgu, zapalenie naczyń i ryzyko zawału czy udaru, o czym pisaliśmy niedawno w tvn24.pl. Do tego dochodzi prokrastynacja snu wśród młodych, skrollujących portale społecznościowe do późna, co prowadzi do gorszego snu i symptomów depresji, jak wykazała analiza prof. Anety Przepiórki z KUL.

Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"
Dowiedz się więcej:

Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"

W tvn24.pl pisaliśmy również o tym, że na relację między snem, mediami i nastrojem wpływa też fizjologia. Światło emitowane przez ekrany smartfonów hamuje wydzielanie melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za zasypianie. W efekcie organizm nie regeneruje się właściwie, a brak odpoczynku zwiększa zmęczenie, drażliwość i podatność na obniżony nastrój. To błędne koło: im bardziej jesteśmy niewyspani, tym częściej sięgamy po telefon w poszukiwaniu bodźców poprawiających nastrój, co z kolei jeszcze bardziej zaburza sen.

3. Zadbaj o szczepienia

Szczepienia obowiązkowe i zalecane to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony zdrowia. Lekarze apelują: korzystaj z nich, kierując się wiedzą medyczną, nie opiniami z internetu. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się w gabinecie lekarza rodzinnego.

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, w Polsce zaczyna się dynamiczny wzrost zachorowań na grypę. - Te osoby, które są starsze, mają różne choroby towarzyszące, przewlekłe, są najbardziej podatne - przypomniał dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Szczepienie zalecane jest przede wszystkim dzieciom do 14 lat, osobom z tzw. grup ryzyka i w wieku powyżej 50 lat. Jak dodał Grzesiowski, co druga chora osoba jest zakażona nowym wariantem wirusa.

W przypadku dorosłych zalecane są szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, grypie, krztuścowi, Covid-19, pneumokokom, półpaścowi i syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV). Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy z Fundacją MY PACJENCI opracowało kalendarz szczepień dla dorosłych, którego celem jest promowanie świadomości szczepień jako ważnej części profilaktyki zdrowotnej.

Od 14 lutego 2025 roku w aptekach, w których wykonywane są szczepienia, możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej na każdą szczepionkę z wykazu szczepień zalecanych w przypadku 26 chorób zakaźnych.

Szczepienia obowiązkowe i zalecane to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony zdrowia
Szczepienia obowiązkowe i zalecane to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony zdrowia
Źródło: Shutterstock

4. Aktywność z umiarem - recepta na długie zdrowie

Nie musisz bić rekordów. Wystarczy 30-40 minut umiarkowanego ruchu 3-4 razy w tygodniu. Gimnastyka, spacer, nordic walking - cokolwiek lubisz. Aktywność fizyczna to inwestycja w niższe ciśnienie, lepszy sen i mniejsze ryzyko cukrzycy.

Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Dowiedz się więcej:

Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją

Zgodnie z rekomendacjami WHO z 2020 r. osoby dorosłe powinny tygodniowo ćwiczyć z umiarkowaną intensywnością przez 150-300 minut lub z dużą intensywnością przez 75-150 minut. Nie należy zapominać o ćwiczeniach wzmacniających mięśnie, które powinny być wykonywane z umiarkowaną bądź dużą intensywnością 2 lub więcej dni w tygodniu. Z kolei dzieci i młodzież powinny wykonywać aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności przeciętnie 60 minut dziennie przez cały tydzień, zaś intensywne ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości co najmniej 3 dni w tygodniu.

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami powinny konsultować swoje sportowe aktywności z lekarzem, zaś ich ćwiczenia fizyczne, wykonywane 3 lub więcej dni w tygodniu, powinny koncentrować się na równowadze i wzmacnianiu mięśni

5. Zdrowie to też relacje - pomóż innym zadbać o siebie

Zdrowie to także relacje. Czasem najlepszym gestem troski jest pomoc bliskim - przypomnienie o badaniu, wspólna wizyta u lekarza, zachęta do ruchu. Dobre nawyki lepiej rozwijać razem.

Ważne są relacje. Zarówno te, które tworzymy z innymi, jak i ta najważniejsza, z samym sobą. To one w dużej mierze decydują o naszym poczuciu bezpieczeństwa, równowadze i zadowoleniu z życia. Zdrowa relacja zaczyna się od zrozumienia własnych emocji i potrzeb. Dopiero wtedy potrafimy budować bliskość bez lęku, oczekiwań czy powielania starych, niekorzystnych schematów, co podkreślała w wywiadzie dla tvn24.pl Natalia Ziopaja, psycholożka.

Kardiolog: serce lubi spokój, ruch i regularność

Serce nie znosi nadmiaru stresu, złej diety i braku ruchu. Kardiolog przypomina, że choroby układu krążenia wciąż są główną przyczyną zgonów w Polsce, ale większości z nich można skutecznie zapobiec. Wystarczy kilka codziennych nawyków, które w dłuższej perspektywie chronią nasze serce.

5 zasad od prof. Łukasza Małka, kardiologa sportowego

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Pęknięcie kości i naderwanie więzadła po fatalnym lądowaniu
EUROSPORT
Śnieg, zawieje, zamiecie
Groźna pogoda w Nowy Rok. IMGW ostrzega
METEO
Kalifornijska Gwardia Narodowa
Trump wycofuje Gwardię Narodową z trzech miast
Świat
imageTitle
Piotr Żyła kończy udział w Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Fajerwerki w Sydney
Tak świat witał 2026 rok
Świat
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast
WARSZAWA
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Godzina konkursu 1 stycznia
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa
Świat
Orędzie noworoczne Wołodymyra Zełenskiego
"Chcemy końca wojny, ale nie końca Ukrainy. Czy jesteśmy zmęczeni? Bardzo"
Świat
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Niebezpieczna pogoda, orędzie prezydenta, tragedia w Radzewie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
METEO
31 1920 fpf cl-0068
Jak się gra koncert ze Snoop Doggiem? "Wiedzieli, że się odnajdę w tej sytuacji"
Kultura i styl
Lotnisko w Modlinie, 31.12, g. 19:30
Ludzie krzyczeli "pomocy". "Dantejskie sceny" na lotnisku
Polska
Prezydent Rosji Władimir Putin
"Śmieszne" dowody Putina i wymowny wpis Trumpa
Świat
Zablokowana trasa S7
"To była mozolna, trudna, systematyczna praca"
Polska
Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Karola Nawrockiego TV
Orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent o "trzech celach" na 2026 rok 
Polska
Śnieg zasypał drogi w woj. warmińsko-mazurskim
"Lepiej stracić minutę w życiu niż całe życie"
Polska
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
METEO
Pożar budynku mieszkalnego w Pucku
Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców
Trójmiasto
GettyImages-2246403644
Z jak rewolucja. "Chcą zmiany tu i teraz"
Monika Winiarska
67-latek trafił do tymczasowego aresztu
"Podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona"
Katowice
Do wypadku doszło w Golance Dolnej
Nigdy nie miał prawa jazdy, wcześniej jeździł po narkotykach. Akt oskarżenia po wypadku
Wrocław
Zderzenie 7 aut osobowych i 1 auta ciężarowego na A4 (Dolnośląskie)
Kilka godzin utrudnień po karambolu na autostradzie A4
Wrocław
imageTitle
Stoch zarażał szczęściem na koniec roku. "Odpalamy te petardy, nie?"
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Jest akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi
Polska
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Mazowsze ma nowy zabytek
WARSZAWA
31 1740 golab plive-0036
To nie ekspres polarny. Nasz reporter w Mławie
RELACJA
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzy ostatnie sekundy do Nowego Roku
WARSZAWA
imageTitle
Znakomity występ Polki w Tour de Ski. Diggins najszybsza na finiszu
EUROSPORT
Zasypana Mława
Działania służb, sytuacja w kraju. Co wiemy po sztabie kryzysowym
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica