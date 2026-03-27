"Udar oka" po popularnym leku na otyłość. Jak duże jest ryzyko?

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: leki na otyłość to przełom

Kluczowe fakty: ION objawia się nagłym, bezbolesnym pogorszeniem widzenia i częściej dotyczy osób z chorobami naczyniowymi.

W analizie najwięcej przypadków tych schorzeń odnotowano dla Wegovy i Ozempicu, przy czym nie stwierdzono takich przypadków dla Rybelsusu.

Nie ma obecnie zaleceń do rutynowych badań okulistycznych dla pacjentów stosujących semaglutyd, jednak osoby z czynnikami ryzyka powinny pozostawać pod standardową opieką lekarską.

Analiza badaczy z kanadyjskich uniwersytetów (Ottawa, Calgary i Toronto): Moiza Lakhaniego, Abdullaha Al-Ani, Marko Popovica, Étienne Bénard-Séguin i Edwarda Margolina, opublikowana w "British Journal of Ophthalmology", wykazała, że ryzyko wystąpienia niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego ( ION), czyli w praktyce nagłej, bezbolesnej utraty wzroku, jest prawie pięć razy wyższe po zastosowaniu Wegovy niż Ozempicu, a u mężczyzn ponad trzykrotnie wyższe niż u kobiet.

Choć przypadki schorzenia są rzadkie, naukowcy zwracają uwagę, że coraz częściej łączy się je z stosowaniem analogów GLP, a konkretniej substancji czynnej - semaglutydu. Chodzi o grupę leków naśladujących działanie naturalnego hormonu jelitowego GLP-1 (glukagonopodobnego peptydu-1 - stąd skrót "GLP-1"), który jest naturalnie wytwarzany w jelitach, stosowanych w leczeniu otyłości, cukrzycy oraz w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Dowiedz się więcej: Jak tak dalej pójdzie, tych leków szybko zabraknie

Czym jest ION?

Niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego spowodowana jest nieodpowiednim lub przerwanym dopływem krwi do nerwu wzrokowego, co prowadzi do nagłej utraty wzroku w jednym lub obu oczach. Choć potocznie często używa się określenia "udar oka", lekarka wyjaśnia, że chodzi o grupę schorzeń, a nie jedno nagłe zdarzenie.

- W mediach często używa się określenia "udar oka", jakby to była jedna choroba, a w rzeczywistości ION to cała grupa schorzeń. W kontekście leków takich jak semaglutyd mówimy konkretnie o NAION, czyli najczęstszej, niezapalnej i zwykle łagodniejszej postaci, a nie o ciężkich, zapalnych stanach prowadzących do nagłej ślepoty. NAION to niedokrwienne uszkodzenie nerwu wzrokowego wynikające z zaburzenia przepływu krwi. Objawia się nagłym, bezbolesnym pogorszeniem widzenia w jednym oku, najczęściej jako zamglenie lub ubytek pola widzenia - mówi w rozmowie z tvn24.pl lek. Anna Sankowska-Dobrowolska, obesitolożka (specjalistka zajmująca się kompleksowym leczeniem otyłości i nadwagi).

Jak tłumaczy, NAION nie oznacza z automatu ślepoty - najczęściej powoduje częściowe pogorszenie widzenia, które się stabilizuje, a u części pacjentów można uzyskać poprawę - dodaje. Częściej występuje u osób z chorobami naczyniowymi, takimi jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, otyłość czy bezdech senny. To właśnie te czynniki w największym stopniu wpływają na ryzyko i nadal to one są najczęstszą przyczyną rozwinięcia tego powikłania.

Kogo przebadano?

Badanie opisane w "British Journal of Ophthalmology" objęło zgłoszenia działań niepożądanych w amerykańskim systemie FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) z lat 2017–2024. Uwzględniono pacjentów stosujących Ozempic, Wegovy i Rybelsus, a także tirzepatyd (Mounjaro i Zepbound). Spośród ponad 30 milionów zgłoszeń, 31 774 dotyczyło semaglutydu. Średni wiek zgłaszających wynosił 56 lat, a 54 proc. stanowiły kobiety.

Dowiedz się więcej: Robbie Williams ma problemy ze wzrokiem. Wini za to zastrzyki na otyłość

Zgłoszenia dotyczące Wegovy pochodziły z sześciu krajów na trzech kontynentach, a Ozempicu - z jedenastu krajów na 4 kontynentach. W analizie to właśnie Wegovy, mimo krótszej obecności na rynku, wykazywał większe ryzyko: 28 przypadków ION, co oznaczało niemal 75-krotne zwiększenie ryzyka w porównaniu z oczekiwanym poziomem. Dla porównania: Ozempic - 47 zgłoszeń (ok. 19 razy większe ryzyko), semaglutyd w formie generycznej - 85 zgłoszeń (ok. 21 razy większe ryzyko). Nie odnotowano przypadków ION dla Rybelsusu ani dla leków porównawczych.

Po podziale według płci najwyższy sygnał odnotowano dla Wegovy u mężczyzn i dla Ozempicu u kobiet. Dalsza analiza wskazała, że prawdopodobieństwo wystąpienia ION jest "prawie pięć razy wyższe przy Wegovy niż przy Ozempicu, a ponad trzykrotnie wyższe u mężczyzn niż u kobiet".

Różnice między lekami i wpływ dawki

Badacze podkreślają, że sposób podawania i dawka leku mogą wpływać na bezpieczeństwo - iniekcje działają szybciej niż tabletki, a wyższe dawki Wegovy mogą prowadzić do obniżonego przepływu krwi w nerwie wzrokowym (hipoperfuzji), spadków ciśnienia krwi w nocy i niestabilności autonomicznej, choć bezpośredniego potwierdzenia klinicznego tego związku nie wykazano.

Wprzypadku Rybelsusu, podawanego doustnie, nie odnotowano przypadków ION, co może być związane z wolniejszym uwalnianiem substancji czynnej.

Wnioski i ograniczenia analizy

Naukowcy zastrzegają, że system FAERS nie pozwala jednak określić faktycznej częstości występowania zdarzeń ani ich związków czasowych z dopuszczeniem leku do obrotu. Nie obejmuje też informacji o chorobach towarzyszących pacjentów.

Z kolei lek. Anna Sankowska-Dobrowolska podkreśla, że aktualne badania nie dają podstaw do prostego stwierdzenia, że analogi GLP-1 powodują ślepotę. - Głośne badanie z "JAMA Ophthalmology" z 2024 roku sugerowało związek między semaglutydem a NAION, ale sami autorzy podkreślali, że było to badanie obserwacyjne i nie rozstrzygało przyczynowości. Z kolei nowsza metaanaliza z 2026 roku, obejmująca ponad 4,8 mln osób, nie wykazała istotnego statystycznie wzrostu ryzyka w analizie ogólnej. To pokazuje, że temat wymaga dalszych badań - podkreśla obesitolożka.

- Rozważane są pośrednie zależności, np. związane ze zmianami metabolicznymi lub naczyniowymi. Aktualne dane wskazują, że jest to bardzo rzadkie zdarzenie, rzędu około 1 na 10 000 pacjentów - tłumaczy. Nagłówki typu "Pięć razy większe ryzyko utraty wzroku podczas stosowania semaglutydu zarejestrowanego do leczenia otyłości" brzmią alarmująco, ale wymagają zrozumienia kontekstu.

- Artykuł opiera się na badaniu, które analizowało zgłoszenia działań niepożądanych, a nie rzeczywiste ryzyko w populacji. To ogromna różnica, bo takie analizy nie pokazują związku przyczynowo-skutkowego, tak jak ma to miejsce w badaniach klinicznych, gdzie porównywane są grupy osób przyjmujących lek i placebo. - To, że pacjent zgłasza pogorszenie wzroku, jest ważnym sygnałem, ale nie dowodem, że lek był przyczyną. W rzeczywistości więcej przypadków zgłoszono przy Ozempicu niż przy Wegovy, jednak w tej drugiej grupie stanowiły one większy odsetek wszystkich raportów - tłumaczy specjalistka.

Obecnie nie ma zaleceń, by pacjenci stosujący semaglutyd rutynowo wykonywali badania okulistyczne - podkreśla lek. Anna Sankowska-Dobrowolska. Natomiast pacjenci z chorobami współistniejącymi i czynnikami ryzyka powinni pozostawać pod standardową opieką i zgłaszać nowe objawy.

- Leczenie otyłości jest złożone i obejmuje inne opcje farmakologiczne, zmianę stylu życia, wsparcie psychodietetyczne, a w wybranych przypadkach leczenie operacyjne. Terapia powinna być zawsze indywidualnie dopasowana. Poza semaglutydem w terapii choroby otyłościowej stosujemy liraglutyd (także analog GLP-1), tirzepatyd (agonista GLP-1 i GIP) oraz leki rzadziej stosowane, takie jaki preparat łączony bupropion z naltreksonem i fentserminy z topiramate - podsumowuje lek. Anna Sankowska-Dobrowolska.