Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Połowa chorych nie wie, że ma cukrzycę. Nowe badanie

Urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii to przełom dla osób z cukrzycą
Diabetolożka dr. Olga Turowska o cukrzycy
Źródło: TVN24
Aż 44 procent osób w wieku 15 lat i starszych, żyjących z cukrzycą, nie wie o swojej chorobie, wynika z najnowszych badań naukowców z Institute for Health Metrics and Evaluation w Waszyngtonie. Dotyczy to w większości osób z cukrzycą typu 2. Jak można jej zapobiec i jak często warto się badać?
Kluczowe fakty:
  • "Większość osób z cukrzycą, o których piszemy w publikacji, to chorzy na cukrzycę typu 2" - poinformowała autorka badania. Które kraje najlepiej radzą sobie z diagnozowaniem cukrzycy?
  • Dlaczego istotne jest wczesne wykrycie tej choroby?
  • Cukrzycy typu 2 można zapobiec między innymi stosując właściwą dietę. Wyjaśniamy, kto i jak często powinien się badać w kierunku tej choroby.
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Amerykańscy badacze wzięli pod lupę dane z 204 krajów i terytoriów z okresu między 2000 a 2023 rokiem. Dokonali systematycznej analizy literatury naukowej oraz badań ankietowych, a jej wynikami podzielili się na łamach "The Lancet Diabetes & Endocrinology".

- Ustaliliśmy, że 56 procent osób z cukrzycą jest świadomych swojej choroby - mówi Lauryn Stafford, główna autorka badania i naukowczyni w waszyngtońskim Institute for Health Metrics and Evaluation. - Globalnie istnieją duże różnice geograficzne oraz związane z wiekiem. Generalnie kraje o wyższych dochodach lepiej radzą sobie z diagnozowaniem chorych niż kraje o niskich i średnich dochodach.

E-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 już dostępne
Dowiedz się więcej:

E-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 już dostępne

- Większość osób z cukrzycą, o których piszemy w publikacji, to chorzy na cukrzycę typu 2 - powiedziała Stafford.

Młodzi bardziej nieświadomi

- Tylko 20 procent młodych dorosłych z cukrzycą było świadomych swojej choroby - podkreśla Stafford. Jak tłumaczy, osoby poniżej 35. roku życia są znacznie rzadziej diagnozowane, w porównaniu do osób w wieku średnim i starszych. Również badania przesiewowe nie są promowane tak często, jak w przypadku osób starszych.

- Można żyć z podwyższonym poziomem glukozy przez wiele lat - zauważa Stafford. Jak dodaje, diagnoza cukrzycy często następuje dopiero wtedy, gdy pojawiają się już powikłania, które częściej występują u osób starszych.

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega
Dowiedz się więcej:

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega

W zależności od tego, jak długo osoba choruje, zanim zostanie zdiagnozowana, skutki zdrowotne mogą być różne. - Wczesne wykrycie cukrzycy jest istotne, gdyż pozwala na odpowiednie leczenie i zapobiegnięcie lub opóźnienie długoterminowych powikłań, takich jak choroby serca, niewydolność nerek, uszkodzenia nerwów czy utrata wzroku - wskazuje Rita Kalyani, profesor medycyny w dziale endokrynologii, diabetologii i metabolizmu na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i dyrektor naukowy Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Około jedna trzecia dorosłych osób z cukrzycą jest diagnozowana później niż przy wystąpieniu pierwszych objawów.

- Objawy cukrzycy to wzmożone pragnienie lub apetyt, częste oddawanie moczu, niewyraźne widzenie, nieoczekiwana utrata masy ciała oraz zmęczenie. Jednak na wczesnym etapie większość chorych nie doświadcza żadnych symptomów, co podkreśla znaczenie badań przesiewowych i diagnozy - mówi Kalyani. - Jeśli masz któreś z tych objawów lub rodzinną historię cukrzycy, eksperci zalecają badanie poziomu glukozy - dodaje.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na świecie w 2023 roku tylko około 40 proc. osób leczonych na cukrzycę osiągało optymalne efekty i skutecznie obniżało poziom cukru - informuje Stafford. To dowód, że przyszłe działania powinny się koncentrować na zapewnieniu lepszego leczenia. Tylko 4 na 10 pacjentów osiągało najlepsze wyniki mimo dostępności wielu skutecznych terapii, takich jak insulina, metformina czy leki z grupy GLP-1.

- Osoby z cukrzycą często zmagają się z innymi schorzeniami, jak nadciśnienie lub przewlekła choroba nerek, co komplikuje leczenie - tłumaczy Stafford. Chociaż nie istnieje sposób na zapobieganie cukrzycy typu 1, to można skutecznie zapobiegać tej typu 2.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Suplementy wpływają na krzepliwość krwi. Kto powinien je odstawić?

Suplementy wpływają na krzepliwość krwi. Kto powinien je odstawić?

Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe

Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe

Zuzanna Kuffel

"Cukrzyca typu 1 jest spowodowana prawie całkowitym zniszczeniem przez przeciwciała komórek ß trzustki, produkujących insulinę. Efektem jest całkowity brak insuliny. Cukrzyca typu 2 to najcięższy typ cukrzycy - dotyczy prawie 90 proc. diabetyków. U chorych dochodzi do zaburzenia zarówno działania, jak i wydzielania insuliny, przy czym dominującą rolę może odgrywać jedna lub druga nieprawidłowość. (...) U części chorych po pewnym czasie trwania choroby konieczna jest insulinoterapia. Wyróżnia się także cukrzycę ciążową, którą określa się jako wystąpienie zaburzeń tolerancji glukozy rozpoznane po raz pierwszy w okresie ciąży. Choroba zazwyczaj ustępuje po porodzie" - informuje na swojej stronie Ministerstwo Zdrowia.

Jak można zapobiec cukrzycy typu 2? Między innymi poprzez zmniejszenie ilości czerwonego i przetworzonego mięsa w diecie i zwiększenie udziału produktów roślinnych w codziennym menu. Dodatkowo warto ograniczać spożycie produktów przetworzonych i sięgać po zdrowe przekąski, takie jak owoce czy orzechy.

W profilaktyce nie tylko cukrzycy, ale też innych chorób przewlekłych, bardzo ważna jest codzienna aktywność fizyczna. Eksperci polecają szybki, co najmniej 15-minutowy spacer. - Myślę, że kluczowe jest także skupienie się na czynnikach ryzyka rozwoju cukrzycy, tak by zapobiegać diagnozie choroby już na starcie - podsumowuje Stafford. Jak podaje polskie Ministerstwo Zdrowia, "nadwaga, otyłość i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny występowania cukrzycy typu 2".

Jak często wykonywać badanie w kierunku cukrzycy? Raz na 3 lata u każdej osoby powyżej 45. roku życia i niezależnie od wieku, co roku u osób z grup ryzyka, które opisujemy poniżej.

Cukrzyca - grupy ryzyka:
  • Osoby z nadwagą lub otyłością (BMI ≥ 25 kg/m2 i/lub obwód w talii ≥ 80 cm u kobiet albo ≥ 94 cm u mężczyzn);
  • Osoby z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo);
  • Osoby mało aktywne fizycznie;
  • Osoby z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę;
  • Osoby, u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy;
  • Kobiety z przebytą cukrzycą ciążową;
  • Kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4000 g;
  • Osoby z nadciśnieniem tętniczym;
  • Osoby z dyslipidemią;
  • Kobiety z zespołem policystycznych jajników;
  • Osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Według danych GUS w 2022 roku z usług publicznej służby zdrowia (recepty, wizyty, hospitalizacje) skorzystało 3,1 miliona chorych na cukrzycę. "Prognozy przewidują, że w najbliższych 15-20 latach ta liczba się podwoi" - informuje resort zdrowia. "Polska zmagać się będzie w najbliższych dekadach z narastającym problemem cukrzycy. Już dziś z tą chorobą zmaga się około 3 mln Polaków, z czego ok. 1 mln jeszcze o tym nie wie" - pisze prof. dr hab. Maciej T. Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w dokumencie "Cukrzyca 2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce 2015-2025".

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Resort zdrowiaZdrowieCukrzycaBadania naukowe
Czytaj także:
Naukowcy: regularne przyjmowanie multiwitamin przez zdrowych dorosłych nie wydłuża życia
Czym popijać leki? Nie kawą ani herbatą
Zdrowie
GettyImages-2233913092ssdsd
Coraz większa strata Polaków. Muszą wziąć się do pracy
RELACJA
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
32-letnia Justyna zmarła w karetce. Jest opinia biegłych, śledczy wracają do sprawy
Rzeszów
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
WARSZAWA
Elon Musk
Nowy plan Elona Muska. Jest umowa
BIZNES
Mariusz Haładyj
Wybór szefa NIK. "Wciąż są nieprzekonani"
Gdańsk, Podwale Grodzkie, budynek dawnej poczty przy Dworcu Głownym z odtworzonym napisem "Postamt"
"Germanizacja wróciła" w Gdańsku? Burza o napis po niemiecku
Gabriela Sieczkowska
Burzowo
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po kraju
METEO
Manewry białorusko-rosyjskie Zapad.
Litwa wzmacnia ochronę granic. "Prawdopodobieństwo naruszenia i prowokacji"
Polska i Świat
ABW
ABW zatrzymała szpiega. Operacja służb pięciu krajów
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu
BIZNES
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. "Dwa filary"
9-latek zabrał broń do autobusu szkolnego
Policja zatrzymała 9-latka. Pokazywał innym dzieciom naładowaną broń
Świat
Deszczowo
Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?
METEO
KRYNKI elementy Tarczy Wschód
43,7 miliarda euro trafi do Polski
BIZNES
Jechał pod wpływem alkoholu
Zatrzymywał się bez powodu, ruszał z opóźnieniem, zjeżdżał z pasa. Był po narkotykach
Wrocław
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
WARSZAWA
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Putin boi się ich powrotu
Świat
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Izraelski atak w Katarze. Celem przywódcy Hamasu
Świat
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć z zarzutami
BIZNES
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
WARSZAWA
Przerwa w ruchu na linii średnicowej (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na Śląsku. Nie jeżdżą pociągi
Katowice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
WARSZAWA
Pijany prowadził potężny dźwig
Prowadził 24-tonowy dźwig. Był pijany
Katowice
Wypadek na S19 w Jeżowem
Nowe informacje z prokuratury o wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
Maciej Konieczny w szaliku z napisem "Palestine" na sali plenarnej Sejmu
Poseł w symbolicznym szaliku na mównicy. "Bezczynność i milczenie są porażające"
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Ukraiński w szkołach. Ambasador apeluje, rzecznik MSZ odpowiada
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku
BIZNES
Agencja Rozwoju Przemysłu miała współpracować z biznesmenem powiązanym z aferami korupcyjnymi
Zatrzymany prezes. "Zdarzenie ma charakter poważny"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica