Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Politycy nie mogą już udawać, że nie wiedzą". Lekarze o szczytach zdrowotnych

Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Prezes NRL Łukasz Jankowski podsumowuje dwa szczyty zdrowotne
Dwa równoległe szczyty medyczne - jeden zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia, drugi z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego - miały pokazać skalę wyzwań, z jakimi mierzy się system ochrony zdrowia. Lekarze podkreślają, że po tych spotkaniach sytuacja w ochronie zdrowia została jasno nazwana, a politycy usłyszeli konkretne postulaty.

Oba spotkania ujawniły zestaw wspólnych, kluczowych postulatów, podkreślał Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) podczas wtorkowego briefingu prasowego "O lekarzach bez lekarzy - to nie jest dialog".

- Po dwóch szczytach zdrowotnych politycy nie mogą już powiedzieć, że nie wiedzą o problemach ochrony zdrowia - stwierdził. - My, lekarze, stoimy po stronie pacjentów, niezależnie od tego, kto jest u władzy. Będziemy chcieli rozmawiać ze wszystkimi decydentami - dodał prezes NRL.

Co ze składką zdrowotną? "Decyzje wyraźnie wybrzmiały"
Dowiedz się więcej:

Co ze składką zdrowotną? "Decyzje wyraźnie wybrzmiały"

Polska

Lekarze: potrzebne decyzje ponad podziałami

Jankowski, który uczestniczył w obu wydarzeniach, ocenił, że "jest możliwość pewnego kompromisu", ale wymaga to zgody ponad partyjnymi liniami. Podkreślił, że pełna realizacja postulatów nie będzie możliwa bez współpracy wszystkich stron. W środę, 10 grudnia, ma przedstawić ich listę minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie podczas spotkania "w cztery oczy".

Co niepokoi medyków? "Obecne plany resortu obejmują m.in. ograniczenia zarobków lekarzy, zakaz pracy w różnych szpitalach, a także rozliczanie wizyt i zabiegów od pacjenta. W efekcie wiele szpitali powiatowych może zostać bez lekarzy dyżurnych, a dostęp do opieki zdrowotnej może zostać poważnie ograniczony" - informuje na swojej stronie Naczelna Izba Lekarska. Samorząd lekarski podkreśla, że "ogłoszone konsultacje publiczne, choć trwają, nie stanowią prawdziwego dialogu, ponieważ odbywają się głównie poprzez media społecznościowe, a kluczowe decyzje zapadają bez udziału środowisk medycznych i pacjentów".

Pięć wspólnych postulatów dwóch szczytów

Prezes NRL wskazał, że środowisku lekarskiemu zależy przede wszystkim na zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia - do poziomu porównywalnego z krajami sąsiednimi, takimi jak Czechy czy Niemcy. Kolejnym postulatem NRL jest realna wycena procedur medycznych, czyli taka, która nie będzie ani zaniżona, ani przeszacowana, lecz odzwierciedli rzeczywiste koszty świadczeń.

Dwa szczyty, jeden kryzys. Lekarze: w kilka godzin systemu nie uzdrowimy
Dowiedz się więcej:

Dwa szczyty, jeden kryzys. Lekarze: w kilka godzin systemu nie uzdrowimy

Trzeci obszar to opracowanie rzetelnych map potrzeb zdrowotnych, uwzględniających wieloletnią perspektywę i dostosowanych do lokalnych zasobów - infrastruktury, sprzętu i kadr. Czwarty postulat dotyczy lepszego wykorzystania wysokospecjalistycznych kadr medycznych, w tym zmniejszenia biurokracji, wprowadzenia asystentów lekarza oraz automatycznej refundacji procedur.

Ostatni punkt odnosi się do ujednolicenia organów założycielskich szpitali. Obecny model, w którym w jednym mieście funkcjonują placówki podległe różnym podmiotom, zdaniem NRL prowadzi do niepotrzebnej konkurencji zamiast do współpracy.

System już pęka

Samorząd lekarski przypomniał, że już w listopadzie niektóre szpitale odsyłały pacjentów kwalifikujących się do programów lekowych - także onkologicznych - do innych ośrodków. To, zdaniem lekarzy, jeden z najbardziej wymownych sygnałów, że system ochrony zdrowia wymaga pilnej interwencji.

Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki
Dowiedz się więcej:

Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki

Według szacunków, deficyt NFZ w przyszłym roku wyniesie około 23 mld zł. Z kolei plan budżetu na 2026 rok zakłada 247,8 mld zł na ochronę zdrowia – co, jak podkreślają eksperci, nie rozwiąże problemu bez równoległych zmian strukturalnych.

Dodatkowe środki - i kolejne wyzwania

Jak pisaliśmy w tvn24.pl, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, co umożliwia przekazanie około 3,6 mld zł do NFZ jako doraźnego wsparcia. Decyzja ta, zapowiedziana w trakcie prezydenckiego szczytu zdrowotnego, ma pomóc częściowo załatać rosnącą lukę, ale - jak podkreślają przedstawiciele środowiska medycznego - bez systemowych reform nadal trudno mówić o stabilności. W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa mają wzrosnąć - według nowych przepisów - do 4,4 miliarda złotych w 2026 roku, 7,3 miliarda w 2027 roku, 7,7 miliarda w 2028 roku oraz 6 miliardów w 2029 roku. Dotychczasowe regulacje ograniczały te wpłaty do 4,2 miliarda złotych rocznie.

Autorka/Autor: adan

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Resort zdrowiaZdrowieNarodowy Fundusz ZdrowiaLekarzeSkładka zdrowotnaSzpital
Czytaj także:
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz od środy
BIZNES
Jacek Sasin
Co dalej z wetem do ustawy łańcuchowej? Sasin o "psich umysłach"
Polska
Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce
Pędziła 111 km/h w terenie zabudowanym. "Popchnął mnie diabeł"
Opole
Potapowa 4
Przeszkadzała jej ukraińska flaga. Opuszcza Rosję
Rafał Kazimierczak
Raper Ghetts
Raper przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. "Krok w kierunku sprawiedliwości"
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
METEO
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
WARSZAWA
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia
Polska
Polska Fundacja Narodowa
Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"
Polska
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
WARSZAWA
51 min
pc
Szponcić, OKPA, 6 7. Co to znaczy?
Słowo daję
an-22
Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy
imageTitle
Reprezentant Anglii aresztowany. Złamał fanowi nos
Najnowsze
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Syreny zawyły przez ludzki błąd. Ale kogo konkretnie i dlaczego do niego doszło?
Lublin
imageTitle
Znany zawodnik groził Jędrzejczyk. Polska mistrzyni reaguje
EUROSPORT
Takim autem poruszał się zatrzymany
Chciał ukraść drewno z lasu. Wpadł w błoto i w ręce policji
Lubuskie
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
BIZNES
Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii
Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami
Aktywistki "Aterstall Vatmarker", Sztokholm, 2023
"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 
Kazik Staszewski
Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia
Kultura i styl
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Osłona reaktora w Czarnobylu "straciła swoją funkcję". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Polska
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica