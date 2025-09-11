Logo strona główna
Jeśli nie ma przepływu, mózg nie żyje. "W medycynie wiele nie jest pewne, ale to jest"

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Nie ma możliwości, że osoba z prawidłowo stwierdzoną śmiercią mózgu się obudzi
Nie ma możliwości, że osoba z prawidłowo stwierdzoną śmiercią mózgu się obudzi
Źródło: Shutterstock
Media przytaczają historie pacjentów, którzy mimo "stwierdzonej śmierci mózgu" mieli wybudzić się chwilę przed pobraniem narządów. Opisują też "objaw Łazarza", czyli to, że osoba uznana oficjalnie za zmarłą może wykonywać różne ruchy. To wszystko buduje złudną nadzieję, że osobie ze śmiercią mózgu może się jeszcze poprawić. Rozwiewamy wątpliwości, analizując obwieszczenie ministra zdrowia określające krok po kroku procedurę stwierdzania śmierci mózgu i rozmawiając z anestezjologiem.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W mediach pojawiają się różne doniesienia o osobach "ze śmiercią mózgu", które wybudziły się chwilę przed pobraniem narządów. Czy to możliwe?
  • Śmierć definiuje się jako trwałą utratę przytomności oraz wszystkich funkcji pnia mózgu. Za jakie odruchy jest on odpowiedzialny?
  • W ministerialnym obwieszczeniu z 2019 roku zawarto dokładne wytyczne dla lekarzy stwierdzających śmierć mózgu. Nie zostawiają one przestrzeni na arbitralność decyzji.
  • W jaki sposób lekarze stwierdzają, że mózg nie żyje? Wyjaśnia specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W sierpniu media obiegła historia 38-letniej Danelli Gallegos, która wydarzyła się w stanie Nowy Meksyk w 2022 roku. Jej rodzina zgodziła się na pobranie organów po tym, jak lekarze powiedzieli, że pacjentka już nie odzyska świadomości. Bliscy kobiety mieli zauważyć u niej jednak różne odruchy, między innymi łzy w oczach. Na polecenie lekarza Gallegos miała też mrugnąć. Ostatecznie odstąpiono od pobrania narządów i kobieta wróciła do zdrowia. Po wszystkim złożyła skargę, twierdząc, że koordynatorzy zajmujący się transplantacją nalegali, żeby mimo wszystko pobrać jej organy. Jej historię - w raz z kilkoma innymi - opisał niedawno "New York Times", podsycając argumenty osób, które są przeciwne pobieraniu narządów od dawców zmarłych. Na fali tych medialnych doniesień jeden z polskich prawicowych portali snuł ostatnio rozważania na temat etyki pobierania narządów od zmarłych dawców, zwracając między innymi uwagę na objaw Łazarza, czyli na to, że osoba ze stwierdzoną śmiercią mózgu może na przykład ruszać rękami. Dołączono do tego rozważania o granicy śmierci i życia. Zapytaliśmy o te kwestie anestezjologa.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
