Jeśli nie ma przepływu, mózg nie żyje. "W medycynie wiele nie jest pewne, ale to jest"

Kluczowe fakty: W mediach pojawiają się różne doniesienia o osobach "ze śmiercią mózgu", które wybudziły się chwilę przed pobraniem narządów. Czy to możliwe?

Śmierć definiuje się jako trwałą utratę przytomności oraz wszystkich funkcji pnia mózgu. Za jakie odruchy jest on odpowiedzialny?

W ministerialnym obwieszczeniu z 2019 roku zawarto dokładne wytyczne dla lekarzy stwierdzających śmierć mózgu. Nie zostawiają one przestrzeni na arbitralność decyzji.

W jaki sposób lekarze stwierdzają, że mózg nie żyje? Wyjaśnia specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

W sierpniu media obiegła historia 38-letniej Danelli Gallegos, która wydarzyła się w stanie Nowy Meksyk w 2022 roku. Jej rodzina zgodziła się na pobranie organów po tym, jak lekarze powiedzieli, że pacjentka już nie odzyska świadomości. Bliscy kobiety mieli zauważyć u niej jednak różne odruchy, między innymi łzy w oczach. Na polecenie lekarza Gallegos miała też mrugnąć. Ostatecznie odstąpiono od pobrania narządów i kobieta wróciła do zdrowia. Po wszystkim złożyła skargę, twierdząc, że koordynatorzy zajmujący się transplantacją nalegali, żeby mimo wszystko pobrać jej organy. Jej historię - w raz z kilkoma innymi - opisał niedawno "New York Times", podsycając argumenty osób, które są przeciwne pobieraniu narządów od dawców zmarłych. Na fali tych medialnych doniesień jeden z polskich prawicowych portali snuł ostatnio rozważania na temat etyki pobierania narządów od zmarłych dawców, zwracając między innymi uwagę na objaw Łazarza, czyli na to, że osoba ze stwierdzoną śmiercią mózgu może na przykład ruszać rękami. Dołączono do tego rozważania o granicy śmierci i życia. Zapytaliśmy o te kwestie anestezjologa.