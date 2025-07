Lex szarlatan. "Chodzi o to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"

"Szarlatan" aresztowany. Zalecał "odczynniki chemiczne w niewyobrażalnych dawkach" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W konsultacjach społecznych jest tzw. ustawa "lex szarlatan". Dzięki niej Rzecznik Praw Pacjenta zyska narzędzia do skutecznej walki z pseudomedycyną.

Ustawa nie precyzuje jednak, jakie konkretnie praktyki mogą zostać uznane za pseudomedyczne.

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia, jakie oczekiwania wobec ustawy mają eksperci medyczni.

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, znany szerzej jako "lex szarlatan" trafił w połowie czerwca do konsultacji społecznych. Jak zapewnia resort zdrowia, chodzi w nim przede wszystkim o wzmocnienie ochrony praw pacjenta. W tym celu Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) ma zyskać nowe narzędzia do walki z praktykami pseudomedycznymi, w tym możliwość nakładania kar - nawet do miliona złotych.