Naukowcy z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Uniwersytetu Waszyngtońskiego oszacowali liczbę przyszłych zachorowań, opierając się na badaniach Global Burden of Disease Study (GBD). IHME prowadzi GBD we współpracy z instytucjami na całym świecie.

Wzrost zachorowań na raka

Badacze przewidują, że liczba nowych przypadków nowotworów na całym świecie wzrośnie o 60,7 proc. w ciągu najbliższych 25 lat, co oznacza 30,5 mln przypadków nowotworów w 2050 roku - wynika z analizy opublikowanej na łamach czasopisma naukowego "The Lancet" w środę. W tym okresie prognozowany jest również wzrost rocznej liczby zgonów z powodu raka o 74,5 proc. do 18,6 miliona.

Autorzy zwracają jednak uwagę, że po uwzględnieniu faktu, że globalnie wydłuża się średnia długość życia, okazuje się, że wskaźniki zachorowań i zgonów nie wzrosną. A to sugeruje, że wzrost liczby zachorowań i zgonów będzie spowodowany nie ich większym prawdopodobieństwem, ale wzrostem populacji i starzeniem się społeczeństw.

Najgorzej w uboższych krajach

Najnowsze prognozy pokazują zarazem znaczne dysproporcje w obciążeniu chorobami nowotworowymi w zależności od kraju. Spadek liczby zgonów w latach 1990-2023 odnotowuje się głównie w najbardziej zamożnych krajach. W najmniej zamożnych państwach liczba zgonów z powodu raka wzrosła w tym okresie. Jedna z autorek badania, dr Lisa Force z IHME, mówi o "nieproporcjonalnie większym" wzroście liczby zachorowań w "krajach o ograniczonych zasobach".

Force i jej współpracownicy przekonują, że aby sprostać wyzwaniu rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu raka, konieczne jest podjęcie przez rządy i stosowne agencje większych wysiłków w celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia raka na poziomach krajowym, regionalnym i globalnym.

- Pomimo oczywistej potrzeby podjęcia działań, polityka zwalczania nowotworów i jej wdrażanie nadal nie są traktowane priorytetowo w globalnej opiece zdrowotnej, a w wielu przypadkach brakuje środków finansowych na sprostanie temu wyzwaniu - powiedział Force, cytowana w komunikacie prasowym.