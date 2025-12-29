Logo strona główna
Nie ma "nieszkodliwego" jointa. Naukowcy ostrzegają rodziców

Nawet sporadyczne sięganie po marihuanę może negatywnie wpływać na naukę i zdrowie psychiczne nastolatków - wynika z nowych badań amerykańskich naukowców. Uczniowie, którzy używali jej zaledwie raz lub dwa razy w miesiącu, częściej mieli problemy z koncentracją, gorsze oceny i objawy depresji. Do palenia marihuany przyznaje się co czwarty amerykański uczeń w wieku 13-18 lat. W Polsce doświadczenie z używaniem konopi deklaruje 33 procent 17-18 latków i 17 proc. 15-16 latków.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Columbia University Irving Medical Center (USA), używanie marihuany zaledwie raz lub dwa razy w miesiącu wiązało się z gorszymi wynikami w nauce i stresem emocjonalnym wśród nastolatków.

"Każda ilość marihuany może narazić dzieci"

Dane z dużego, ogólnokrajowego badania, obejmującego ponad 160 tys. uczniów klas ósmych, dziesiątych i dwunastych (czyli w wieku 13-18 lat) w USA w latach 2018-2022, przeprowadził zespół Ryana Sultána, adiunkta psychiatrii klinicznej w Vagelos College of Physicians and Surgeons na Columbia University.

Ponad jedna czwarta respondentów zadeklarowała używanie konopi; mniej niż 20 proc. zadeklarowało używanie ich co miesiąc lub rzadziej. Znacznie mniejszy odsetek przyznał się do używania marihuany co tydzień lub prawie codziennie.

Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
W badaniu nastolatkowie, którzy używali marihuany raz lub dwa razy w miesiącu, zgłaszali częstsze występowanie objawów depresji, lęku i impulsywnych zachowań niż osoby, które jej nie używały. Osoby używające marihuany niemal codziennie były prawie czterokrotnie bardziej narażone na słabe oceny i często rezygnowały z zajęć szkolnych. Zależności te były jeszcze silniejsze w przypadku młodszych użytkowników marihuany.

- Podczas gdy poprzednie badania koncentrowały się na skutkach częstego używania marihuany przez nastolatków, nasze badanie wykazało, że każda ilość marihuany może narazić dzieci na ryzyko pogorszenia wyników w szkole, a dzieci używające jej najczęściej mogą być najbardziej narażone - zaznaczył cytowany w informacji prasowej Sultán, który bada używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież.

- Kilka "nieszkodliwych" jointów może mieć realne konsekwencje w nauce. Nastolatki regularnie używające marihuany często mają problemy z koncentracją, opuszczają zajęcia i mogą stracić zainteresowanie swoimi planami na przyszłość - podkreślił Sultán.

"Rzeczywisty wpływ może być dramatyczny"

Nowe badanie pojawia się w kontekście zmieniających się trendów w używaniu narkotyków przez nastolatków w całym kraju. Chociaż używanie wielu substancji psychoaktywnych jest rekordowo niskie wśród młodzieży w USA, marihuana pozostaje wyjątkiem. Około 1 na 5 uczniów szkół średnich obecnie używa marihuany, a około 6 proc. uczniów ostatnich klas szkół średnich używa jej codziennie - wskaźnik ten wzrósł w ciągu ostatniej dekady.

Jeśli Koalicja Obywatelska nie zrobi tego dla nauczycieli, to "wtedy przegra wybory"
Polska

A jak to wygląda w Polsce? Z raportu z badania ESPAD 2024 wynika, że 33 procent 17-18 latków i 17 proc. 15-16 latków przynajmniej raz w życiu używało konopi. Od 2015 roku utrzymuje się w Polsce trend spadkowy w tej kwestii - przed 10 laty do takich doświadczeń przyznawało się odpowiednio 43 i 25 proc. badanych. W badaniu 11 proc. 17-18 latków i 8 proc. 15-16 latków przyznaje się do używania konopi w ciągu 30 dni przed badaniem. Dominującą grupę sięgających po takie środki stanowią chłopcy.

- Rzeczywisty wpływ może być dramatyczny - ostrzegł Sultán. - Nierzadko zdarza się, że nastolatek pali marihuanę tylko kilka razy, zanim pojawią się objawy odstawienia i pogorszenia nastroju.

Naturalne nie oznacza bezpieczne

Naukowcy są szczególnie zaniepokojeni, ponieważ dzisiejsze produkty konopne zawierają dwa do trzech razy więcej THC (składnika wywołującego stan "haju") niż w przeszłości, co czyni je silniejszymi. Wcześniejsze badania wykazały, że używanie konopi w okresie dojrzewania, kiedy mózg wciąż rozwija krytyczne połączenia neuronalne, może mieć trwały wpływ na funkcje poznawcze, które są kluczowe dla wyników w nauce. - Mózg nastolatka wciąż rozwija obwody odpowiedzialne za uczenie się, samokontrolę i regulację emocji - zaznaczył Tim Becker, psychiatra dzieci i młodzieży w Weill Cornell Medicine i współautor badania. - Używanie konopi, nawet okazjonalne, w krytycznych okresach wzrostu zakłóca te procesy i może zaburzyć prawidłowy rozwój.

Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Eksperci zalecają prowadzenie szczerych, bezstronnych rozmów z nastolatkami na temat marihuany - na wczesnym etapie i często. - Upewnij się, że rozumieją, że "naturalne" nie oznacza "bezpieczne" - wskazał Sultán. - Rodzice powinni również zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak gorsze oceny, zmiany nastroju czy utrata zainteresowania hobby - i brać pod uwagę, że marihuana może być czynnikiem ryzyka.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

