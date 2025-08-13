Rak trzustki - trwają badania nad szczepionką

Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotwór

Kluczowe fakty: Zespół naukowców z różnych ośrodków w Stanach Zjednoczonych podzielił się na łamach "Nature Medicine" wynikami pierwszej fazy badania klinicznego nad szczepionką, która mogłaby mieć zastosowanie w leczeniu raka trzustki. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście rewolucyjne odkrycie, jak pisze wielu dziennikarzy.

Obecnie największe szanse na przedłużenie życia chorym na raka trzustki daje operacja.

Badania nad szczepionkami na nowotwory trwają od dłuższego czasu. Jedna z nich jest już całkiem blisko. W leczeniu jakiego raka pomoże?

Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Między innymi dlatego z dużym entuzjazmem przyjęto nową publikację w "Nature Medicine", w której zespół naukowców z różnych ośrodków w Stanach Zjednoczonych opisuje wyniki pierwszej fazy badania klinicznego nad szczepionką, która mogłaby mieć zastosowanie w leczeniu tej choroby. "Przełom w leczeniu raka trzustki" - donosiły portale internetowe. Czy rzeczywiście?

Nowa nadzieja w raku trzustki?

Szczepionka, którą testowano, jest nakierowana na mutację KRAS. Do badania zaproszono 20 pacjentów z rakiem trzustki oraz pięciu z rakiem jelita grubego, u których również często występuje ta mutacja. Wszyscy chorzy byli po operacjach, a w ich krwi wykryto jeszcze DNA komórek nowotworowych.

U większości uczestników badania zaobserwowano odpowiedź układu odpornościowego na szczepionkę. Osoby, które ją przyjęły, żyły średnio 15 miesięcy bez nawrotu choroby. Mediana przeżycia wyniosła z kolei 29 miesięcy. Co to oznacza dla onkologów i ich pacjentów? Zapytaliśmy dr n. med. Pawła Sobczuka, specjalisty onkologii klinicznej i naukowca, członka zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK).

- Przeżycia całkowite oraz przeżycia do czasu nawrotu choroby u 25 pacjentów, którym w badaniu podano szczepionkę są zbliżone do tych, które obserwujemy, kiedy po operacyjnej resekcji guza stosujemy chemioterapię. Żadna z tych metod nie zapobiega w pełni nawrotowi choroby, a jedynie go opóźnia – wyjaśnia specjalista w rozmowie z tvn24.pl. Jak dodaje, bardzo niewielu pacjentów z rakiem trzustki udaje się całkowicie wyleczyć. Nawroty w tej chorobie są niemalże nieuniknione – szacuje się, że występują u ponad 80 proc. pacjentów. Po nawrocie choroba rokuje gorzej, bo zwykle nie ma już wtedy możliwości leczenia operacyjnego.

- W przypadku choroby przerzutowej bądź nieoperacyjnej przeżycia są na poziomie 8-12 miesięcy. Przedstawiona w badaniu szczepionka nie jest metodą, którą można by zastosować u pacjentów z chorobą przerzutową, niekwalifikujących się do operacji – mówi dr Sobczuk.

Największe szanse na przedłużenie życia – o około 3-5 lat - chorym na raka trzustki daje operacja. Jednak, jak podkreśla onkolog, jedynie jedna piąta chorych na raka trzustki otrzymuję diagnozę na wystarczająco wczesnym etapie, żeby się do niej zakwalifikować. - Rak trzustki ze względu na lokalizację tego narządu może długo nie dawać objawów. Żółtaczka spowodowana zaburzeniami odpływu żółci przez guz, który naciska na sąsiednie struktury, jest objawem późnym - mówi dr Sobczuk. Jak wyjaśnia, operacyjne raki trzustki są często diagnozowane przypadkowo w badaniach obrazowych (tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym) wykonywanych z innych wskazań.

Szczepionka na raka

Sam pomysł zastosowania szczepionki w leczeniu raka nie jest nowatorski.

- Badania nad różnego rodzaju szczepionkami, które mają pobudzić układ odpornościowy do zwalczania konkretnego rodzaju nowotworu, toczą się w onkologii od kilkudziesięciu lat. Podejmowano już różne próby, w różnych nowotworach i na różnych etapach choroby zarówno w leczeniu uzupełniającym po operacji, jak i z zaawansowanym nowotworem. dr n. med. Paweł Sobczuk, specjalista onkologii klinicznej i naukowiec

Im bardziej nauka idzie do przodu, tym więcej pojawia się koncepcji, jak udoskonalić te szczepionki. Na razie są one dostępne dla chorych tylko w formie badań klinicznych. Jest mała szansa, że będą one uniwersalne, bo ze względu na mechanizm działania mogłoby się to wiązać z mniejszą skutecznością, a także większym ryzykiem, że organizm zaatakuje też zdrowe komórki, a nie tylko nowotworowe, co prowadziłoby do powikłań.

Jak mówi onkolog, najbardziej zaawansowane są badania nad szczepionką mRNA na czerniaka. Badania wskazują już, że poprawiają one rokowania pacjentów w porównaniu z klasyczną immunoterapią. Aktualnie trwają badania w trzeciej, najbardziej zaawansowanej fazie.