Ciemna strona słynnej potrawy. "Może zwiększać ryzyko chorób"

Badanie przeprowadzili naukowcy z japońskiego Uniwersytetu Yamagata, a jego wyniki ukazały się w czasopiśmie "Journal of Nutrition, Health and Ageing". Jak wskazują media, eksperci rzucili w ten sposób nowe światło na popularną, uwielbianą na całym świecie potrawę - ramen.

Wyniki w niedzielę opisał m.in. singapurski dziennik "The Straits Times". W badaniu wzięło udział ponad 6,7 tys. mieszkańców prefektury Yamagata, słynącej z wysokiej konsumpcji ramenu, w wieku powyżej 40 lat. Przez około 4,5 roku monitorowano to, jak często jedli ramen, uwzględniając czynniki zdrowotne i te związane ze stylem życia. Podzielono ich na cztery grupy: tych, którzy jedli ramen trzy razy w tygodniu i więcej, tych, którzy jedli go raz lub dwa razy w tygodniu, tych, którzy jedli go raz-trzy razy w miesiącu i tych, którzy jedli rzadziej niż raz w miesiącu.

Skutki jedzenia ramenu

Według naukowców z badania wynika, że osoby spożywające ramen trzy razy w tygodniu lub więcej były o 1,5 raza bardziej narażone na przedwczesną śmierć niż osoby, które jadły go raz lub dwa razy w tygodniu. Zauważono też, że ryzyko było jeszcze większe w przypadku mężczyzn poniżej 70. roku życia.

Co więcej osoby, które oprócz ramenu spożywały też alkohol co najmniej trzy razy w tygodniu, charakteryzowały się trzykrotnie wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci niż osoby spożywające alkohol do ramenu w umiarkowanej częstotliwości.

Ramen a zdrowie

"Makaron ramen wraz z zupą zawierają dużą ilość soli, dlatego częste spożycie może prowadzić do wysokiego spożycia sodu, który może zwiększać ryzyko chorób powiązanych z solą, jak udar czy rak żołądka" - napisano w badaniu.

Eksperci wskazali zarazem, że osobami, które w badaniu spożywały największe ilości ramenu, byli głównie młodsi mężczyźni z nadwagą, palący papierosy, spożywający alkohol. Częściej mieli oni w związku z tym takie problemy zdrowotne, jak cukrzyca czy wysokie ciśnienie krwi.

Naukowcy zastrzegli, że wyniki badania nie jest wystarczające, by wyciągać jednoznaczne wnioski na temat szkodliwości ramenu. Podkreślili, że potrzebne są dalsze badania by to potwierdzić. Zalecili jednak ograniczenie spożycia ramenu zwłaszcza przez osoby, które jedzą go bardzo często.