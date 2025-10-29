Bolący brzuch po glutenie? To może być efekt nocebo

Logo strona główna
Zdrowie

Lekarze zachęcają do większej aktywności fizycznej
Międzynarodowy zespół badaczy sprawdził, czym naprawdę jest nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NCGS). Analiza, opublikowana w czasopiśmie "The Lancet", wskazuje, że nadwrażliwość na gluten w rzeczywistości nie wynika z glutenu, ale ze sposobu, w jaki jelita i mózg oddziałują ze sobą. - U niektórych osób samo oczekiwanie negatywnej reakcji po jedzeniu może nasilać objawy - mówiła główna autorka badania, dr Jessica Biesiekierski z Uniwersytetu w Melbourne.

NCGS dotyczy osób, które odczuwają dolegliwości jelitowe i pozajelitowe po spożyciu produktów zawierających gluten lub pszenicę, mimo że nie chorują na celiakię ani nie mają alergii na pszenicę. Jej typowe objawy to wzdęcia, bóle brzucha i uczucie zmęczenia. Mimo że ok. 10 proc. dorosłych na świecie deklaruje, że ma taką nadwrażliwość, kontrolowane badania wskazują, że w rzeczywistości można ją potwierdzić u zaledwie 16–30 proc. z nich.

Chodzi o efekt nocebo

Zespół badawczy z Australii, Niderlandów, Włoch i Wielkiej Brytanii przeanalizował dostępne dane, aby zweryfikować, czym faktycznie jest NCGS. - Wbrew powszechnym przekonaniom większość osób z NCGS wcale nie reaguje na gluten. Nasze ustalenia wskazują, że objawy częściej wywołują fermentujące węglowodany (FODMAP-y), inne składniki pszenicy lub efekt nocebo, czyli mechanizmy związane z oczekiwaniem negatywnej reakcji organizmu po spożyciu jedzenia - powiedziała główna autorka badania, dr Jessica Biesiekierski z Uniwersytetu w Melbourne. Jak wyjaśniła, dotychczas jedynie pojedyncze badania potwierdziły, że to gluten wywołuje dokuczliwe symptomy, podczas gdy w zdecydowanej większości przypadków uczestnicy czuli się tak samo po produktach z glutenem, jak i po tych, które go nie zawierały. Występował więc u nich efekt nocebo. - Na przykład osoby z zespołem jelita drażliwego, które uważają, że mają NCGS, w większości eksperymentów reagują podobnie na gluten, pszenicę i placebo. Sugeruje to, że ich dolegliwości mogą wynikać nie z działania samego glutenu, lecz z tego, w jaki sposób mózg i układ pokarmowy komunikują się ze sobą. U niektórych osób samo oczekiwanie negatywnej reakcji po jedzeniu może nasilać objawy - dodała Biesiekierski.

Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko
Dlatego, w opinii ekspertów, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten jest prawdopodobnie częścią szerszego spektrum zaburzeń interakcji jelitowo-mózgowych, podobnie jak zespół jelita drażliwego, a nie odrębnym schorzeniem wywoływanym przez gluten. Naukowcy podkreślili, że uzyskane wyniki mają znaczenie zarówno dla osób samodzielnie rezygnujących z glutenu, jak i dla specjalistów zalecających diety eliminacyjne.

(Nie)winny gluten?

- Miliony ludzi na świecie unikają glutenu, wierząc, że szkodzi ich jelitom. Robią tak, bazując na często rzeczywistych, ale błędnie interpretowanych objawach. Zrozumienie tego zjawiska ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego - powiedziała dr Biesiekierski. - Odróżnienie NCGS od pokrewnych zaburzeń jelitowych jest kluczowe, aby zapewnić pacjentom indywidualną, opartą na dowodach opiekę i uniknąć niepotrzebnych ograniczeń dietetycznych - dodał prof. Jason Tye-Din z Royal Melbourne Hospital. Zwrócił uwagę, że aktualizacja wiedzy naukowej może pomóc lekarzom trafniej diagnozować i leczyć pacjentów z objawami przypisywanymi glutenowi.

Autorzy publikacji zwrócili też uwagę, że dynamiczny rozwój rynku produktów bezglutenowych, którego wartość do 2029 r. ma sięgnąć 11,5 mld dolarów, może wpływać na sposób, w jaki nadwrażliwość na gluten jest przedstawiana w przestrzeni publicznej i w badaniach naukowych.

Rozwija się w jelitach, ale cierpi cały organizm. Pacjenci wstydzą się iść do lekarza
Jednocześnie przypomnieli, że nigdy nie potwierdzono popularnych w Internecie teorii o zmianach w składzie współczesnej pszenicy. Często powtarzane opinie, że dzisiejsze odmiany zawierają więcej glutenu - lub że ma on silniejszy potencjał uczulający - nie są poparte dowodami naukowymi. Analizy odmian pszenicy uprawianych od końca XIX w. do dziś nie wykazały istotnych różnic w ilości ani strukturze białek, w tym glutenu, ani w ich wpływie na układ immunologiczny.

Jak diagnozować NCGS?

Według badaczy osoby zgłaszające nadwrażliwość na gluten to najczęściej kobiety w wieku ok. 38 lat. W większości przypadków diagnozują się samodzielnie lub korzystają z porad poza tradycyjnym systemem ochrony zdrowia, np. w Internecie. Tymczasem eksperci zalecają trzystopniowe podejście diagnostyczne obejmujące: dokładny wywiad i analizę objawów, wykluczenie celiakii i alergii na pszenicę oraz kontrolowane ponowne wprowadzenie glutenu do diety. Ich zdaniem skuteczna opieka nad osobami z NCGS powinna łączyć modyfikacje diety z uwzględnieniem czynników psychologicznych i zapewnieniem odpowiedniego odżywienia.

Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
- Chcielibyśmy, aby przekaz zdrowia publicznego odszedł od narracji, że gluten jest z natury szkodliwy, ponieważ badania pokazują, że często tak nie jest - podsumowała dr Biesiekierski.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieAlergiażywnośćBadania naukoweDieta
