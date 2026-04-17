Zdrowie

"Mają otoczkę bezpiecznych pobudzaczy", a prowadzą do uzależnień

Snusy
Profesor Katarzyna Krenke o związku raka płuca z paleniem tytoniu
E-papierosy, urządzenia do podgrzewania tytoniu czy saszetki nikotynowe sprawiają wrażenie mniej szkodliwych, a to zwiększa ich popularność wśród młodych osób. Między innymi właśnie dlatego dzieci i młodzież coraz częściej sięgają po nikotynę, wskazuje Główny Inspektor Sanitarny (GIS).
Kluczowe fakty:
  • Eksperci podkreślają, że nikotyna jest substancją psychoaktywną, która szybko prowadzi do uzależnienia. Jak wpływa na mózg nastolatków?
  • W Polsce obserwuje się wzrost używania e-papierosów i innych nowych wyrobów nikotynowych wśród młodych osób. "W starciu z nałogiem bezbronne są zwłaszcza dzieci" - alarmują eksperci.
  • Eksperci zalecają zdecydowane działania szkół i rodziców, traktując wyroby nikotynowe jako produkty niebezpieczne, które powinny być eliminowane.
  Eksperci zalecają zdecydowane działania szkół i rodziców, traktując wyroby nikotynowe jako produkty niebezpieczne, które powinny być eliminowane.

Jednym z głównych powodów sięgania przez dzieci i młodzież po wyroby nikotynowe jest rosnąca atrakcyjność nowych form jej przyjmowania - takich jak e-papierosy, urządzenia do podgrzewania tytoniu czy saszetki nikotynowe. Mówił o tym dr Paweł Grzesiowski, szef GIS na czwartkowej konferencji edukacyjnej zorganizowanej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed).

"Tych właśnie skutków szczególnie chcemy uniknąć"

Są kolorowe, w niezliczonych smakach i aromatach, dostępne niemal na każdym rogu i w Internecie. Polacy rocznie kupują ponad 100 milionów sztuk elektronicznych papierosów. O zagrożeniach z tym związanych opowiada m.in. reportaż Łukasza Łubiana "Smak nałogu. Jak uzależniają e-papierosy", dostępny w TVN24+.

"Producenci robią, co mogą, aby pozyskać nowych klientów i to się niestety udaje. Najliczniejszą grupę, która przyznaje się do regularnego palenia e-papierosów, stanowią młodzi dorośli w wieku od 18 do 24 lat. Jednak w grupie 13-15 latków uzależnione może być już co czwarte dziecko. Lekarze i eksperci mówią o nowej pladze, której rozmiary i skutki są trudne do przewidzenia" - wynika z ustaleń reportera TVN24+.

E-papierosy mogą być rakotwórcze. Silne dowody naukowców
Nikotyna jest substancją psychoaktywną i działa na mózg w sposób zbliżony do innych substancji uzależniających, takich jak amfetamina czy kokaina - tłumaczą eksperci. - W związku z tym nie można jej traktować jako łagodnego środka poprawiającego koncentrację - niesie ona realne ryzyko uzależnienia oraz negatywnego wpływu na rozwijający się organizm - zaznaczył dr Grzesiowski. Jak wskazał, nikotyna bywa przedstawiana jako środek chwilowo pobudzający krążenie i podnoszący ciśnienie, jednak w rzeczywistości jest substancją psychoaktywną, która bardzo szybko prowadzi do uzależnienia, czyli przymusu jej przyjmowania.

- Tych właśnie skutków szczególnie chcemy uniknąć u dzieci i młodzieży. W okresie rozwoju mózg jest szczególnie wrażliwy - ekspozycja na nikotynę może pogarszać zdolność przyswajania wiedzy, utrudniać koncentrację, sprzyjać zachowaniom agresywnym oraz zwiększać podatność na inne uzależnienia – powiedział.

Koniec jednorazowych e-papierosów coraz bliżej. "Był problem z ich łatwą dostępnością"
Dodał, że "badania pokazują, iż osoby sięgające po nikotynę we wczesnym wieku częściej w przyszłości sięgają po silniejsze substancje psychoaktywne".

W tym starciu bezbronne są zwłaszcza dzieci

Wszystkie produkty zawierające tytoń lub nikotynę - od papierosów tradycyjnych, przez e-papierosy, po podgrzewane wyroby i saszetki - są szkodliwe i uzależniające. Wykazała to jednoznacznie Światowa Organizacja Zdrowia w dokumencie "WHO Position on Tobacco Control and Harm Reduction", dotyczącym kontroli tytoniu i tzw. redukcji szkód.

WHO podkreśla, że przemysł tytoniowy konsekwentnie prezentuje te produkty jako "mniej szkodliwe", jednak organizacja odrzuca ten przekaz. Według organizacji, firmy tytoniowe rozszerzają rynek o nowe formy nikotyny, które mają szczególnie przyciągać młodych użytkowników. Równocześnie starają się osłabiać polityki antytytoniowe, wykorzystując m.in. kampanie marketingowe kierowane do dzieci i młodzieży poprzez kolory, smaki czy opakowania "podkreślające styl".

"W starciu z nałogiem bezbronne są zwłaszcza dzieci, bo jak na razie nasze państwo przegrywa walkę z wielkimi korporacjami, a zaostrzone prawo jest za każdym razem skutecznie obchodzone przez producentów" - to smutne wnioski z reportażu TVN24+.

GIS na "Stacji zdrowie"

Główny Inspektorat Sanitarny nie składa jednak broni. Na narastający problem chce uczulić przede wszystkim szkoły i nauczycieli. W ramach nowego, ogólnopolskiego cyklu wydarzeń pod nazwą "Stacja Zdrowie" wspiera dyrektorów szkół w przeciwdziałaniu używania wyrobów nikotynowych przez młodzież. GIS wydał też broszurę "Szkoła wolna od nikotyny", która instruuje, jak stworzyć szkołę wolną od używania nikotyny. Publikacja została przygotowana przez pracowników Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr. hab. Łukasza Balwickiego, konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego oraz Paulinę Derę.

Co czwarty uczeń sięga po marihuanę. Nawet okazjonalne palenie wpływa na naukę i psychikę
To poradnik wyjaśniający, czym jest nikotyna i w jaki sposób jest obecnie używana. Autorzy wskazują w niej także, jakie zagrożenia dla zdrowia publicznego niesie jej stosowanie. Wyjaśniają również, dlaczego szkoła musi być strefą wolną od nikotyny i wskazują podstawy prawne tworzenia środowiska szkolnego wolnego od nikotyny. W publikacji nie zabrakło praktycznych porad, są w niej też scenariusze zajęć dla nauczycieli do realizacji na godzinach wychowawczych. Broszurę można pobrać bezpłatnie ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

"Skala problemu jest zatrważająca"

Dr Balwicki, jeden z autorów publikacji, zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich latach obserwowany jest wzrost używania e-papierosów i innych nowych wyrobów nikotynowych wśród młodzieży, w tym woreczków nikotynowych i tytoniu podgrzewanego. - One mają taką otoczkę bezpiecznych, rekreacyjnych pobudzaczy, być może tak jak energetyków. To jest substancja neurotoksyczna, zaburzająca funkcjonowanie mózgu, obniżająca wyniki edukacyjne - powiedział. Dodał, że ponad 35 proc. młodzieży w wieku 15 lat przyznaje się do używania e-papierosów. Około 4 proc. piętnastolatków deklaruje używanie woreczków nikotynowych, kolejne 10 proc. - próby używania tytoniu podgrzewanego, natomiast ok. 21 proc. pali tradycyjne papierosy.

Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Jak ocenił, skala problemu jest "zatrważająca" i wymaga zdecydowanych działań szkół oraz wsparcia rodziców. Na pytanie dotyczące sposobu eliminowania z placówek oświatowych e-papierosów i innych używek wskazał, że powinny być one traktowane jako produkty niebezpieczne, podobnie jak np. nóż. - W momencie zauważenia przez nauczyciela czy dyrektora szkoły powinien być taki produkt odebrany i ewentualnie wydany rodzicowi, np. po lekcjach - zaznaczył, dodając, że w szkołach nie powinno być żadnego pobłażania wobec tego typu zachowań.

Redagowała Anna Bielecka

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują
METEO
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa
25 lat TVN24
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Skrajna nieodpowiedzialność 19-latków. Siedzieli na drzwiach jadących aut
Poznań
sma rdzeniowy zanik miesni shutterstock_2329093539
Zatrzymać SMA. Kluczowe są "uśpione motoneurony"
Anna Bielecka
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg. Ewakuacja ponad 300 osób
Kraków
Mężczyzna kradnie piec do pizzy
Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring
Wrocław
imageTitle
Najlepsze wsady sezonu. Jest spora kontrowersja
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Berkowicz "został ukarany najwyższą karą"
Polska
imageTitle
Lewandowski niezadowolony z oferty? "Klub wie, co myślę"
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
BIZNES
Sejm
KO prowadzi w nowym sondażu. Duża przewaga nad PiS
Polska
Kobieta w peruce
Chciała uniknąć kary, stworzyła fikcyjną znajomą. Wpadła przez jeden błąd
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck
Pędził Cybertruckiem przez miasto, słono zapłaci
Lublin
Tusk
Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"
Polska
Pijana taksówkarka uszkodziła samochody
Alkohol, kłótnia i jazda przez miasto. Taksówkarka uszkodziła kilka aut
Katowice
Pies, który błąkał się po DK45
Błąkały się po drogach krajowych, mogły wpaść pod auta
Katowice
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
METEO
imageTitle
Rywal Kowalskiego zaskoczył. Znowu chce się rozebrać
EUROSPORT
29.09 | Akcja ratunkowa w escape roomie w Koszalinie "była nieudolna". Rodzice krytykują służby
W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek. Będzie ciąg dalszy sprawy
Szczecin
iran
Kolejne osoby skazane na śmierć za udział w protestach. Wśród nich małżeństwo
Świat
imageTitle
Wioślarze boją się krokodyli. Liczyli na inną odpowiedź
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie
"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
BIZNES
Policjanci zatrzymali złodziei Mercedesa w Gryficach
Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
Szczecin
Jarosław Kaczyński
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska

