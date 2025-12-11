Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej

Słodki i poważny problem. Rośnie spożycie cukru, "chorują wszystkie narządy" Źródło: Fakty TVN

Na pytanie o najchętniej wybierany napój 24 proc. badanych w wieku 13-17 lat odpowiedziało, że jest to niegazowana woda mineralna - tyle samo wskazało na słodzone napoje gazowane. 10 proc. młodych przyznało, że preferuje głównie wodę gazowaną, co sprawia, że to woda jest napojem, po który najchętniej sięgają nastolatki (34 proc.). To nie oznacza jednak, że te napoje najczęściej piją.

Piją chociaż nie lubią?

To herbata jest najczęściej konsumowanym przez młodzież napojem - wynika z badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Traktowana jest przede wszystkim jako dodatek do posiłku - przyznało to 67 proc. badanych. 35 proc. sięga po nią w chwilach relaksu.

Fakt, że młodzi wskazali herbatę, wcale nie oznacza, że jest ich ulubionym napojem. Jako taki wskazało go zaledwie 9 proc. respondentów. Ulubione napoje młodych to wspomniane już słodzone napoje gazowane (wymieniło je 24 proc. ogółu badanych) oraz woda mineralna niegazowana (24 proc. ogółu, 28 proc. w grupie wiekowej 15-17 lat). Po soki najchętniej sięga 15 proc. badanych, po wodę gazowaną 10 proc. Od czterech do pięciu proc. ogółu badanych najbardziej lubi wody smakowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje mleczne, a kawę wskazało 2 proc. respondentów.

Najrzadziej i najmniej chętnie młodzi ludzie sięgają po piwo bezalkoholowe. "W całej próbie jedynie 15 proc. deklaruje, że kiedykolwiek zdarzyło im się pić taki napój, a ponadto nikt z badanych nie wskazał piwa bezalkoholowego jako ulubiony napój" - napisali we wnioskach autorzy badania. Jak informują, po piwo bezalkoholowe młodzi sięgają przede wszystkim w trakcie spotkań towarzyskich (56 proc. wskazań dla tej okazji). Co trzeci młody, któremu zdarza się pić taki napój deklaruje, że sam dokonuje zakupu tego napoju.

Ankietowani pytani o to, na co zwracają uwagę, wybierając różnego typu napoje wskazywali najczęściej na smak (60 proc.), cenę (40 proc.), promocje (27 proc.), markę (26 proc.) oraz brak cukru (23 proc.). Respondenci zwracają też uwagę na wpływ na zdrowie, dostępność, skład, wartości odżywcze, opinie rodziców, kaloryczność (18-14 proc.).

Smak i cena ważniejsze niż reklama

Zgodnie z wynikami badania na decyzje młodzieży nie wpływa reklama czy moda. Na pytanie o to, na co zwracasz uwagę wybierając różnego rodzaju napoje, 10 proc. wskazało na modę/trend, a tylko 5 proc. na reklamę.

- Różnica między tym, jakie napoje młodzi lubią pić, a jakie faktycznie najczęściej piją, może wynikać z faktu, że za decyzje konsumpcyjne i zakupowe w tej grupie w istotnym stopniu odpowiadają rodzice i opiekunowie. 56 proc. badanych wskazało, że to właśnie oni kupują słodzone napoje gazowane - zaznaczyli autorzy informacji. Większość badanych (76 proc.) przyznała, że sama wybiera rodzaj i ilość napojów, które pije. Kontrola rodziców nad tym, jakie napoje spożywa młodzież jest większa w przypadku dzieci w wieku 13-14 lat (26 proc.), a mniejsza w przypadku osób w wieku 15-17 lat (19 proc.). Badanie zostało zrealizowane w dniach 31.10 – 04.11.2025 roku, metodą CAWI, na panelu badawczym Ariadna, na próbie kwotowej dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat, N=600.

Zalety picia herbaty

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, przeanalizowane przez "Washington Post" badania wykazały wyraźny związek między regularnym piciem herbaty a obniżeniem poziomu kortyzolu, nazywanego też hormonem stresu. Odpowiadać ma za to jedna z substancji zawartych w herbacie - L-teanina. Z analizy magazynu wynika też, że zarówno picie herbaty, jak i kawy, ma pozytywny wpływ na długość życia. Dziennikarze powołali się na badania przeprowadzone na grupie 500 tys. Brytyjczyków, które wykazały, że wypijanie codziennie co najmniej 2 szklanek herbaty wiązało się z mniejszym o 9 proc. prawdopodobieństwem śmierci.

Z kolei naukowcy z Northwestern University (NU) w USA wykazali, że parzenie herbaty naturalnie adsorbuje szkodliwe metale ciężkie, takie jak ołów i kadm. Jony metali ciężkich przylegają do powierzchni liści herbaty i pozostają uwięzione, dopóki zużyte listki lub torebka herbaty nie zostaną wyrzucone. Benjamin Shindel, główny autor badania, zauważył przy okazji, że herbata jest najczęściej spożywanym napojem na świecie.