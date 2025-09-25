"Psychiatria pozostaje priorytetem". Co z jej finansowaniem? 

Jolanta Sobierańska-Grenda na posiedzeniu Komisji Zdrowia

Kluczowe fakty: Nowe kierownictwo resortu zdrowia zaprezentowało wczoraj swoje priorytety.

Kwestiom związanym ze zdrowiem psychicznym poświęcono jednak w prezentacji bardzo mało miejsca. Uczestnicy posiedzenia dopytywały o szczegóły, zwłaszcza w odniesieniu do kończącego się pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego.

O to, czy psychiatria pozostaje priorytetem resortu zdrowia zapytaliśmy rzecznika resortu. Co odpowiedział?

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w środę w Sejmie główne założenia i plany Ministerstwa Zdrowia. Wśród priorytetów wymieniła obszar "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent", pod którym kryje się restrukturyzacja i zwiększanie efektywności podmiotów leczniczych; "Zdrowe serce, zdrowe mózgi" - zadania związane z poprawą opieką kardiologiczną i neurologiczną oraz "Cyfryzację ochrony zdrowia".

Co z przyszłością Centrów Zdrowia Psychicznego?

- Problemy zdrowia emocjonalnego, które nas teraz dotykają w szczególny sposób na pewno będą naszym celem. Dla tego kolejnym programem będzie rozwój skoordynowanej opieki neurologicznej - powiedział wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. I była to jedyna wypowiedź ze strony kierownictwa resortu, dotycząca kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym.

Uczestnicy posiedzenia dopytywali o szczegóły. Tym, co najbardziej interesowało pytających, było finansowanie psychiatrii i przyszłość Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Przypomnijmy, są to miejsca, w których świadczona jest skoordynowana, ukierunkowana m.in. na wsparcie środowiskowe opieka psychiatryczna. Od 2018 roku działają w formule pilotażu, wielokrotnie już przedłużanego i mającego się zakończyć w grudniu 2025 roku. CZP obejmują swoim zasięgiem 51 procent populacji. - Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego podało, że w przyszłorocznym budżecie zabraknie 1,2 miliarda złotych na funkcjonowanie psychiatrii. Chciałabym usłyszeć, jak wygląda kwestia pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który jest bardzo udany, tylko trzeba to rozszerzyć na cały kraj i wdrożyć, a z tego, co wiemy, pewnie przedłuży się on na kolejny rok. Kiedy taka decyzja zapadnie? Pacjenci i ich terapeuci czekają na te informacje - dopytywała posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem.

- Kiedy możemy spodziewać się objęcia całego kraju systemem kapitacyjnie finansowanych centrów zdrowia psychicznego? – pytał też poseł Władysław Giziński z Platformy Obywatelskiej.

"Działania przyszłe i niepewne"

W szybkim odniesieniu się do części pytań zadawanych podczas posiedzenia minister zdrowia nie udzieliła odpowiedzi na kwestie związane z psychiatrią. O komentarz poprosiliśmy więc dziś rzecznika Ministerstwa Zdrowia, Jakuba Gołąba.

"Psychiatria pozostaje jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, a środki finansowe przeznaczane na nią nie tylko się nie zmniejszają, lecz są systematycznie zwiększane, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach" - napisał w odpowiedzi na nasze pytania.

Co do kwestii Centrów Zdrowia Psychicznego Jakub Gołąb wskazał, że plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględnia teraz finansowania CZP z przyczyn formalnych, bo do końca roku trwa ich pilotaż. W takim samym duchu odniósł się do tego wczoraj na posiedzeniu prezes NFZ Filip Nowak. - W zeszłym roku w planie również nie były na początku roku zagwarantowane środki na pilotaż, ponieważ formalnie kończył się on w grudniu. W tym roku jest podobnie, więc trudno zaplanować już dzisiaj środki na działania przyszłe i jednak niepewne, choć jest to rozwiązanie, które pewnie decyzją pani minister będzie przedłużane - powiedział Nowak.

"Obecnie prace finalizuje Zespół ds. zmian systemowych w Centrach Zdrowia Psychicznego, który przedstawi Ministrowi Zdrowia rekomendacje dotyczące sposobu i kierunków wdrożenia Centrów do całości systemu. Po zakończeniu prac zostaną podjęte decyzje, dotyczące sposobu, kierunku oraz harmonogramu wdrażania zaproponowanych zmian. Naszym celem jest jak najszybsze objęcie odpowiednią opieką całej populacji Polski" - zapewnił Jakub Gołąb. Konkretne terminy wciąż nie są więc jeszcze znane.

Rzecznik MZ dodał, że w planie na 2026 r nakłady w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są wyższe niż w planie na 2025 r. o ponad 1,75 mld zł. (w 2025 r. pierwotny plan to ponad 6 mld zł). Na psychiatrię będą też przeznaczone pieniądze z Funduszu Medycznego - do 53 ośrodków w całej Polsce trafi prawie 3,2 mld zł. Dodatkowo przygotowywane jest ogłoszenie naboru na projekt realizowany w ramach programu FEnlKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) - ma to być 238 mln zł.