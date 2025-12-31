Lista przebojów ratujących życie. Tę playlistę powinien mieć przy sobie każdy

Jego serce nagle stanęło. "Od samego początku wiedziałam, że będę walczyła o męża" Źródło: TVN24

Trudno przewidzieć, kiedy będziemy świadkami omdlenia czy nagłego zatrzymania krążenia. To może wydarzyć się na domówce, w klubie, na stoku albo na rodzinnej kolacji - i zwykle wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Prawie zawsze jednak mamy przy sobie telefon, słuchawki i ulubione playlisty. Do tej listy warto dopisać jeszcze jedną - taką, która w razie potrzeby pomoże utrzymać ręce w rytmie.

American Heart Association od kilku lat tworzy CPR Songs Playlist - zestaw utworów o tempie 100-120 BPM. Tyle właśnie powinny mieć uciski klatki piersiowej. Idea jest prosta: gdy liczą się sekundy, łatwiej trzymać się rytmu piosenki niż liczyć uderzenia w głowie. Muzyka pełni rolę metronomu, który podpowiada tempo. Do imponującej już składanki AHA dołącza teraz Pearl Jam i "Even Flow".

"Wyciągnijcie flanelowe koszule, porwane dżinsy, włączcie Pearl Jam i nauczcie się, jak ratować życie, stosując resuscytację krążeniowo-oddechową tylko przy użyciu rąk. Jeśli widzisz, że nastolatek lub dorosły mdleje, zadzwoń pod numer alarmowy i uciskaj mocno oraz szybko środek klatki piersiowej w rytm Even Flow." - czytamy na instagramowym profilu AHA .

To instrukcja możliwa do wykonania nawet przez kogoś, kto nigdy nie był na szkoleniu.

Hands-Only CPR - co to właściwie znaczy?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez oddechów ratowniczych, czyli Hands-Only CPR, to najprostsza forma pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia. Wbrew pozorom nie wymaga specjalistycznego sprzętu, kursów ani doświadczenia medycznego - wystarczy wiedzieć, co zrobić w pierwszej minucie. A wtedy najcenniejszym narzędziem może okazać się coś, co pamiętamy bardziej niż jakiekolwiek instrukcje - rytm znanej piosenki. Umówmy się - większość z nas zna teksty piosenek lepiej niż numer do lekarza. Zatem krótkie szkolenie RKO, film instruktażowy na YouTube, zapamiętany refren - tyle wystarczy, by w razie potrzeby uratować komuś życie.

Metodę można stosować u dorosłych i nastolatków, zwłaszcza gdy nie czujemy się pewnie z oddechami ratowniczymi lub nie ma warunków, by je wykonać. To forma, którą można zapamiętać w kilku punktach:

1. Sprawdź reakcję i oddech. Jeśli osoba nie odpowiada i nie oddycha normalnie - działaj.

2. Zadzwoń po pomoc - 112 lub 999. Powiedz, gdzie jesteś i że podejrzewasz zatrzymanie krążenia.

3. Uciskaj środek klatki piersiowej. Obie dłonie jedna na drugiej, ramiona prosto, uciski na głębokość ok. 5-6 cm.

4. W tempie 100–120 uciśnięć na minutę. Równo, bez przerw. Do przyjazdu ratowników lub powrotu oddechu.

TOP 10 CPR Songs - muzyka w rytmie serca

Z każdym rokiem playlista CPR Songs rośnie, a jej charakter coraz bardziej przypomina selekcję hitów, które znamy z radia lub treningu. Zestaw jest różnorodny - nie faworyzuje gatunku, ważny jest tylko rytm. AHA zebrało utwory, które łączy jedno: tempo zbliżone do pracy skutecznie resuscytowanego serca.

Na liście znajdzie się rock, pop, disco, alternatywa. AHA zachęca, by traktować ją jako dobrą muzykę na co dzień. A jeśli kiedyś przyda się w zupełnie innym celu? Tym lepiej, jeśli refren poprowadzi ręce tam, gdzie liczy się każda sekunda.

Daleko szukać nie trzeba, bo takie playlisty znajdziemy m.in. na Spotify - wystarczy wpisać "CPR playlist" lub "Hands-Only CPR".

Co powiecie na taki zestaw?

Rozwiń

1. Pearl Jam - Even Flow (105 BPM) 2. Bee Gees - Stayin’ Alive (103 BPM) 3. Queen - Another One Bites the Dust (110 BPM) 4. Adele - Rolling in the Deep (105 BPM) 5. Lady Gaga - Just Dance (119 BPM) 6. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk (115 BPM) 7. Michael Jackson - Billie Jean (117 BPM) 8. Survivor - Eye of the Tiger (109 BPM) 9. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe (120 BPM) 10. ABBA - Dancing Queen (100 BPM)

Pierwsza pomoc to nie wybór, a obowiązek

Należy też wiedzieć, że pierwsza pomoc to nie tylko resuscytacja krążeniowo-oddechowa. To również wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, głośne zawołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, ułożenie w pozycji bocznej czy tamowanie krwotoku. Osoba, która musi udzielić komuś pomocy przedmedycznej nie zawsze wie, jak powinna się zachować i jakie czynności ma wykonać "krok po kroku". Wszelkie instrukcje przekaże jej dyspozytor numeru alarmowego (112/999).