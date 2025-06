"Lex szarlatan" w konsultacjach. Kary nawet do miliona złotych

"Szarlatan" aresztowany. Zalecał "odczynniki chemiczne w niewyobrażalnych dawkach" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji - tak zwanej "lex szarlatan".

Rozwiązanie ma umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta skuteczne zwalczanie przypadków praktyk pseudomedycznych. - między innymi poprzez łatwiejsze nakładanie kar w wysokości nawet do miliona złotych.

Projekt ustawy zakłada też uregulowanie, czym są praktyki pseudomedyczne oraz da narzędzia do przeciwdziałania dezinformacji medycznej.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, podstawowe założenia projektu ustawy to wzmocnienie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta i wprowadzenie regulacji dotyczących praktyk pseudomedycznych.

Chodzi przede wszystkim o pacjentów

Chodzi o wzmocnienie ochrony praw pacjenta przez usprawnienie mechanizmów nadzorczych, eliminację praktyk pseudomedycznych, które są szkodliwe lub niebezpieczne oraz zwiększenie efektywności działań Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), m.in. poprzez nowe instrumenty prawne i możliwość nakładania kar.

- Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma przede wszystkim służyć wszystkim pacjentom i chronić ich przed oszustami żerującymi na ludzkim zdrowiu i życiu. Celem przygotowywanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozwiązań w zakresie praktyk pseudomedycznych, obejmujących działalność tzw. szarlatanów, jest to, aby skutecznie chroniły one osoby korzystające z usług osób bez wykształcenia medycznego, które diagnozują i leczą choroby przed tego typu działalnością - mówi w komentarzu dla tvn24.pl Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Kary do miliona złotych

Projektowane przepisy mają sprawić, że RPP zyska uprawnienia do nakładania kar już w decyzji uznającej naruszenie zbiorowych praw pacjentów (obecnie możliwe jest to dopiero za brak zaniechania działalności po takiej decyzji). Będzie mógł karać osoby wznawiające zakazaną praktykę, a także kierownika podmiotu, który dopuści do naruszenia zbiorowych praw pacjenta.

- Korzystanie z usług pseudomedyków bardzo często odbywa się kosztem skorzystania przez pacjenta z uznanych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, terapii w podmiotach leczniczych, pod nadzorem lekarzy specjalistów. Te usługi są płatne i służą cynicznemu wykorzystywaniu pacjentów w bardzo trudnych, czasami dramatycznych sytuacjach zdrowotnych. Dzięki znowelizowanej ustawie, poza samym obowiązkiem zaniechania stosowania praktyki niezgodnej z prawem, na mocy decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, celem skutecznej prewencji naruszania prawa na przyszłość, pojawi się system nakładania kar pieniężnych - wyjaśnia RPP.

Wzrosną też limity kar - na przykład z 500 tysięcy złotych do miliona złotych w ramach kary pieniężnej za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta

Sprawa Oskara D. przyspieszyła prace

Prace nad przepisami, które umożliwiłyby skuteczniejszą walkę z osobami, które podejmują się leczenia chorych pomimo nieposiadania żadnych kwalifikacji do tego, znacząco przyspieszyły po głośnej sprawie Oskara D. 25-latek z Zielonej Góry, legitymujący się wykształceniem gimnazjalnym, przebierał się w fartuch i udzielał płatnych porad medycznych. Mówił o sobie jako o "naturopacie ze szczególnym zamiłowaniem do leczenia chorób kobiecych, ale specjalizujący się we wszystkich jednostkach chorobowych". Przekonywał o możliwości wyleczenia nowotworu w każdym stadium bez włączania radioterapii czy chemioterapii, a za konsultacje online brał nawet 350 złotych. Za swoją działalność został na początku roku aresztowany. Jak szacuje prokuratura, na szkodliwym procederze mógł zarobić nawet około 4 milionów złotych.

- Projekt ustawy zakłada też uregulowanie, czym są praktyki pseudomedyczne oraz da narzędzia do przeciwdziałania dezinformacji medycznej, która często leży u podłoża wprowadzania pacjentów w błąd, który może ich kosztować zdrowie lub życie - dodaje Bartłomiej Chmielowiec.

O problemie rozprzestrzeniania się pseudonauki, zwłaszcza w mediach społecznościowych i konieczności wprowadzenia rozwiązań prawnych, które zwiększą kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta w walce z tym zjawiskiem, dyskutowano w lutym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

- Myśmy posty Oskara D. zgłaszali od około ośmiu miesięcy. Od Mety dostawaliśmy informację, że nie ma naruszeń. W mediach społecznościowych wystarczy natomiast odezwać się na temat medycyny opartej na faktach i można mieć gwarancję tego, że atak, jaki się pojawi, będzie nieporównywalnie wielki z tym, jakiego doświadczają na przykład politycy - mówiła wówczas dr Maja Herman, prezes Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych.