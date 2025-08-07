Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia

Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodować czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami

Kluczowe fakty: Czy lampy emitujące promienie ultrafioletowe (UV) stosowane do utwardzania lakierów tzw. hybrydowych zwiększają ryzyko zachorowania na raka skóry? Nie ma w tej kwestii jednoznacznych badań i wytycznych, ale dermatolodzy i tak zalecają ostrożność.

Bardzo ważna jest dezynfekcja narzędzi wielorazowego użytku w specjalnym urządzeniu (autoklawie). Jednak to nie wystarczy, żeby klientki salonów kosmetycznych były bezpieczne.

Brodawki wirusowe, zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, zielona bakteria - jak się chronić przed takimi zagrożeniami?

O tym, że lampy emitujące promienie ultrafioletowe (UV), stosowane do utwardzania lakierów tzw. hybrydowych do paznokci, mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka skóry, donosili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w 2023 roku. Jednak przy większości usług wykonywanych w salonach kosmetycznych – nawet, jeśli wykonuje się przedłużenie paznokcia na szablonie - czas, przez jaki klientki trzymają dłonie w lampie, jest znacznie krótszy niż we wspomnianym badaniu. Dermatolodzy wciąż zalecają ostrożność, chociaż nie ma w tej kwestii jednoznacznych wytycznych i badań.

Od manicure do czerniaka?

– Jeśli decydujemy się na paznokcie utwardzane światłem, warto w trakcie stylizacji założyć specjalne rękawiczki z odsłoniętymi opuszkami palców, które chronią skórę dłoni przed promieniowaniem. Alternatywnie, można posmarować ręce kremem z filtrem SPF 50 – to praktyczne i łatwo dostępne rozwiązanie. Taka ochrona wystarczy, by znacząco ograniczyć ekspozycję na promieniowanie UV – mówi w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Aleksandra Stefaniak, specjalistka dermatologii i wenerologii.