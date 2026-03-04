Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Kawa to nie używka". Tyle filiżanek dziennie wystarczy, by działała prozdrowotnie

Macki kamorry sięgają nawet do filiżanek z kawą
Cukier jest bardzo uzależniający, działa jak narkotyk
Źródło: tvn24
Obniża ryzyko nadciśnienia tętniczego, chorób serca i kamicy nerkowej, wspiera zdrowie wątroby, zmniejsza stan zapalny oraz ryzyko zgonu. Picie kawy niesie ze sobą szereg prozdrowotnych korzyści pod warunkiem, że sięga się po nią w sposób regularny i umiarkowany. Co zalecają eksperci?
Kluczowe fakty:
  • Szkodliwość kawy jest mitem - zapewnia lek. Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Dobroczynny wpływ "małej czarnej" na zdrowie potwierdzają liczne badania. Kawa zmniejsza między innymi ryzyko demencji o 14-18 procent.
  • Liczy się nie tylko to, ile filiżanek dziennie pijemy. Znaczenie ma też sposób parzenia. A co z kawą rozpuszczalną?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Pomaga czy szkodzi? uzależnia czy niekoniecznie? - takie dyskusje o kawie toczą się od lat, nie brakuje też sensacyjnych doniesień na temat tego napoju, owianego wieloma mitami. Długo była np. oskarżana o zgubny wpływ na układ krążenia i wywoływanie wielu chorób.

Choć najwięcej kawy na osobę piją mieszkańcy krajów nordyckich, Polacy też upodobali sobie małą czarną. Spożywamy jej około 2,3–2,5 kg/os./rok (dane Data Pandas za 2022 rok), co oznacza mniej więcej, że statystyczny Polak wypija 95 litrów kawy rocznie, czyli około 760 filiżanek. Jak to działa na jego zdrowie?

Same korzyści?

- Przez bardzo wiele lat kawa była uznawana za używkę. Do tej pory w formularzach do przeprowadzania wywiadów lekarskich bywa wymieniana w kategorii "używki", obok papierosów i alkoholu. Ale teraz wiemy już, że jej szkodliwość jest mitem - zapewnia lek. Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Argumentuje, że kawosze mogą osiągać różnorakie korzyści zdrowotne, co udowodniono w wielu badaniach. O jednym z nich pisaliśmy niedawno w tvn24.pl.

Bostońscy naukowcy udowodnili, że dwie - trzy kawy dziennie z kofeiną albo jedna - dwie filiżanki herbaty zmniejszają ryzyko demencji w dłuższym okresie o 14-18 proc. Z ich badań opisanych w czasopiśmie "JAMA" wynika, że najlepsze efekty uzyskano u tych osób, które dziennie wypijały dwie - trzy tradycyjne kawy, zawierające 300 mg kofeiny. Korelacja między kofeiną a niższym ryzykiem demencji była najsilniejsza u osób poniżej 75. roku życia. Jak zwrócił uwagę autor badania na łamach "New York Timesa" (NYT), upośledzenie funkcji poznawczych rozwija się przez dziesięciolecia, "więc jeśli uda się zmienić swoje nawyki zdrowotne wcześnie, przed osiągnięciem wieku średniego, będzie to bardziej korzystne".

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań
Dowiedz się więcej:

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań

Wśród licznych korzyści zdrowotnych, jakie wiążą się z piciem kawy, ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wymienia: obniżenie ryzyka nadciśnienia tętniczego, chorób serca i kamicy nerkowej, wsparcie zdrowia wątroby i naczyń, zmniejszenie stanu zapalnego oraz ryzyka zgonu. - Warunkiem jest, aby pić ją w sposób regularny i umiarkowany - podkreśla lek. Stanisław Surma. W praktyce oznacza to dwie do czterech filiżanek dziennie.

Kawowe fakty i mity

Jak zauważył ekspert, najczęściej powtarzanym mitem o kawie, zakorzenionym w świadomości zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jest przekonanie, że podnosi ciśnienie tętnicze. - Rzeczywiście, okazjonalne picie dużych ilości kawy może je zwiększać. Jednak gdy jest spożywana regularnie i umiarkowanie przez lata, nie tylko nie podnosi ciśnienia tętniczego, ale wręcz może je obniżać - zaznacza doktorant ŚUM.

Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej
Dowiedz się więcej:

Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej

Jak wyjaśnia, chodzi tu o adaptacje metaboliczne. Organizm osób, które piją kawę codziennie, stopniowo przyzwyczaja się do zawartych w niej związków biologicznych. Rozwijają się wówczas mechanizmy, które poprawiają funkcjonowanie naczyń i śródbłonka oraz działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. - To dlatego okazjonalnie picie kawy nie daje podobnych, korzystnych efektów - wytłumaczył naukowiec. Badania pokazują też, że nawet osoby, które chorują na nadciśnienie, mogą bezpiecznie wypijać 2-3 filiżanki kawy dziennie, o ile stosują się do zaleceń lekarskich i przyjmują przepisane leki. W świetle najnowszych doniesień uważa się, że kawa może być jednym z korzystnych nawyków wspierających zdrowie serca i układu krążenia, a nawet obniżających ogólne ryzyko zgonu.

Kiedy lepiej ją ograniczać?

Nowe spojrzenie na kawę dotyczy także innych grup pacjentów, np. osób z chorobami wątroby. Wykazano, że jej umiarkowane spożycie może zmniejszać stopień stłuszczenia wątroby, spowalniać progresję tej choroby oraz obniżać ryzyko poważnych powikłań, takich jak marskość czy rak wątrobowokomórkowy. Zdaniem lekarza jest to rewolucyjna zmiana wobec wcześniejszych zaleceń, które często zakazywały kawy pacjentom z problemami wątrobowymi. Podobnie jest z chorobami metabolicznymi - dzięki obecności antyoksydantów i polifenoli kawa może wspierać prawidłową regulację glukozy i metabolizm tłuszczów, co sprzyja utrzymaniu zdrowej masy ciała i zmniejsza ryzyko powikłań metabolicznych. Kolejnym obalonym w badaniach naukowych mitem jest to, że picie kawy zwiększa ryzyko kamicy nerkowej. - Nie jest to prawda, o ile równocześnie spożywa się odpowiednią ilość wody, bo kawa działa moczopędnie - powiedział Surma. Podkreślił, że im więcej pijemy kawy, tym więcej powinniśmy pić wody.

To, czym popijasz leki, ma znaczenie. Ekspertka tłumaczy, czego absolutnie unikać
Dowiedz się więcej:

To, czym popijasz leki, ma znaczenie. Ekspertka tłumaczy, czego absolutnie unikać

Obszarem, który budzi pewne wątpliwości, jest natomiast picie kawy przez kobiety w ciąży. Choć nie jest już produktem całkowicie zakazanym, lek. Surma zaleca, aby ją ograniczać. Naukowiec zwrócił uwagę na fakt, że metabolizm kofeiny u ciężarnych ulega spowolnieniu, a substancja ta łatwo przenika przez łożysko i może kumulować się w organizmie dziecka. - Chociaż niektóre dane sugerują możliwe korzyści kawy, np. mniejsze ryzyko nadciśnienia ciążowego czy cukrzycy ciążowej, inne wskazują na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia czy niekorzystnych efektów metabolicznych u dziecka. Dlatego wytyczne towarzystw naukowych są takie, by znacznie ograniczyć kawę w czasie ciąży, a jeśli już chce się ją spożywać, aby trzymać się niskich dawek i rozważyć opcje bezkofeinowe - zaznaczył ekspert z ŚUM.

Tradycyjna czy rozpuszczalna? Z jakiego ekspresu?

Jak przypomniał specjalista, wiele mitów dotyczy również kawy rozpuszczalnej. Często można usłyszeć, że jest sztuczna i niezdrowa. - Nie znalazło to potwierdzenia. Duże badania na tysiącach osób wykazały, że kawa rozpuszczalna także pozytywnie wpływa na zdrowie, choć efekt jest nieco mniej wyraźny niż w przypadku kawy mielonej - podkreślił. - Jeśli więc ktoś preferuje kawę rozpuszczalną, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań - dodał.

Zielona, spieniona i viralowa. Skąd wziął się boom na matchę?
Dowiedz się więcej:

Zielona, spieniona i viralowa. Skąd wziął się boom na matchę?

Kultura i styl

Podobnie jest z kawą bezkofeinową, która również zachowuje prozdrowotne właściwości. Wynika to z tego, że poza kofeiną kawa zawiera ponad tysiąc innych związków bioaktywnych, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. W ocenie lek. Surmy u zdecydowanej większości osób kawa może więc być ważnym elementem dbania o zdrowie. Ci nieliczni, którzy mają przeciwwskazania, np. kobiety w ciąży, pacjenci z niekontrolowaną dyslipidemią lub wrażliwi na kofeinę, mogą sięgać po kawę bezkofeinową. Alternatywnie warto stosować metody parzenia ograniczające niektóre związki, takie jak kofeol i kafestol (mogą one podnosić poziom cholesterolu LDL we krwi poprzez hamowanie jego metabolizmu w wątrobie). Przykładowo, przesączanie napoju przez papierowy filtr - zamiast parzenia w ekspresie ciśnieniowym - znacząco zmniejsza ich zawartość.

Opracowała Agnieszka Pióro/annabie

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieDietaKawaBadania naukoweChoroby cywilizacyjneSerce
Czytaj także:
Łoś spacerował poboczem drogi
Łoś spacerował wzdłuż drogi
Najnowsze
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Pokłosie historii, która poruszyła świat. Braki na półkach
BIZNES
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
"Pierwsze w historii takie zestrzelenie"
Świat
imageTitle
Będą grać mimo zagrożenia? Kalendarz po staremu
EUROSPORT
Kobieta ugodziła nożem partnera
Chwyciła za nóż i ugodziła partnera
Olsztyn
imageTitle
Znów na dopingu. 162 mecze zawieszenia
EUROSPORT
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Kulisy ataku na Chameneiego. Zhakowane kamery i "wyraźny obraz" kluczowego miejsca
Świat
Wystawił klatki z królikami na mróz, zwierzęta zamarzły
"Nie miał czasu się nimi zajmować", króliki zamarzły
Białystok
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
BIZNES
Do zatrzymania mężczyzny doszło w okolicach Zgorzelca
Czekała na paczkę, dostała bombę od partnera. Wyrok
Lubuskie
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
WARSZAWA
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Kupowali faktury, staną przed sądem
Łódź
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
WARSZAWA
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
METEO
Izraelski atak na Bejrut
Ofensywa postępuje. "Musicie natychmiast opuścić swoje domy"
RELACJA
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
BIZNES
Policja: to był nielegalny wyścig na S7. Zarzuty dla 19-letniego kierowcy
Ścigali się na S7. Zarzuty dla 19-latka
Trójmiasto
Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych
Świat
Fałszywe przeglądy aut wyceniali na 1000 euro
Przegląd bez oglądania auta. 200 zarzutów dla diagnostów i pośredników
Opole
39 min
trump
"Gdyby Amerykanie chcieli wejść do Iranu, to by się przekonali, że daleko jest od jego pokonania"
Podcast o zagranicy
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Teheran po atakach USA i Izraela
Relacja Polki z Teheranu. "Całą noc bombardowali"
Świat
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
BIZNES
Mojtaba Khamenei
Media: syn Chameneiego wybrany na najwyższego przywódcę Iranu. Kim jest
Świat
Dwie osoby wpadły pod lód (zdjęcie ilustracyjne)
Załamał się pod nim lód. Płetwonurkowie szukają mężczyzny
Szczecin
imageTitle
Szkło na drodze. "To pachnie sabotażem"
EUROSPORT
Analogi GLP-1 pomagają osobom chorym na otyłość w redukcji masy ciała
Zeszła ze 128 kilogramów do 66. "Pierwszy raz od lat nie zjadłam obiadu do końca"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu pojawili się saperzy
Arsenał w lesie, pilnowali go w dzień i w nocy
Poznań
TUSK KTO NIE MUSI, NIECH NIE LECI
Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód
Polska
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica