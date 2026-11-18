Zdrowie Nikotyna pod lupą. "Jednorazówki" pierwsze w kolejce do zakazu Oprac. Piotr Dariusz Wójcik |

E-papierosy cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Dane wskazują na gwałtowny wzrost użycia e-papierosów wśród młodzieży. W jakiej grupie wiekowej szczególnie?

Projekt obejmuje także zaostrzenie przepisów dotyczących woreczków nikotynowych. Co jeszcze?

Te produkty to inicjacja nałogu nikotynowego - wskazują lekarze i ostrzegają przed EVALI i POChP. Czym są te choroby?

Wpływ projektu ustawy na rolnictwo i budżet państwa budzi kontrowersje. Dlaczego?

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych odbyło się we wtorek podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowela zakłada m.in. zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów zarówno z nikotyną, jak i bez niej.

Zakaz jednorazowych e-papierosów. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia powody

Uzasadniając projekt, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała, że celem projektowanej regulacji jest ograniczenie dostępności i atrakcyjności wyrobów nikotynowych dla dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom. Zauważyła, że palenie tytoniu jest w Polsce przyczyną około 67 tys. zgonów rocznie.

- Dostępne szacunki wskazują, że łączne koszty zdrowotne i ekonomiczne, związane z paleniem, rocznie mogą wynosić nawet ponad 114 mld zł. Szczególnej ochrony wymagają dzieci i młodzież - wskazała wiceministra.

Powiedziała, że rynek jednorazowych e-papierosów szybko się rozwija. Ich sprzedaż w 2016 r. wynosiła ok. 52 tys. sztuk, w 2023 r. - blisko 56 mln sztuk, a w 2024 r. przekroczyła 60 mln sztuk. - W latach 2016-2025 do systemu zgłoszono ponad 17,5 tys. jednorazowych papierosów, co stanowiło prawie 26 proc. wszystkich zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych - tłumaczyła Kęcka.

E-papierosy wśród dzieci i młodzieży. Niepokojące dane

Wiceministra zdrowia wskazała, że szczególnie widoczna jest skala problemu wśród dzieci i młodzieży.

Według badania z 2020 r. e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni używało ponad 22 proc. uczniów w wieku 13-15 lat, podczas gdy papierosy tradycyjne paliło niespełna 12 proc., a podgrzewanych wyrobów tytoniowych używało 10 proc. Oznacza to, że w grupie 13-15-latków e-papierosy były używane niemal dwukrotnie częściej niż papierosy tradycyjne.

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Jeszcze bardziej niepokojące są wyniki badania ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - red.) z 2024 roku. E-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni używało ponad 37 proc. uczniów w wieku 15-16 lat oraz prawie 51 proc. uczniów w wieku 17-18 lat. Wśród starszych dziewcząt odsetek ten wynosił 53,7 proc., wśród chłopców prawie 48 proc. - wymieniała Kęcka.

Co zakłada nowelizacja "ustawy tytoniowej"?

Poinformowała, że projekt przewiduje kilka grup zmian, których nadrzędnym celem jest ochrona małoletnich przed uzależnieniem od nikotyny.

Pierwsza dotyczy wspomnianego już zakazu wprowadzenia do obrotu jednorazowych papierosów elektronicznych zawierających nikotynę i beznikotynowych.

- Produkty beznikotynowe także oswajają z samym sposobem używania e-papierosów, utrwalają określone wzorce zachowań i mogą zwiększać zainteresowanie całą kategorią tych wyrobów, dlatego zakaz powinien być konsekwentny - tłumaczyła Kęcka.

O tym problemie pisaliśmy wielokrotnie w tvn24.pl.

- To nie jest pasta do zębów, to nie jest dezodorant. Dane jasno pokazują, że te produkty to inicjacja nałogu nikotynowego, który potem przeradza się w palenie papierosów. Co więcej, używanie e-papierosów lub dozowników nikotyny może wywołać EVALI (E-cigarette Vaping Associated Lung Injury). To ostre uszkodzenie płuc, związane z wdychaniem związków chemicznych, które powstają w wyniku używania e-papierosów - wyjaśniał w jednym z naszych materiałów dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog.

Woreczki nikotynowe i "nowe produkty". Projekt zaostrza przepisy

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym, ponieważ aromaty zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży.

Nowelizacja wzmacnia też możliwości kontroli produktów przez Inspekcję Handlową i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz rozszerza możliwości wykonywania badań laboratoryjnych.

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Doprecyzowane mają być także przepisy dotyczące nowych produktów zawierających nikotynę, takich jak gumy, tabletki, aerozole czy napoje z nikotyną przeznaczone do tzw. rekreacyjnego stosowania. Według projektodawców produkty tego typu powinny być dopuszczane do obrotu wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Katarzyna Kęcka wskazała na rosnące koszty zdrowotne stosowania nikotyny. W 2024 r. hospitalizowano prawie 6 tys. osób z powodu toksycznych skutków działania tytoniu i nikotyny wobec 2,5 tys. osób w 2017 roku.

- Oznacza to wzrost o ponad 130 proc. hospitalizacji z tego powodu - powiedziała. Zauważyła, że problem nie ogranicza się do ludzi młodych.

- Na początku 2025 r. codzienne palenie deklarowało 28,8 proc. mężczyzn i ponad 20 proc. kobiet. W grupie 40-59 lat było to odpowiednio 34,5 i 25 proc. Z kolei wśród osób w wieku 20-39 lat elektroniczne zamienniki tytoniu stosowało prawie 20 proc. mężczyzn i 12 proc. kobiet - wyliczała wiceministra zdrowia.

Do chorób, których istotnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów, zarówno tradycyjnych, jak i tzw. wyrobów nowatorskich, zalicza się przede wszystkim raka płuca i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP - 16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc - red.) O tym problemie pisaliśmy w TVN24+.

Z analizy przeprowadzonej przez Hopkins Institute, której wyniki opublikowane zostały na łamach "Nicotine & Tobacco Research" dowiadujemy się, że u osób stosujących wyłącznie e-papierosy odnotowano istotny statystycznie związek z POChP, a palenie tradycyjnych papierosów wiązało się ze znacznym wzrostem ryzyka tej choroby, a także cukrzycy typu 2, nadciśnienia, niewydolności serca czy choroby miażdżycowej.

Zakaz e-papierosów a producenci tytoniu. Resort rolnictwa komentuje

Wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka powiedziała, że w Polsce trzy tysiące rodzin utrzymują się z produkcji tytoniu.

- Polski tytoń jest wysokiej jakości, służy przede wszystkim do produkcji fajek wodnych, sziszy i jest eksportowany do krajów Bliskiego Wschodu - zauważyła Gromadzka.

Zauważyła, że saszetki nikotynowe są głównie produkowane z nikotyny syntetycznej, a nie z suszu tytoniowego. Wskazała, że resort rolnictwa popiera projekt w zakresie zakazu sprzedaży aromatyzowanych saszetek, ale "musi trzymać rękę na pulsie".

- Przede wszystkim musimy chronić polskiego producenta rolnego. Staramy się na bieżąco rewidować wszystkie przepisy prawa w Polsce, które są wprowadzane nie tylko tą ustawą, tak aby nie ograniczać produkcji. Jeżeli nie będziemy wspierać naszych producentów rolnych, to ten tytoń przepłynie z krajów trzecich, takich jak Indie, Brazylia - wyliczała wiceministra.

Część posłów ostrzegała przed spadkiem dochodów rolników, rozwojem szarej strefy i stratami budżetowymi oraz domagała się wysłuchania publicznego. Inni wskazywali, że priorytetem powinno być zdrowie publiczne, ponieważ używanie tytoniu powoduje dziesiątki tysięcy zgonów i generuje roczne koszty szacowane na 114 mld zł.

Wiceministra zdrowia zaznaczyła, że projekt nie zakazuje produkcji tytoniu ani nie ogranicza działalności rolniczej, i poparła przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Termin wysłuchania publicznego został wyznaczony na 23 lutego 2027 r.

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