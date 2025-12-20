Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Mikroplastik to drobiny tworzyw sztucznych mniejsze niż 5 mm, obecne w wodzie, powietrzu i przemyśle spożywczym. Mogą pojawić się w żywności na każdym etapie jej produkcji. Gdzie jest ich najwięcej?

Opakowania nie zawsze są źródłem zanieczyszczenia mikroplastikiem, choć ścieranie plastiku może je zwiększać. Ma to znaczenie przy napojach. Których szczególnie?

Gotowanie, pieczenie, przechowywanie. Tłumaczymy, gdzie czai się najwięcej pułapek.

Czy pojemniki opisane jako "eko" lub "bioplastik" gwarantują bezpieczniejsze przechowywanie?

Mikroplastik, choć niewidoczny gołym okiem, staje się coraz poważniejszym problemem. Czym właściwie jest?

- To cząstki polimerowe tworzące bardzo niejednorodną grupę. Najczęściej klasyfikuje się je według wielkości. Ogólnie mianem mikroplastików określa się wszystkie cząstki tworzyw sztucznych mniejsze niż 5 milimetrów. W bardziej szczegółowym ujęciu wyróżniamy mikroplastiki o wielkości od 1 do 1000 mikrometrów oraz jeszcze drobniejsze nanoplastiki w zakresie od 1 do 1000 nanometrów. Wyjątek stanowią włókna. Nawet jeśli ich długość przekracza 5 milimetrów, wciąż zalicza się je do mikroplastików - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Marzena Pawlicka-Cegiełko z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego.

Nie chodzi tylko o opakowanie

Jak podkreśla ekspertka, obecność mikroplastików jest możliwa również w żywności i to na różnych etapach jej przygotowania. Szklane czy kartonowe opakowanie wcale nie gwarantuje, że produkt - choćby mleko - jest wolny od szkodliwych cząstek.

- Źródła tych zanieczyszczeń są różnorodne. W procesach przetwarzania żywności, takich jak filtracja mleka czy piwa, często wykorzystywane są tkaniny filtracyjne, z których mogą uwalniać się wspomniane wcześniej włókna. W próbkach mleka znajdowano te polimerowe, najprawdopodobniej pochodzące z membran filtracyjnych wykonanych z polieterosulfonu czy polisulfonu, stosowanych w przemyśle mleczarskim. Takie włókniny filtracyjne mogą być źródłem zanieczyszczenia niezależnie od tego, czy mleko trafi potem do szkła, butelki PET czy kartonu - wyjaśnia.

Podobny mechanizm obserwuje się w przypadku saszetek do herbaty, z których mikrowłókna mogą przedostawać się do napoju. - Zasadniczo mikroplastik pojawia się wszędzie tam, gdzie żywność lub napoje mają kontakt z tworzywem sztucznym i dochodzi do mechanicznego ścierania materiału - tłumaczy Pawlicka-Cegiełko. W efekcie mikroplastiki trafiają do produktu jeszcze zanim zostanie on zapakowany. Dlatego opakowanie z tworzywa sztucznego nie zawsze jest winne ich obecności.

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym mikroplastiki wykryto zarówno w wodzie butelkowanej w plastik, jak i w szkle. - Podejrzenie pada więc nie tyle na opakowanie, co raczej na samą wodę. Choć pojawiała się hipoteza, że plastikowe nakrętki, najczęściej wykonane z polietylenu, mogą być źródłem drobin mikroplastiku, zwłaszcza po wielokrotnym ich otwieraniu i zamykaniu. Wielokrotne ściskanie butelek PET czy niewłaściwy ich transport także mogą sprzyjać uwalnianiu mikroplastików - dodaje ekspertka.