GIS: To nie była cholera. Jest jednak kolejne podejrzenie 

Dr Paweł Grzesiowski: kolejne podejrzenie cholery w Polsce

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przypomnijmy, w miniony weekend Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski poinformował, że obecność bakterii wywołującej cholerę stwierdzono u pacjentki ze Stargardu Szczecińskiego. Dziś rzecznik GIS Marek Waszczewski poinformował naszego reportera, że podejrzenie nie potwierdziło się.

- Mamy wstępne wyniki z laboratorium, że nie jest to szczep toksynotwórczy, czyli nie jest to cholera. Potwierdzenie ostateczne będzie w poniedziałek - powiedział Waszczewski.

Równolegle z tą wiadomością pojawiła się informacja o kolejnym podejrzeniu cholery w Polsce - tym razem u 65-letniego pacjenta ze szpitala uniwersyteckiego w Lublinie.

- Mamy wstępną informację o tym, że jest pacjent, u którego również stwierdzono obecność przecinkowca. Po objawach i po tym, że ustąpiły one u niego dość szybko, zakładamy, że to również będzie przecinkowiec nietoksyczny. Będziemy zlecali badania, w przyszłym tygodniu będą wyniki - poinformował Waszczewski.

Zarówno u pierwszej, jak i drugiej osoby z podejrzeniem cholery, wdrożono taką samą procedurę bezpieczeństwa.

- Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu kwarantanny. Zawsze musimy tak działać, ponieważ test nam pokazuje tylko obecność przecinkowca. One normalnie występują w środowisku, praktycznie żaden z nich nie jest toksyczny, ale zawsze musimy to sprawdzić. Przepisy wymagają od nas tego, by od razu wszczynać procedury epidemiologiczne - wyjaśnił rzecznik GIS.

- Gdy dowiadujemy się, że ktoś zakażony jest przecinkowcem cholery to od razu wdrażamy procedurę która zakłada tę toksyczną wersję, bo wyniki na toksyczność mamy po 5 dniach. Bez zastosowania procedur mielibyśmy epidemie (gdyby wykazano, że to szczep toksynotwórczy - red.) – wskazał dr Paweł Grzesiowski.