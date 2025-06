Choroba bez zasad. "Jeśli ktoś tego nie doświadczył, to nie wierzy"

Leszczyna: od 1 lipca będziemy mogli leczyć endometriozę na NFZ Źródło: TVN24

Pod pojęciem "endometrioza" kryje się choroba, której istotą jest nieprawidłowy rozrost tkanki endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jamą macicy. Jej przebieg wiąże się z włóknieniem i reakcją zapalną. To opis podręcznikowy, a to, co dla wielu pacjentek oznacza życie z endometriozą najlepiej opisuje określenie: niewyobrażalny ból.

Więcej o chorobie, z powodu której cierpi co dziesiąta Polka, można posłuchać w najnowszym odcinku podcastu "Wywiad Medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

"Ból powodował omdlenia, wymioty, był niewyobrażalny"

- Jeśli ktoś tego bólu nie doświadczył, to nie wierzy, a ból potrafi być naprawdę przerażający. Pamiętam ze studiów moją koleżankę z grupy, którą miesiąc w miesiąc koledzy wynosili z zajęć, bo ten ból powodował omdlenia, wymioty, był niewyobrażalny - opisuje doktor Joanna Jacko.

Jak dodaje, wielu osobom trudno uwierzyć, że normalny stan fizjologiczny, jakim jest miesiączka, może boleć aż tak bardzo. Okazuje się jednak, że nie tylko nasilenie objawów jest trudne do wyobrażenia. Nie da się bowiem przewidzieć również tego, jakie oblicze przybierze choroba w stosunku do każdej z pacjentek z osobna.

Choroba bez zasad

- To jest choroba bez zasad. Może być sytuacja taka, że mamy zaawansowaną chorobę bez żadnych dolegliwości i odwrotnie: że mamy bardzo subtelne zmiany na otrzewnej, które wywołują bardzo silne objawy bólowe, nie tylko w trakcie miesiączki, ale także pomiędzy miesiączkami. To choroba, która różnie przebiega. Nie wiemy, która pacjentkę uda nam się wyleczyć, a u której za chwilę będzie nawrót - podkreśla lekarka.

Endometriozy nie da się też przypisać do pacjentek w określonej grupie wiekowej. Nie można być za młodą na tę chorobę. Okazuje się, że można się wręcz z nią urodzić.

- Hiszpańscy badacze przeprowadzili autopsje płodów płci żeńskiej z ciąż, które się nie udały. Okazało się, że na 101 takich przebadanych płodów dziewięć miało już endometriozę na otrzewnej - wskazuje lekarka.

Od lipca lepsza opieka nad chorymi

Reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak w 2021 roku zrealizowały reportaż "Taka twoja uroda" przybliżający, czym jest endometrioza, jak wygląda życie kobiet, które na nią chorują, i z czym mierzą się, szukając w Polsce pomocy.

Pod koniec maja ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że od lipca kobiety zmagające się z endometriozą mogą liczyć na bezpłatną, kompleksową, specjalistyczną opiekę. Zacznie wtedy funkcjonować nowy model, obejmujący diagnostykę i leczenie, zarówno zachowawcze, operacyjne i pooperacyjne zaawansowanej endometriozy, w tym leczenie endometriozy poza układem rozrodczym, w zależności od wskazań medycznych.

Leczenie operacyjne prowadzone będzie w wyspecjalizowanych ośrodkach z największym doświadczeniem w tym zakresie oraz spełniających określone wymagania co do wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.