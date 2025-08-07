Logo strona główna
Zdrowie

Dieta nie wyleczy chorej tarczycy. Ekspert ostrzega

|
jedzenie przyprawy owoce shutterstock_2526602909
Czy przy Hashimoto można zajść w ciążę?
- Wprowadzenie diety bezglutenowej bez wskazań, może być szkodliwe dla pacjenta. Jest to dieta mocno przetworzona, zwiększająca ryzyko niedoborów witamin z grupy B, otyłości i cukrzycy - przypomina w podcaście "Wywiad Medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+ dr Konrad Samborski, endokrynolog, obesitolog, androlog, lekarz medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej.
Kluczowe fakty:
  • Dieta bezglutenowa nie jest dobrym wyborem dla każdego. Podstawowym wskazaniem do stosowania tej diety jest celiakia, która występuje u 10 proc. pacjentów z chorobą Hashimoto.
  • Dieta bezglutenowa stosowana bez wskazania medycznego może być szkodliwa dla zdrowia.
  • Jaką dietę przy chorobach tarczycy można stosować bezpiecznie?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce ZDROWIE w serwisie  tvn24.pl.

Jeszcze do niedawna każdy pacjent z chorobą tarczycy, niezależnie czy była to choroba Hashimoto, niedoczynność tarczycy, czy wole guzkowe, miał zalecaną dietę bezglutenową. - Pacjenci mieli przepisywaną taką dietę, mimo że nie mieli wykonywanych w tym kierunku żadnych badań - mówi dr Samborski, goszczący w najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego".

Jak tłumaczy, podstawowym wskazaniem do stosowania diety bezglutenowej jest celiakia, czyli choroba autoimmunologiczna o podłożu genetycznym, o której pisaliśmy w tvn24.pl. Małgorzata Źródlak, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, w rozmowie z tvn24.pl wskazała wtedy, że ta choroba dotyczy około 1 procenta populacji. Powyżej 90 procent osób nie wie, że na nią choruje. Takie osoby latami chodzą od lekarza do lekarza, nie zdając sobie sprawy, że źródłem ich problemów jest jedzenie glutenu i celiakia.

Trudna w diagnozie celiakia

Celiakia daje wiele mylących objawów, dlatego jej diagnoza może potrwać nawet 10 lat. Eksperci zwracają uwagę na to, że osoby zdiagnozowane muszą u siebie wprowadzić dietę bezglutenową i stosować ją do końca życia. Eksperci alarmują, że konsekwencją nieleczonej celiakii (czyli nieprzestrzegania ścisłej diety bezglutenowej) mogą być m.in.: zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów układu pokarmowego, w tym najczęściej występującego chłoniaka jelita cienkiego oraz nowotworu przełyku i gardła, osteoporoza, anemia czy problemy z płodnością.

"90 procent osób nie wie o chorobie". Nieleczona może prowadzić do nowotworów
Dowiedz się więcej:

"90 procent osób nie wie o chorobie". Nieleczona może prowadzić do nowotworów

Czy może mieć ona związek z chorobami tarczycy? Okazuje się, że tylko u wybranej grupy pacjentów. - Celiakia jest chorobą autoimmunizacyjną. U 10 proc. pacjentów z chorobą Hashimoto, współwystępuje celiakia. Ale żeby wprowadzić dietę bezglutenową należy przeprowadzić diagnostykę w tym kierunku. Pamiętajmy, że wprowadzenie diety bezglutenowej bez wskazań może być szkodliwe dla pacjenta, bo taka dieta jest mocno przetworzona - tłumaczy dr Samborski.

Jaką dietę wybrać przy chorobach tarczycy?

Lekarze podkreślają, że dieta jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o leczenie każdej choroby. Jednak, aby ją wprowadzić należy być pod opieką dietetyka klinicznego. - Na pewno dietą, którą warto zalecić pacjentowi w przypadku chorób tarczycy, szczególnie chorób autoimmunizacyjnych, jest dieta przeciwzapalna, ubogopszczeniczna, czyli zbliżona do śródziemnomorskiej. Dostarczamy wtedy dużo białka i kwasów omega-3. Staramy się wtedy eliminować produkty przetworzone, pszeniczne, mączne i zawierające dużo kwasów nasyconych - mówi ekspert.

Kilka zdrowych zasad

Dlaczego jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tak ważne? Bo wykazują działanie przeciwzapalne. Jak wynika z informacji na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oprócz takich produktów jak m.in. awokado, orzechy, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, ryby i orzechy, zaleca się włączenie do codziennego jadłospisu produktów zbożowych pełnoziarnistych o niskim indeksie glikemicznym, kolorowych warzyw i owoców oraz białka z drobiu i roślin strączkowych.

OGLĄDAJ: Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
pc

Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Ważne jest ograniczenie czerwonego mięsa, słodyczy, napojów słodzonych, żywności smażonej i fast foodów, które mogą nasilać stany zapalne. Należy też unikać stresu, pośpiechu przy jedzeniu i picia alkoholu.

Dieta przeciwzapalna przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Według ekspertów może poprawiać samopoczucie oraz pomaga obniżyć poziom markerów zapalnych we krwi, takich jak białko C-reaktywne (CRP). Ponadto jej stosowanie może zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów, cukrzycy typu 2 oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Taki sposób odżywiania można stosować zarówno profilaktycznie, aby zapobiegać chorobom, jak i wspomagająco podczas leczenia różnych schorzeń.

Sama dieta to nie wszystko

Jak tłumaczy endokrynolog, właściwa dieta może pomóc pacjentowi w osiągnięciu stabilizacji i odpowiedniej kontroli swojej choroby. Ale to nie jedyny element, na który warto zwrócić uwagę. - Niezwykle ważnym elementem jest aktywność fizyczna, przynajmniej 3-4 razy w tygodniu - podkreśla dr Samborski. Odpowiednio dawkowany ruch pomaga kontrolować masę ciała, obniżyć cholesterol i regulować ciśnienie krwi, które często są podwyższone u osób z chorobami tarczycy i wspiera utrzymanie równowagi hormonalnej.

Ekspertka o testach genetycznych. Czy warto je wykonywać?
Dowiedz się więcej:

Ekspertka o testach genetycznych. Czy warto je wykonywać?

Ekspert dodaje, że równie ważna jak aktywność jest regeneracja. - Siedmio-, ośmiogodzinny sen, regularność posiłków i ich objętość oraz wyeliminowanie podjadania między posiłkami - wylicza.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl/Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Źródło zdjęcia głównego: monticello/Shutterstock

