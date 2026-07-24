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Seks dobry do bólu? "Kobiety często wstydzą się o tym powiedzieć"

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Według szacunków dyspareunia może dotyczyć nawet 22 procent kobiet na świecie
Według szacunków dyspareunia może dotyczyć nawet 22 procent kobiet na świecie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nie każdy jęk w sypialni jest jękiem rozkoszy. Ból podczas zbliżenia może dotyczyć nawet co piątej kobiety, a wiele z nich długo o nim milczy. - Bliskość nie powinna boleć - podkreśla ginekolog i seksuolog dr Dorota Prządka-Rabaniuk. Jak rozpoznać przyczynę bólu i znów czerpać z seksu przyjemność? Artykuł dostępny w subskrypcji

Nie zawsze boli tak samo. Czasem piecze, kłuje albo ciągnie. Czasem pojawia się napięcie, które utrudnia penetrację, innym razem ból odczuwany głęboko w podbrzuszu. Może towarzyszyć pierwszym doświadczeniom seksualnym, wystąpić po porodzie albo dopiero w okresie menopauzy. Bywa też niezwiązany z żadnym z tych etapów i ma zupełnie inne źródło.

To dyspareunia. Rzadko stoi za nią jedna przyczyna - ciało, psychika, relacja i sytuacja życiowa często splatają się ze sobą.

To temat ważny nie tylko dla kobiet. Partner, który rozumie, że ból nie oznacza braku pożądania, może pomóc przełamać milczenie i wspólnie szukać pomocy. Czego powinien unikać, gdy seks sprawia partnerce ból, i kiedy przestać czekać, aż "samo przejdzie"?

Gdy jęk nie oznacza przyjemności

Według szacunków dyspareunia może dotyczyć nawet 22 proc. kobiet na świecie. To ogromna grupa, a jednak problem jest słabo widoczny. - Pacjentki boją się albo wstydzą o nim mówić, choć ginekolodzy spotykają się z tym problemem na co dzień. Czasem przyznają się do niego dopiero w trakcie pogłębionego wywiadu, a warto powiedzieć o tym już na początku wizyty - mówi dr n. med. Dorota Prządka-Rabaniuk, ginekolog, perinatolog i seksuolog kliniczny.

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Tagi:
seksBólKobietyGinekologiaZdrowie kobietendometriozamenopauzaPoród
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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