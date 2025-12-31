Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt. Co dzieje się po każdym kieliszku?

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt
Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt
Źródło: Shutterstock
Dlaczego po lampce szampana czujemy się odprężeni, a następnego dnia zmagamy się z bólem głowy i spadkiem nastroju? Co sprawia, że alkohol tak skutecznie oddziałuje na nasz mózg, a jednocześnie potrafi być tak zdradliwy? W rozmowie z nami neurolog, prof. Konrad Rejdak, mówi o neurobiologicznych mechanizmach działania alkoholu, jego wpływie na układ nerwowy oraz o tym, dlaczego "klin" wcale nie pomaga.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Alkohol silnie oddziałuje na układ nagrody w mózgu, wywołując krótkotrwałe uczucie euforii i rozluźnienia, ale jednocześnie zaburza kontrolę zachowań oraz może prowadzić do uzależnienia.
  • Po spożyciu szybko przenika do krwi i mózgu, wpływając na neuroprzekaźniki, co tłumaczy zmiany nastroju i koordynacji.
  • Objawy kaca wynikają z działania aldehydu octowego, odwodnienia i spadku glukozy oraz wpływu na neuroprzekaźniki. Neurolog mówi, że najlepszym sposobem łagodzenia skutków jest nawodnienie i cierpliwe oczekiwanie, a nie tak zwane "klinowanie".
  • Neurolog zaleca jednak przede wszystkim abstynencję, a przynajmniej umiar w spożywaniu alkoholu.
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Dlaczego ludzie sięgają po alkohol?

Jest to środek psychopobudzający, który, jak się okazuje, bardzo silnie oddziałuje na układ nagrody w mózgu. Są to struktury układu limbicznego, kory przedczołowej oraz prążkowia, w których znajduje się ten system i który mediuje poczucie satysfakcji w związku z różnymi stanami emocjonalnymi, jakie przeżywamy.

Alkohol, oddziałując na ten system, wywołuje poczucie bardzo wysokiego stopnia satysfakcji, rozluźnienia. To jest właśnie to jego tajemne działanie na mózg, które sprawia, że wiele osób tak chętnie po niego sięga - aby w sposób sztuczny zapewnić sobie uczucie przyjemności.
prof. Konrad Rejdak, neurolog

Jak wiemy, jest to krótkotrwały efekt. Uzależnienie wiąże się z wyparciem innych czynników, właśnie na korzyść alkoholu. Staje się on potem substytutem wszelkich aktywności życia codziennego, bo daje znacznie większe efekty, niż te prozaiczne sprawy, takie jak radość z oglądania ciekawego filmu, czytania książki czy interakcje z otoczeniem.

Jak alkohol wpływa na mózg?
Jak alkohol wpływa na mózg?
Źródło: Shutterstock

Powiedzieliśmy o sytuacji uzależnienia, ale alkohol oddziałuje na organizm przy każdym spożyciu. Człowiek sięga po kieliszek, pije i co dzieje się dalej?

Następuje wchłanianie w przewodzie pokarmowym, głównie w jelitach, a zwłaszcza w jelicie cienkim. Pewne ilości mogą się też wchłaniać już w jamie ustnej i żołądku. Alkohol wywiera w pierwszej chwili efekt drażniący, szczególnie jeśli są to wysokoprocentowe napoje, ale też i duże ilości niskoprocentowych, takich jak piwo czy wino. Często odczuwalny jest on u osób młodych, które dopiero zaczynają swe doświadczenia z trunkami. Efekt drażniący jest natomiast mniejszy, jeśli alkohol jest spożywany z pokarmami.

Niemniej jednak, substancja ta ma łatwość przenikania przez różne bariery. Przedostaje się do krwi i jest rozprowadzana po wszystkich tkankach organizmu i narządach. Trafia między innymi do serca, a wreszcie - również do mózgu. Maksymalne stężenie w organizmie osiągnie po około pół godziny do godziny, jeśli alkohol spożywamy bez pokarmu. Jeżeli jest wymieszany z pokarmami, to wchłanianie będzie wolniejsze.

Wpływ alkoholu na organizm
Wpływ alkoholu na organizm
Źródło: PAP/Mateusz Krymski

Jednym z dużych wyzwań neurologii jest pokonanie bariery krew-mózg. Okazuje się więc, że akurat alkohol nie ma z tym problemu?

Rzeczywiście, alkohol dość dobrze przenika przez bariery. Naczynia krwionośne są podzielone na liczne gałązki, kapilary, co sprzyja temu procesowi. Ostatecznie będzie on rozkładany w wątrobie, ale jego szybkie dotarcie do mózgu sprawia, że efekt spożycia zaczyna być odczuwany błyskawicznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"

Piotr Wójcik
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku

Polska

Opiszmy ten efekt.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
18-latek bez prawa jazdy wiózł trzy młodsze koleżanki. "Gdyby rura pękła, ugotowaliby się"
Katowice
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
Gabriela Sieczkowska
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
BIZNES
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, zadzwonił na 112
Katowice
Akcja służb w Radzewie
Matka i siedmioletni syn wpadli do zamarzniętego stawu. Oboje nie żyją
Poznań
Ciężarówka utknęła w zaspie na krajowej 15
Ciężarówka zatańczyła na lodowatej nawierzchni i wpadła w zaspę. Gigantyczny korek
Olsztyn
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
Po paraliżu na S7 wojewoda wskazał, co było problemem. "Apeluję do kierowców"
RELACJA
Isiah Whitlock Jr
Nie żyje Isiah Whitlock Jr. "Genialny aktor i jeszcze lepszy człowiek"
Kultura i styl
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie. "Tłumy ludzi bez żadnych informacji"
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek zaatakował personel szpitala. "Był pobudzony i agresywny"
Olsztyn
imageTitle
Nowe możliwości Lewandowskiego. Hiszpanie o jego przyszłości
EUROSPORT
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
METEO
imageTitle
"Zdiagnozowano u mnie tętniaki w mózgu". Dziś Polak robi furorę
EUROSPORT
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
METEO
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Trzy dekady później. Marek Kamiński znów to zrobił
EUROSPORT
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
WARSZAWA
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
METEO
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
BIZNES
Tatiana Schlossberg
"Łańcuch nieszczęść" w rodzinie Kennedy'ch. Nie żyje 35-letnia wnuczka JFK
Świat
imageTitle
Obrońca tytułu na drodze Polaka. Kiedy mecz o półfinał mistrzostw świata
EUROSPORT
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
METEO
Quiz. Posumowanie roku
To nie będzie oczywiste podsumowanie roku. Oto 25 pytań o 2025
Adam Michejda
ostroda
Utknęli, nocowali w urzędzie miasta. "Wiele gabinetów to w tym momencie sypialnie"
Polska
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Utrudnienia na drogach Warmii i Mazur
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Te drogi wojewódzkie są nieprzejezdne
Olsztyn
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
BIZNES
Okolice S7 koło Olsztynka
Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą
Olsztyn
imageTitle
Policja o prawdopodobnej przyczynie wypadku Joshuy
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica