Zdrowie

44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"

Zaplanuj długie życie
Dr Czarniecki: badania są konieczne, bez nich można umrzeć
Źródło: TVN24
Badania są konieczne, aby wykryć te choroby we wczesnym stadium. Bez nich można po prostu umrzeć - przekonywał we "Wstajesz i Weekend" w TVN24 urolog Stefan Czarniecki. - Czasami trzeba postawić sprawę na ostrzu noża i po prostu takiego pana umówić na badania profilaktyczne - doradziła Sabina Żurek z akcji Mosznowładcy i Biustowniczki. Listopad to miesiąc świadomości nowotworów jąder i prostaty.

Movember to coroczna akcja, która odbywa się w listopadzie i ma na celu zwiększenie świadomości o profilaktyce nowotworów jąder i prostaty. Chodzi o zachęcenie mężczyzn do regularnych badań. Nazwa kampanii jest połączeniem angielskich słów "moustache" (wąsy) i "November" (listopad). Jej charakterystycznym elementem jest zapuszczanie wąsów.

O tym, jak w leczeniu męskich nowotworów kluczowa jest profilaktyka, mówili goście "Wstajesz i Weekend" w TVN24: Stefan Czarniecki, urolog i Sabina Żurek z akcji Mosznowładcy i Biustowniczki.

Rak, utrata jądra, chemia. Po dwóch latach został mistrzem Polski, po sześciu tatą Alana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rak, utrata jądra, chemia. Po dwóch latach został mistrzem Polski, po sześciu tatą Alana

Martyna Sokołowska

Rak prostaty. 44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia"

Dr Czarniecki rozwiał wątpliwości dotyczące niechęci mężczyzn do regularnych badań. - Ten strach i lęk wokół konsultacji urologicznej, profilaktyki urologicznej jest naprawdę nieuzasadniony i już młodsze pokolenie, 40-50-latków, naprawdę wie, że nie ma czego się obawiać - mówił.

Urolog wskazał też podstawowe elementy profilaktyki. W przypadku raka prostaty jest to badanie PSA we krwi. Z kolei przed nowotworem jąder może uchronić comiesięczne samobadanie oraz USG. - Badania są konieczne, aby wykryć te choroby we wczesnym stadium, a bez nich można po prostu umrzeć. Jeżeli wykryjemy je wcześniej, to wyleczalność osiąga nawet 100 procent - przekonywał lekarz.

Ważne w ocenie ryzyka wystąpienia raka są podobne choroby w rodzinie, ale nie tylko te u mężczyzn. - Jest mutacja, która jest skorelowana z rakiem piersi i także jest skorelowana z ryzykiem rozwoju raka prostaty u mężczyzn - tłumaczył gość TVN24.

Urolog mówił też o statystykach zachorowalności na nowotwory męskie w Polsce. Diagnozę raka jądra słyszy co roku 12 tysięcy osób, a raka prostaty diagnozuje się u 16-18 tysięcy mężczyzn. - 44 razy dziennie mężczyzna słyszy w Polsce, że ma raka prostaty. Jest epidemia tego nowotworu. Nie daje żadnych objawów i dlatego podstawą jest profilaktyka - podkreślił lekarz i dodał, że z powodu tej choroby co roku umiera 5500 mężczyzn.

- Dużo więcej (osób) żyje z tym nowotworem (prostaty) pomimo rozpoznania. Można być albo wyleczonym, albo długo być leczonym, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat - zaznaczył.

Dr Czarniecki: 44 razy dziennie mężczyzna słyszy w Polsce, że ma raka prostaty
Źródło: TVN24

"Ogromna" rola partnerek

- Kobiety częściej chodzą same do lekarza i dbają o swoje zdrowie, także poprzez profilaktykę. I rzeczywiście, panowie chodzą z własnej woli do lekarza rzadziej - stwierdziła Żurek.

Ekspertka wskazała, jak możemy pomóc naszym bliskim. - Tutaj jest ogromna rola partnerek, żon czy też bliskich osób w rodzinie, żeby zwracać uwagę na zdrowie swojego męża, czy zmiany w zachowaniu swojego taty, na przykład kiedy skarży się na jakieś problemy. I przekonywać, że warto iść do lekarza - mówiła.

- Czasami trzeba postawić sprawę na ostrzu noża i po prostu takiego pana umówić na badania profilaktyczne - doradziła Żurek.

Sabina Żurek: czasami trzeba postawić sprawę na ostrzu noża i umówić mężczyznę na badania
Źródło: TVN24

Przedstawicielka akcji Mosznowładcy i Biustowniczki tłumaczyła również, że "odpowiedzialny mężczyzna troszczy się o siebie, o swoje zdrowie. I to (regularnie badanie) jest wyrazem troski także o swoich bliskich i rodzinę". Jak dodała, badania takie jak PSA czy USG jąder nie są bolesne i nie niosą ze sobą większego dyskomfortu.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

ZdrowieNowotworyZdrowie mężczyzn
