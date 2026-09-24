Tanie obiady i pomoc w naprawach. Obietnice Michała Drewnickiego dla seniorów

Drewnicki o obiadach i pomocy dla seniorów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O swoich pomysłach na poprawienie jakości życia starszych osób Drewnicki mówił podczas briefingu w czwartek.

- Trzeba z pewnością rozszerzyć ofertę obiadów. W Krakowie są takie projekty realizowane przez MOPS, ale to jest zbyt mała skala, żeby rozwiązać rzeczywiste problemy. Sądzę, że w ramach różnego rodzaju centrów seniorów, ale również dowozów, takie bezpłatne obiady dla osób, które tego potrzebują powinny być zdecydowanie rozszerzone. Druga rzecz: chciałbym, by ta oferta dla osób starszych była po prostu tańsza, dlatego chciałbym dokonać takiego przeglądu i być może obniżek konkretnych cen – mówił kandydat PiS.

Złota rączka dla seniorów

Drewnicki wskazał też na problemy osób, które z powodu podeszłego wieku i stanu zdrowia nie radzą sobie na przykład z odsunięciem pralki lub naprawą przewodów. - Kolejny z filarów, o który będę jako prezydent dbał to kwestia seniora, osoby starszej i schorowanej, która jest w domu. W Krakowie działa na przykład program Złota Rączka, ale on jest często niewystarczający. Ta pomoc kończy się gdzieś w ciągu roku i potem jej nie ma. To trzeba rozszerzyć, tak żeby to było systematyczne wsparcie – stwierdził radny.

Miejska "Złota Rączka" to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. "Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również nie pociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc" – podaje urząd miasta.

Michał Drewnicki o ostatnim tygodniu kampanii na prezydenta Krakowa Źródło: TVN24

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Michała Drewnickiego (PiS) w wyborach startują:, Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja).