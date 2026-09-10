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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Jeszcze raz przeliczyli podpisy kandydata Konfederacji. Jest decyzja

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Bartosz Bocheńczak
Bartosz Bocheńczak nie złożył wymaganej liczby prawidłowych podpisów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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Komisarz wyborczy odrzucił odwołanie Bartosza Bocheńczaka od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej, która odmówiła mu rejestracji kandydatury na prezydenta Krakowa. Po ponownym zweryfikowaniu podpisów okazało się, że tych ważnych jest jeszcze mniej niż podawano wcześniej.

W czwartek komitet wyborczy Bartosza Bocheńczaka złożył odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) w Krakowie, która odmówiła we wtorek zarejestrowania jego kandydatury. Powodem postanowienia MKW było złożenie zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.

Decyzja komisarza wyborczego w sprawie Bartosza Bocheńczaka

Komisarz wyborczy w Krakowie jeszcze tego samego dnia rozpatrzył protest polityka Konfederacji. Negatywnie. Według komisarza decyzja miejskiej komisji była prawidłowa.

Bartosz Bocheńczak
Bartosz Bocheńczak
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Do zarejestrowania kandydatury komitety potrzebowały trzech tysięcy ważnych podpisów poparcia. W przypadku Bartosza Bocheńczaka na 5033 sprawdzonych podpisów stwierdzono 2155 błędów. Doliczono się łącznie 2878 ważnych podpisów - o 122 za mało, by zarejestrować kandydaturę.

Po tym, jak komisarz wyborczy jeszcze raz zweryfikował i przeliczył podpisy, tych ważnych dopatrzono się jeszcze mniej niż wcześniej. Jak poinformowała krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, polityk uzyskał 2745 prawidłowych podpisów poparcia, a aż 2289 zawierało błędy. Większość z nich wynikała z podania innego adresu zamieszkania niż ten ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców. Część nieprawidłowości dotyczyła tego, że na karcie podpisała się osoba niemająca praw wyborczych w Krakowie, zdarzały się też błędne lub nieczytelne numery PESEL.

Bartosz Bocheńczak ma teraz dwa dni na ewentualne złożenie kolejnego odwołania od tej decyzji - tym razem do Państwowej Komisji Wyborczej.

Marian Banaś też odpadł

Problemy mieli też inni kandydaci. MKW odmówiła rejestracji byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Jak czytamy w uchwale komisji, po sprawdzeniu 5648 podpisów stwierdzono, że wadliwych było aż 3096, a prawidłowych zaledwie 2552. Z tego powodu próg trzech tysięcy nie został przekroczony.

Marian Banaś również odwołał się od decyzji MKW. Podczas weryfikacji złożonych list poparcia w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego doliczono się jednak jeszcze mniejszej liczby prawidłowych podpisów niż wskazana przez MKW. Tym razem na 5659 sprawdzonych podpisów wykazano zaledwie 2048 prawidłowych i 3611 błędnych.

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły błędnego lub nieczytelnego numeru PESEL, braku praw wyborczych na terenie Krakowa czy niezgodności adresu zamieszkania z adresem w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wybory na prezydenta Krakowa. Termin i kandydaci

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWyboryKonfederacja
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