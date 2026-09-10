Jeszcze raz przeliczyli podpisy kandydata Konfederacji. Jest decyzja

Bartosz Bocheńczak nie złożył wymaganej liczby prawidłowych podpisów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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W czwartek komitet wyborczy Bartosza Bocheńczaka złożył odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) w Krakowie, która odmówiła we wtorek zarejestrowania jego kandydatury. Powodem postanowienia MKW było złożenie zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.

Decyzja komisarza wyborczego w sprawie Bartosza Bocheńczaka

Komisarz wyborczy w Krakowie jeszcze tego samego dnia rozpatrzył protest polityka Konfederacji. Negatywnie. Według komisarza decyzja miejskiej komisji była prawidłowa.

Bartosz Bocheńczak Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Do zarejestrowania kandydatury komitety potrzebowały trzech tysięcy ważnych podpisów poparcia. W przypadku Bartosza Bocheńczaka na 5033 sprawdzonych podpisów stwierdzono 2155 błędów. Doliczono się łącznie 2878 ważnych podpisów - o 122 za mało, by zarejestrować kandydaturę.

Po tym, jak komisarz wyborczy jeszcze raz zweryfikował i przeliczył podpisy, tych ważnych dopatrzono się jeszcze mniej niż wcześniej. Jak poinformowała krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, polityk uzyskał 2745 prawidłowych podpisów poparcia, a aż 2289 zawierało błędy. Większość z nich wynikała z podania innego adresu zamieszkania niż ten ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców. Część nieprawidłowości dotyczyła tego, że na karcie podpisała się osoba niemająca praw wyborczych w Krakowie, zdarzały się też błędne lub nieczytelne numery PESEL.

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Bartosz Bocheńczak ma teraz dwa dni na ewentualne złożenie kolejnego odwołania od tej decyzji - tym razem do Państwowej Komisji Wyborczej.

Marian Banaś też odpadł

Problemy mieli też inni kandydaci. MKW odmówiła rejestracji byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Jak czytamy w uchwale komisji, po sprawdzeniu 5648 podpisów stwierdzono, że wadliwych było aż 3096, a prawidłowych zaledwie 2552. Z tego powodu próg trzech tysięcy nie został przekroczony.

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Marian Banaś również odwołał się od decyzji MKW. Podczas weryfikacji złożonych list poparcia w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego doliczono się jednak jeszcze mniejszej liczby prawidłowych podpisów niż wskazana przez MKW. Tym razem na 5659 sprawdzonych podpisów wykazano zaledwie 2048 prawidłowych i 3611 błędnych.

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły błędnego lub nieczytelnego numeru PESEL, braku praw wyborczych na terenie Krakowa czy niezgodności adresu zamieszkania z adresem w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wybory na prezydenta Krakowa. Termin i kandydaci

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).