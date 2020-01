Jakub A. jest poczytalny. Biegli: może odpowiadać za zabójstwo 10-letniej Kristiny

Jakub A., podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin (województwo dolnośląskie) resztę życia może spędzić za kratami. Do prokuratorów trafiła właśnie opinia psychiatryczna, z której wynika, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni - o którą jest podejrzany - był poczytalny. Dziewczynka zginęła, gdy wracała ze szkoły. Jej ciało odnaleziono kilka kilometrów od domu.

W lipcu 2019 roku prokuratorzy zasięgnęli opinii w sprawie poczytalności wrocławskiego studenta, podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Mężczyzna został poddany badaniu przez dwóch biegłych psychiatrów. Później ci zawnioskowali o dołączenie do zespołu dwóch kolejnych biegłych: psychologa i seksuologa. W sumie z podejrzanym spotkali się kilkukrotnie. Nie wnioskowali natomiast o przeprowadzenie jego obserwacji psychiatrycznej, bo uznali, że w przypadku A. nie ma takiej potrzeby.

Biegli: poczytalny, bez zaburzeń seksualnych

Po kilku miesiącach opinia biegłych trafiła do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, gdzie prowadzone jest śledztwo w sprawie zabójstwa dziewczynki. - Z przesłanej nam opinii wynika, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów - podżegania do zabójstwa i zabójstwa - Jakub A. był w pełni poczytalny. W swojej opinii biegli nie stwierdzili także u podejrzanego zaburzeń preferencji seksualnych - przekazuje Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Taka opinia biegłych oznacza, że Jakub A. będzie mógł odpowiadać przed sądem za zarzucany mu czyn. Mężczyźnie grozi dożywocie. To, że prokuratorzy otrzymali opinię psychiatryczną, nie oznacza jednak końca śledztwa. Wciąż analizowane są dane z telefonu i laptopa 23-latka. Śledczy czekają również na opinię dotyczącą motywacji psychologicznych mężczyzny.