Uderzył autem w budynek, jedna osoba nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło około godziny 11.40 na ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich.
"78-letni kierujący pojazdem marki Fiat z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na chodnik i uderzył w ścianę budynku. W pojeździe znajdowała się również 73-letnia pasażerka. Pomimo udzielonej pomocy i prowadzonej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
Na miejscu pracowali policjanci oraz służby ratunkowe. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Źródło: tvn24.pl