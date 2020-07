Po ponad 30 latach Stefan okazał się Stefanią. "Rządzi w zbiorniku, nawet rekiny jej ustępują"

Mieszkający we wrocławskim Afrykarium żółw Stefan - ku zdziwieniu wielu - okazał się żółwicą. Za pomyłkę w identyfikacji płci zwierzęcia odpowiada to, że przez wiele lat żółwica rosła w bardzo wolnym tempie. Jednak teraz nikt nie ma wątpliwości: - Na pewno jest to pani, a nie pan.