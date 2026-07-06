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Wrocław

Odkopali niewybuch. Zaplanowano ewakuację trzech tysięcy osób

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Orientacyjny obszar ewakuacji
"Przez nasz kraj przeszły różne wojny". Z czym muszą mierzyć się saperzy?
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: UM Wrocław
Około trzech tysięcy osób zostanie ewakuowanych we wtorek z rejonu ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Powodem jest odnaleziony podczas prac ziemnych niewybuch z czasów II wojny światowej, który mają usunąć saperzy.

We wtorek, 7 lipca, zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców z rejonu ul. Trzemeskiej we Wrocławiu. Powodem jest odnalezienie podczas prac ziemnych niewybuchu z okresu II wojny światowej, który musi zostać usunięty przez służby.

Jak poinformowała Agata Dzikowska, dyrektorka Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Wrocławia, ewakuacja ma charakter prewencyjny i obejmie około trzech tysięcy osób mieszkających w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska. Mieszkańcy są informowani o działaniach przez odpowiednie służby.

"Najpóźniej do godz. 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania" - podkreśla Dzikowska.

Ewakuacja obejmie kilka ulic

Utrudnienia mogą rozpocząć się już około godziny 7.30. Ewakuacją objęte zostaną okolice ulic: Braniborskiej, Marchijskiej, Ziemowita, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej i Szczepińskiej. W czasie działań mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji miejskiej. Ruch zostanie przywrócony po zakończeniu akcji.

Orientacyjny obszar ewakuacji
Orientacyjny obszar ewakuacji
Źródło zdjęcia: UM Wrocław

"W związku z koniecznością opuszczenia budynku Przedszkola nr 99 przy ul. Inowrocławskiej w godz. 7:00 - 11:00 dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami będą przebywać na terenie Przedszkola nr 105 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 przy ul. Poznańskiej. Przedszkole nr 41 przy ul. Dobrej w lipcu ma przerwę wakacyjną" - informuje biuro miasta.

Rodzice zostali o tym poinformowani.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WrocławNiewybuch
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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