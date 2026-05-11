Wrocław Wtargnął z nożem na statek. Trafił do aresztu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Groził nożem i zaatakował uczestników imprezy na statku Źródło: KMP Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W miniony wtorek, 5 maja późnym wieczorem do policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących agresywnie zachowującego się mężczyzny na statku wycieczkowym zacumowanym przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu.

"Mężczyzna uzbrojony w nóż wtargnął na statek, gdzie trwała zamknięta impreza. Zachowywał się bardzo agresywnie, naruszył nietykalność cielesną kilku uczestników, uderzając ich w głowę i twarz. Dodatkowo w tym samym czasie groził im pozbawieniem życia przy użyciu noża, który trzymał w ręce" - informuje wrocławska policja.

Jak przekazał kom. Wojciech Jabłoński, mężczyzna nie tłumaczył się. Był już wcześniej karany za groźby. Dodatkowo w trakcie zatrzymania miał w organizmie pół promila alkoholu.

Atak z nożem na statku we Wrocławiu

47-latek uszkodził także sprzęt muzyczny, powodując straty na kwotę ponad 7 tysięcy złotych. Swoim zachowaniem mężczyzna zmusił uczestników imprezy do ucieczki ze statku.

Groził nożem i zaatakował uczestników imprezy na statku Źródło: KMP we Wrocławiu

Agresor został zatrzymany chwilę po tym, jak uciekł ze statku. Dodatkowo próbował ukryć nóż, którym wcześniej groził kilku osobom.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24