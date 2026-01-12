Szybka rejestracja auta w zamian z łapówkę

Urzędnicy z zarzutami za przyjmowanie łapówek Źródło: dolnośląska policja

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu policjanci w czwartek zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi. Wszyscy zatrzymani to urzędnicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

"Oprócz pieniędzy przyjmowali też inne korzyści"

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur. Sprawa dotyczy rejestracji ponad tysiąca pojazdów. Łączna suma przyjętych przez urzędników korzyści wyniosła nie mniej niż 100 tysięcy złotych. "Oprócz pieniędzy podejrzani przyjmowali również inne korzyści, w tym wartościowe przedmioty oraz usługi, m.in. naprawy prywatnych pojazdów, w zamian za stosowanie procedur niezgodnych z prawem. Z ustaleń śledztwa wynika, że uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu" - opisano w komunikacie. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 103 tysięcy złotych. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się pomiędzy podejrzanymi, a także zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych związanych z rejestracją pojazdów lub nadzorem nad tego rodzaju czynnościami. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

