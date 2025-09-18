Uderzył pięścią, zaatakował maczetą i okradł. Akt oskarżenia po brutalnym rozboju

Logo strona główna
Wrocław

Uderzył pięścią, zaatakował machetą i okradł. Akt oskarżenia po brutalnym rozboju

Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Wrocław
Źródło: Google Earth
Akt oskarżenia po brutalnym rozboju w jednym z parków we Wrocławiu. 25-letni Nikolas Ł. miał zaatakować mężczyznę, uderzać go pięścią po głowie i ranić maczetą w nogę, a następnie ukraść mu kurtkę, saszetkę z dokumentami i pieniądze.

25-letni Nikolas Ł. został oskarżony o dokonanie brutalnego rozboju w parku przy ulicy Hubskiej we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło 24 marca 2025 roku, kiedy to mężczyzna, działając wspólnie z innymi osobami, użył przemocy wobec pokrzywdzonego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Nikolas Ł. najpierw przytrzymał ramię ofiary, następnie uderzył mężczyznę pięścią w głowę, a na końcu zaatakował maczetą, zadając cios w prawe podudzie poniżej kolana. Po wszystkim Ł. zabrał kurtkę oraz saszetkę, w której znajdowały się m.in. paszport, karta płatnicza, klucze do mieszkania oraz 200 złotych.

Jak podaje prokuratura, Ł. zarzuca się rozbój z użyciem przemocy i niebezpiecznego narzędzia, kradzież z włamaniem oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Co więcej, mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Przyznał się do winy

"Nikolas Ł. przyznał się do udziału w przedmiotowym zdarzeniu" - informuje w komunikacie Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech do 20 lat. Ze względu na okoliczności recydywy kara może zostać zaostrzona.

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wrocław
