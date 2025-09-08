Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło: tvn24.pl

Do brutalnego ataku na obywatela Rumunii doszło 15 marca 2025 roku w jednej z galerii we Wrocławiu.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Michał F. najpierw strzelał do pokrzywdzonego z pistoletu pneumatycznego, a następnie bił go ręką i kopał po całym ciele. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym uszkodzenia oka, które trzeba było usunąć. Lekarze stwierdzili trwałe kalectwo.

"Michał F. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyjaśniając jednak, że czyn ten nie miał charakteru rasistowskiego" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Biegli potwierdzili, że użyta broń nie była bronią palną – nie wymagała pozwolenia ani rejestracji.

Akt oskarżenia

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Śródmieścia skierował do Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Michałowi F.

Wobec F. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucany czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech do 20 lat.