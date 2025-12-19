Pożar w hotelu w centrum miasta. Nie żyje jedna osoba

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z pokoi na czwartym piętrze w hotelu Park Plaza w piątek o godzinie 4.25. Przebywały w nim dwie osoby.
"Z budynku ewakuowano około 70 osób. Niestety jedna osoba została ranna, a jedna zginęła" - poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Na miejscu wciąż pracują służby, w tym straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Sytuacja została opanowana.
